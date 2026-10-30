Faits Divers

Lyon : face aux risques de débordements, deux grands musées de nouveau fermés ce samedi

Suivez-nous sur Google
Lyon : face aux risques de débordements, deux grands musées de nouveau fermés ce samedi

La prudence reste une nouvelle fois de mise à Lyon.

Comme le week-end dernier, la Métropole de Lyon a annoncé des fermetures préventives de musées pour ce samedi 31 octobre, en raison des risques d'incidents liés aux mobilisations prévues dans la ville.

Deux établissements culturels sont concernés : le musée des Confluences, dans le 2e arrondissement, et Lugdunum – musée et théâtres romains, situé sur la colline de Fourvière, dans le 5e arrondissement.

Des horaires de fermeture différents selon les musées

Dans le détail, Lugdunum restera fermé au public pendant toute la journée de samedi. Le musée des Confluences pourra, de son côté, accueillir les visiteurs dans la matinée. Sa fermeture interviendra à partir de 14 heures, avec une dernière entrée autorisée à 13h15.

Une décision prise par la Métropole de Lyon en coordination avec la préfecture, afin de limiter les risques en marge des mobilisations annoncées. L'objectif est notamment de "prévenir tout risque d'incident et de garantir la sécurité des visiteurs, des agents et des œuvres conservées dans ces établissements", précise la collectivité.

Cette décision intervient une semaine après de précédentes mesures similaires prises le samedi 24 octobre, dans un contexte de mobilisations à Lyon. La Métropole insiste sur le caractère temporaire de ces nouvelles fermetures, limitées à la seule journée du samedi 31 octobre.

Tags :

musée

fermeture

31 octobre

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
coke en stock ! le 31/10/2026 à 17:00
Pauvre nouvelle France a écrit le 30/10/2026 à 21h41

Une France défigurée par l'extrême gauche qui se sert des déçus de la vie (tout en les méprisant) pour dégrader le pays et pillier les commerces.
Extrême gauche qui favorise le racisme en mettant en avant les pilleurs issus des banlieues et trop reconnaissables sur les journaux TV.

A ceux qui ont cru aux slogans de la gauche !

Signaler Répondre
avatar
Pauvre nouvelle France le 30/10/2026 à 21:41

Une France défigurée par l'extrême gauche qui se sert des déçus de la vie (tout en les méprisant) pour dégrader le pays et pillier les commerces.
Extrême gauche qui favorise le racisme en mettant en avant les pilleurs issus des banlieues et trop reconnaissables sur les journaux TV.

Signaler Répondre
avatar
Dans ce pays le 30/10/2026 à 21:10

Devant la grande faiblesse et la couardise de notre gouvernement, c’est l’extrème gauche qui dicte sa loi avec violence en toute impunité...

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 30/10/2026 à 18:28
lutte des classes a écrit le 30/10/2026 à 17h24

Dans ce pays des commerçants et leurs représentants, demandent aux pauvres d’arrêter de manifester, pour qu’ils puissent faire de l’argent. Ils servent d’intermédiaires aux médias et à l’état pour diaboliser les manifestants, qui pousseraient le pays vers la ruine. Les classes les plus défavorisées, toujours culpabilisées, sommées de rester à leurs place. C’est eux les ennemis, les responsables du chaos. C’est ce qu’ils essayent de faire croire. Et ça montre une fois de plus le mépris, pour nos existences.

C'est ça !!! Il faut interdire le commerce...et les gauchistes n'auront qu'à plonger dans le Rhône pour aller lécher les algues sur les piles des ponts !

Signaler Répondre
avatar
Frederic K. le 30/10/2026 à 18:20
lutte des classes a écrit le 30/10/2026 à 17h24

Dans ce pays des commerçants et leurs représentants, demandent aux pauvres d’arrêter de manifester, pour qu’ils puissent faire de l’argent. Ils servent d’intermédiaires aux médias et à l’état pour diaboliser les manifestants, qui pousseraient le pays vers la ruine. Les classes les plus défavorisées, toujours culpabilisées, sommées de rester à leurs place. C’est eux les ennemis, les responsables du chaos. C’est ce qu’ils essayent de faire croire. Et ça montre une fois de plus le mépris, pour nos existences.

Exactement. Je n'aurai pas pu le dire mieux que vous!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 30/10/2026 à 17:56

Si c'est pour retrouver les objets sur le bon coin, chez les vendeurs à la sauvette ou chez les adhérents LFI, il vaut mieux fermer...

Signaler Répondre
avatar
lutte des classes le 30/10/2026 à 17:24

Dans ce pays des commerçants et leurs représentants, demandent aux pauvres d’arrêter de manifester, pour qu’ils puissent faire de l’argent. Ils servent d’intermédiaires aux médias et à l’état pour diaboliser les manifestants, qui pousseraient le pays vers la ruine. Les classes les plus défavorisées, toujours culpabilisées, sommées de rester à leurs place. C’est eux les ennemis, les responsables du chaos. C’est ce qu’ils essayent de faire croire. Et ça montre une fois de plus le mépris, pour nos existences.

Signaler Répondre
avatar
halloween made in Lyon le 30/10/2026 à 17:22

À samedi les petits monstres révolutionnaires… Happy Halloween

Signaler Répondre
avatar
la richesse le 30/10/2026 à 17:19

La révolte est une révolte de classe moyenne. Certains pensent que ce n'est pas une révolution en cours parce que les classes prolos qui produisent réellement les richesses n'y participeraient pas. Dans ce cas, qu'attendent ces classes prolos pour s'y joindre ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.