Comme le week-end dernier, la Métropole de Lyon a annoncé des fermetures préventives de musées pour ce samedi 31 octobre, en raison des risques d'incidents liés aux mobilisations prévues dans la ville.

Deux établissements culturels sont concernés : le musée des Confluences, dans le 2e arrondissement, et Lugdunum – musée et théâtres romains, situé sur la colline de Fourvière, dans le 5e arrondissement.

Des horaires de fermeture différents selon les musées

Dans le détail, Lugdunum restera fermé au public pendant toute la journée de samedi. Le musée des Confluences pourra, de son côté, accueillir les visiteurs dans la matinée. Sa fermeture interviendra à partir de 14 heures, avec une dernière entrée autorisée à 13h15.

Une décision prise par la Métropole de Lyon en coordination avec la préfecture, afin de limiter les risques en marge des mobilisations annoncées. L'objectif est notamment de "prévenir tout risque d'incident et de garantir la sécurité des visiteurs, des agents et des œuvres conservées dans ces établissements", précise la collectivité.

Cette décision intervient une semaine après de précédentes mesures similaires prises le samedi 24 octobre, dans un contexte de mobilisations à Lyon. La Métropole insiste sur le caractère temporaire de ces nouvelles fermetures, limitées à la seule journée du samedi 31 octobre.