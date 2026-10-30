Comme le week-end dernier, la Métropole de Lyon a annoncé des fermetures préventives de musées pour ce samedi 31 octobre, en raison des risques d'incidents liés aux mobilisations prévues dans la ville.
Deux établissements culturels sont concernés : le musée des Confluences, dans le 2e arrondissement, et Lugdunum – musée et théâtres romains, situé sur la colline de Fourvière, dans le 5e arrondissement.
Des horaires de fermeture différents selon les musées
Dans le détail, Lugdunum restera fermé au public pendant toute la journée de samedi. Le musée des Confluences pourra, de son côté, accueillir les visiteurs dans la matinée. Sa fermeture interviendra à partir de 14 heures, avec une dernière entrée autorisée à 13h15.
Une décision prise par la Métropole de Lyon en coordination avec la préfecture, afin de limiter les risques en marge des mobilisations annoncées. L'objectif est notamment de "prévenir tout risque d'incident et de garantir la sécurité des visiteurs, des agents et des œuvres conservées dans ces établissements", précise la collectivité.
Cette décision intervient une semaine après de précédentes mesures similaires prises le samedi 24 octobre, dans un contexte de mobilisations à Lyon. La Métropole insiste sur le caractère temporaire de ces nouvelles fermetures, limitées à la seule journée du samedi 31 octobre.
A ceux qui ont cru aux slogans de la gauche !Signaler Répondre
Une France défigurée par l'extrême gauche qui se sert des déçus de la vie (tout en les méprisant) pour dégrader le pays et pillier les commerces.Signaler Répondre
Extrême gauche qui favorise le racisme en mettant en avant les pilleurs issus des banlieues et trop reconnaissables sur les journaux TV.
Devant la grande faiblesse et la couardise de notre gouvernement, c’est l’extrème gauche qui dicte sa loi avec violence en toute impunité...Signaler Répondre
C'est ça !!! Il faut interdire le commerce...et les gauchistes n'auront qu'à plonger dans le Rhône pour aller lécher les algues sur les piles des ponts !Signaler Répondre
Exactement. Je n'aurai pas pu le dire mieux que vous!Signaler Répondre
Si c'est pour retrouver les objets sur le bon coin, chez les vendeurs à la sauvette ou chez les adhérents LFI, il vaut mieux fermer...Signaler Répondre
Dans ce pays des commerçants et leurs représentants, demandent aux pauvres d’arrêter de manifester, pour qu’ils puissent faire de l’argent. Ils servent d’intermédiaires aux médias et à l’état pour diaboliser les manifestants, qui pousseraient le pays vers la ruine. Les classes les plus défavorisées, toujours culpabilisées, sommées de rester à leurs place. C’est eux les ennemis, les responsables du chaos. C’est ce qu’ils essayent de faire croire. Et ça montre une fois de plus le mépris, pour nos existences.Signaler Répondre
À samedi les petits monstres révolutionnaires… Happy HalloweenSignaler Répondre
La révolte est une révolte de classe moyenne. Certains pensent que ce n'est pas une révolution en cours parce que les classes prolos qui produisent réellement les richesses n'y participeraient pas. Dans ce cas, qu'attendent ces classes prolos pour s'y joindre ?Signaler Répondre