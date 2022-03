Bernard Lejeune : "La Chambre régionale des comptes va contrôler le "quoi qu'il en coûte" du Covid-19"

Ce jeudi, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fait sa rentrée solennelle.

"La défense de l'argent public, c'est extrêmement précieux", annonce Bernard Lejeune.

Chaque année, ses équipes réalisent des rapports sur la gestion des collectivités locales de la région. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 1800 collectivités et entités à contrôler. Et 66 rapports ont été réalisés en 2021. Hors procédures judiciaires en cas de fautes avérées, les élus ne risquent toutefois rien. "La mauvaise gestion des élus, c'est aux citoyens d'en décider lors des élections", relève le président de la Chambre. "C'est un regret exprimé par beaucoup de magistrats", reconnaît-il.

"Nos rapports sont publics. Les choix des élus sont publics. Un citoyen a accès à toutes les données. A lui d'en tirer les conséquences", poursuit Bernard Lejeune.

Deux ans après le premier confinement du Covid-19, la Chambre régionale des comptes va mettre son nez dans ce qui a été fait par certaines collectivités. "On va contrôler le "quoi qu'il en coûte". Si une collectivité a dépensé 20 millions d'euros pour soutenir les entreprises ou les commerces, on ne va pas contester le montant. On va vérifier que les 20 millions sont allés aux bonnes entreprises, que certaines n'ont pas eu d'effet d'aubaine. Est-ce que l'argent a été bien géré et s'il a été aux bons acteurs", conclut Bernard Lejeune.

