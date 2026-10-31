Une rue entièrement fermée et une école contrainte de trouver une solution d'urgence. À la Croix-Rousse, la situation d'un immeuble situé à l'angle des rues Eugène-Pons et Saint-Eucher inquiète les autorités.
À la suite d'une expertise réalisée jeudi 29 octobre, les services de sécurité ont décidé de mettre en place un périmètre de protection de 30 mètres autour de l'édifice qui présente de forts risques d'écroulement.
Une fermeture d'au moins deux à trois semaines
Conséquence immédiate : la rue Eugène-Pons est totalement interdite aux voitures, aux cyclistes et aux piétons.
Cet axe, qui relie les hauteurs de la Croix-Rousse au Rhône, au niveau du cours d'Herbouville, devrait rester inaccessible pendant deux à trois semaines, voire davantage.
Les automobilistes sont invités à privilégier la montée de la Boucle comme itinéraire de substitution.
Mais cette fermeture entraîne également des complications pour l'école élémentaire Georges-Lapierre, située dans le périmètre de sécurité.
Les 70 élèves de l'établissement devront être accueillis ailleurs pour leur rentrée lundi 2 novembre.
La mairie du 4e arrondissement recherche une solution permettant de maintenir ensemble les quatre classes.
L'école maternelle voisine figure parmi les possibilités étudiées.
Un immeuble déjà sous le coup d'un arrêté de sécurité
Les difficultés structurelles de ce bâtiment inhabité ne sont pas nouvelles.
Dès février dernier, un arrêté de mise en sécurité d'urgence avait été pris en raison de plusieurs désordres constatés sur l'immeuble, rénové au début du précédent mandat.
La copropriété avait notamment été sommée de sécuriser les lieux et d'interrompre les travaux.
Des travaux d'urgence prévus
La priorité est désormais de stabiliser l'immeuble pour éliminer les risques de chute.
Des travaux de consolidation doivent être entrepris dans les prochains jours, avec notamment l'installation de tirants à l'intérieur de la structure pour retenir le mur fragilisé.
Le périmètre de sécurité ne pourra être levé qu'une fois le bâtiment suffisamment consolidé et l'absence de risque confirmée.
Des interventions supplémentaires sur la toiture devront ensuite être envisagées.
Il est complètement vide.Signaler Répondre
Les propriétaires ont certainement acheté pour rénover la totalité du bâtiment et mettre en location après.
Sauf qu'il semble que la société de travaux a fait faillite, et que plus rien ne bouge depuis 2023.
Bâtiment en pisé en plus...
Une société l'a expertisé et c'est pas jojo.
Un immeuble ravalé il y a trois ans ! Les occupants doivent l'avoir mauvaise.Signaler Répondre
Dire de la Croix Rousse qu'elle est une favelas relève d'un profond mépris de classe ou d'une réelle ignorance de ce qu'est un bidonville !Signaler Répondre
Bisous à vous et ne faîtes pas trop d'huile ce weekend...
Eh oui on préfère loger les migrants à l’hôtel sans aucune limite plutôt que d’entretenir nos écoles et hôpitaux. La nouvelle France…Signaler Répondre
Comme sous Fourvière c'est un gruyère le sous-sol, ces bâtiments qui se fissurent ou le sol qui se dérobe sont légion.Signaler Répondre
Sur les 2 historiquement il y a déjà eu de nombreux morts à cause d'effondrements et de glissements.
La surveillance de ces 2 collines existe depuis la nuit des temps, aujourd'hui le suivi géologique et préventif est géré par la Métropole et l'État, en cas de catastrophe l'un va rejeter la responsabilité sur l'autre comme d'hab...
La Croix-Rousse. Favelas de Lyon.Signaler Répondre