Bernard Lejeune : "Aucune collectivité n'échappe à la Chambre régionale des comptes"

La Chambre régionale des Comptes a récemment sorti un rapport sur la gestion du Covid-19 par la Métropole de Lyon, ou plutôt les aides adressées aux acteurs économiques. Ainsi, 44 000 entreprises on été aidées, tandis que 114 millions d'euros étaient débloqués par la collectivité en s'appuyant sur les dispositifs existants de l'Etat.

"Elle a joué sur la simplicité et la rapidité", reconnaît Bernard Lejeune. Le président de la CRC a toutefois tiqué sur les éxonérations de loyers : "C'est un peu à l'aveugle car ça concernait tous leurs locataires, y compris les très gros locataires. Ca nous a fait un peu sourire car les entreprises qui n'avaient pas besoin d'aides ont été aidées".

Le rapport regrette également que la Métropole n'a pas fait de bilan de l'efficacité des aides, ni sur la fraude : "Quand on donne beaucoup d'argent, c'est le contribuable qui le donne. On sait très bien que des gens ont fraudé. L'Etat a fait un travail pour trouver les fraudeurs, la Métropole n'a pas demandé à ces entreprises et personnes de rendre leurs aides", indique Bernard Lejeune.

Actuellement en train de travailler sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur la même question, il prévient : "Tôt ou tard, aucune collectivité n'échappe à notre contrôle".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Rapport sur la gestion du Covid par la Métropole

05:33 Quoi qu'il en coûte

08:15 Quid de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

09:02 Région la mieux gérée de France ?

11:09 Quand agit la CRC ?