Une rue entièrement fermée et une école contrainte de trouver une solution d'urgence. À la Croix-Rousse, la situation d'un immeuble situé à l'angle des rues Eugène-Pons et Saint-Eucher inquiète les autorités.

À la suite d'une expertise réalisée jeudi 29 octobre, les services de sécurité ont décidé de mettre en place un périmètre de protection de 30 mètres autour de l'édifice qui présente de forts risques d'écroulement.

Une fermeture d'au moins deux à trois semaines

Conséquence immédiate : la rue Eugène-Pons est totalement interdite aux voitures, aux cyclistes et aux piétons.

Cet axe, qui relie les hauteurs de la Croix-Rousse au Rhône, au niveau du cours d'Herbouville, devrait rester inaccessible pendant deux à trois semaines, voire davantage.

Les automobilistes sont invités à privilégier la montée de la Boucle comme itinéraire de substitution.

Mais cette fermeture entraîne également des complications pour l'école élémentaire Georges-Lapierre, située dans le périmètre de sécurité.

Les 70 élèves de l'établissement devront être accueillis ailleurs pour leur rentrée lundi 2 novembre.

La mairie du 4e arrondissement recherche une solution permettant de maintenir ensemble les quatre classes.

L'école maternelle voisine figure parmi les possibilités étudiées.

Un immeuble déjà sous le coup d'un arrêté de sécurité

Les difficultés structurelles de ce bâtiment inhabité ne sont pas nouvelles.

Dès février dernier, un arrêté de mise en sécurité d'urgence avait été pris en raison de plusieurs désordres constatés sur l'immeuble, rénové au début du précédent mandat.

La copropriété avait notamment été sommée de sécuriser les lieux et d'interrompre les travaux.

Des travaux d'urgence prévus

La priorité est désormais de stabiliser l'immeuble pour éliminer les risques de chute.

Des travaux de consolidation doivent être entrepris dans les prochains jours, avec notamment l'installation de tirants à l'intérieur de la structure pour retenir le mur fragilisé.

Le périmètre de sécurité ne pourra être levé qu'une fois le bâtiment suffisamment consolidé et l'absence de risque confirmée.

Des interventions supplémentaires sur la toiture devront ensuite être envisagées.