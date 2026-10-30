Mobilisation du 31 octobre à Lyon : manifestations interdites dans le centre-ville, dispositif de sécurité renforcé

Lyon se prépare à une nouvelle journée sous haute surveillance ce samedi 31 octobre.
Après les violences des 17 et 24 octobre, la préfecture du Rhône annonce un dispositif "robuste, réactif et agile", avec des forces de l’ordre mobilisées tout au long de la journée et durant la nuit.
Les services de l’État indiquent avoir détecté sur les réseaux sociaux de nouveaux appels à rassemblements dans différents secteurs de Lyon, notamment dans les centres-villes et sur les places publiques, parfois sous couvert des festivités d’Halloween. La préfecture estime qu’il existe un "risque élevé d’exactions" et redoute également des violences urbaines dans la soirée.
Une manifestation autorisée entre la Manufacture des Tabacs et Jean-Macé
Contrairement au week-end précédent, une manifestation a cette fois été officiellement déclarée.
Les syndicats Solidaires, CNT et UNEF ont annoncé un départ à 14h de la Manufacture des Tabacs, avec une arrivée prévue place Jean-Macé.
Les organisateurs ont été reçus en préfecture et se sont engagés, selon les services de l’État, à renforcer leur service d’ordre afin de conserver la maîtrise du cortège.
En parallèle, le préfet Étienne Guyot a pris un arrêté interdisant toute manifestation, tout cortège, défilé, attroupement et rassemblement à caractère revendicatif dans un périmètre du centre-ville.
Cette interdiction s’appliquera samedi de 10h à 23h.
La préfecture entend ainsi empêcher la constitution de cortèges non déclarés ou de groupes susceptibles de chercher à gagner la Presqu’île en marge de la manifestation autorisée.
Plusieurs restrictions s’appliqueront également à l’ensemble du département.
L’achat, la vente, la détention, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques seront interdits du 31 octobre à minuit jusqu’au 2 novembre à 6h.
Même interdiction pour la distribution, la vente à emporter et le transport de carburants en jerrican.
La vente d’alcool à emporter et la consommation collective d’alcool sur la voie publique seront également interdites dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, puis à nouveau dans celle du 1er au 2 novembre, entre 20h et 6h.
Centaures, drones, hélicoptères et Sentinelle mobilisés
Le dispositif policier doit monter encore en puissance.
La préfecture annonce la présence de policiers et gendarmes nationaux, plusieurs unités de forces mobiles, des réservistes opérationnels et des unités spécialisées.
Des Centaures, équipes cynophiles, hélicoptères, drones et unités fluviales pourront notamment être engagés. Les policiers municipaux seront mobilisés pour la protection de bâtiments publics et les militaires de Sentinelle participeront également au dispositif.
Des contrôles d’identité ainsi que des inspections de sacs et de coffres de véhicules pourront par ailleurs être réalisés dans le cadre de réquisitions judiciaires.
Les commerçants invités à se préparer
Une cellule de crise doit être activée avec la CCI et la CMA afin d’assurer une circulation permanente des informations entre les commerçants et le centre opérationnel départemental.
Les professionnels sont invités à vérifier leurs alarmes et systèmes de vidéoprotection, baisser leurs rideaux métalliques, protéger leurs vitrines, rentrer les terrasses ou encore adapter leurs horaires de fermeture si nécessaire.
Les collectivités ont aussi reçu pour consigne de retirer de l’espace public tout objet susceptible d’être utilisé comme projectile ou pour dresser des barricades : déchets, bennes à verre, matériel de chantier, trottinettes ou vélos.
"Aucun débordement ne sera toléré", prévient Étienne Guyot, qui appelle "à la responsabilité" des organisateurs, des manifestants mais également des parents de mineurs susceptibles de se trouver dans les rues samedi.
Trop facile.Signaler Répondre
Votre commentaire est outrancier.
Vous supposez vous accusez.
Avant que ce soit la Mairie, c’est à l’état d’utiliser les pouvoirs régaliens dont la sécurité fait partie. Cependant merci Sarkozy, le voleur en bande organisée, on a réduit les effectifs
On a augmenté les effectifs localement comme à Marseille où on est passé de 350 à 850 policiers municipaux
Essayer d’avoir des chiffres avant de faire un commentaire. Je suis sûr que c’est bon pour tousavancer la
Le rébus pa Repus ni rebus
Je ne comprends pasSignaler Répondre
Résident dans le septième, je ne vois pas où se trouve la poubelle dans laquelle je réside
Lyon extrême quoi ?Signaler Répondre
Lyon est une ville d'extrême gauche, y a plus aucun doute.Signaler Répondre
Faut arrêter la picole dès le début d'aprèm.Signaler Répondre
Peut-être qu'ils vont cramer la mairie du 7 ?Signaler Répondre
Toujours de la gueule pour ne rien dire.Signaler Répondre
Certains trainent leurs vielles casseroles d'autres savent s'en servir encore.
Ne vous en déplaise il a raison.Signaler Répondre
Le Lyon des voyous et de leurs copines à cheveux bleus ou graillons.
Et le reste. Il n'y a pas des fachos partout comme vous essayez de nous le faire croire, sauf à ce que ce soit des gens qui ne pensent pas comme vous, grands démocrates que vous êtes. Mais ne vous en faites pas.. on vous tous arriver avec vos gros sabots.
Restez entre dégénérés, mais évitez de nous imposer vos débordements et autres dégradations. merci
Vous me faire rire avec vos casseroles, vous etes ridicule. Comme les marches blanches. Avec vous la France est sauvé.Signaler Répondre
Et pourtant il est vrai que historiquement le 7eme a toujours été un coupe gorge. Il y avait même la morgue amarree au pont de la Guillotière et les restes directement balances dans le rhone..Signaler Répondre
LYON est une seule et grande ville, certes et comme toutes les grandes cités historiques il faut beaucoup de temps, d energie et de volonté pour changer le destin des quartiers prédéfinis par leur histoire plus que centenaire...
Vu la systématisation des manifestations en tous genres , l'ancien exécutif de la Métropole aurait dû réaliser des Voies Revendicatrices au lieu des Voies Cyclables bien souvent désertes .Signaler Répondre
Ce qui permettrait de mieux canaliser les manifs , voire de les isoler du reste de la ville par des clôtures grillagées ...
T'inquiètes, je suis vacciné contre ta prose.Signaler Répondre
J'espère que tu auras un carton avec ton pseudo, histoire que l'on cause.Signaler Répondre
Mais ça m'etonnerai que tu te pointes, fort en gueule devant ton clavier comme d'habitude.
L esclavage c est subir.... La liberté c est pouvoir choisir..Signaler Répondre
Mes enfants seront des adultes libres responsables et assumeront leur choix, selon les moyens qu ils se seront donnés...
Je n ai aucune autre responsabilité que celui de vouloir en faire des Hommes, libres et éclairés.
A eux de faire leur choix....pour demain et les jours a venir......
La jeunesse, n oubliez pas que vos donneurs d ordres vivent leur plus belle vie ..,ARNAULT, dehors a lâche ses lieutenants qui vont pourrir en prison...Tous les LFIistes mangent boivent grassement a l assemblée et voyagent en 1ere comme leurs collègues. Même le gourou qui a 75 ans prone la retraite par répartition a 60 ans et bénéficie d une très bonne retraite de sénateur par capitalisation ..Signaler Répondre
Et vous, vous compromettez vos études, hypothequez votre avenir car c est vous en tant que citoyen qui allez payer les réparations.
Alors on réfléchit par soi meme et on se pose les bonnes questions..
Il y a aussi les vrais Lyonnais qui refusent votre baratin et qui considèrent qu'il n'y a qu'un seul Lyon. Et ce Lyon n'a jamais été du genre à se coucher devant le grand patronat ou l'extrême droite.Signaler Répondre
Un peu de mémoire ne nuit pas
Y'en a quent même un qui va manquer non ?Signaler Répondre
Mes enfants travaillent, dont un médecin, ils n ont pas le temps, comme quand ils étaient étudiants et cumulés travail études car issus d une famille pauvre....les habitudes perdurent. Moi presque 50 ans que je compte a l euro pres, sans voiture par économie, toujours locataire.Signaler Répondre
Ca aide d avoir toujours eu a choisir entre les études ou les vacances, se chauffer ou acheter de la viande aux enfants, on ne se sent pas déclassé, on ne l a jamais été, libre, tranquille, on avance en respectant tout le monde...
Moi je les fouetter au travail ces bande de farfadet avec leur kagoule pour casser il faut les envoyer dans les ande faire des chemins avec des horaires 2du matin a 11h du soir je leur ferai voir ma simpatiSignaler Répondre
Quand est prévue la fin des saccages et où pourrons nous acheter les objets volés lors des pillages ?Signaler Répondre
J'ai payé 3 euros pour 2 poireaux ce matin, ça suffit ! Ce samedi, manifestons partout ! Aux papis et aux mamies, sortez pour soutenir vos enfants, sinon vous serez coupables de l'esclavage qui les attend plus tardSignaler Répondre
22h decines, 24h valence, 4h le lendemain, on est chez nous au plateau des mille vaches.....Signaler Répondre
Ça c est du sport..🏃🏃🏃🏃🏃
Zut, j ai poney 🥴🥴Signaler Répondre
Samedi, partout en France, tous et toutes dans la rue. Les rendez-vous de Lyon : 8h00 GERLAND 10h00 Place Guichard 14h00 Manufacture des tabacs 16h00 Bellecour 18h00 place des terreaux 20h00 Charpennes victoire aux peuples françaisSignaler Répondre
Même pas besoin de masque : la tronche des casseurs et la béatitude de la mairie écologiste suffisent à faire flipper tout Lyon !Signaler Répondre
Les racailles débarquent en mode « un pneu brûlé ou une vitrine éclatée », mortiers dans le sac et cagoules baissées, pendant que Doucet ramasse les débris en trottinette !
Ouin ouin les démolisseurs privés de pétards par le préfet !
Ouin ouin les écolos qui pleurnichent devant les ruines du 7e qu'ils ont eux-mêmes alimentées !
Drones, hélicos et chars dans les rues pour encadrer des sauvages gâtés par la municipalité.
Distribution massive de lacrymo pour la fête des monstres !
Avec le RN ont pourra tiré à balles réelles sur les manifestants hystériques , casseurs , pillards, etc..Signaler Répondre
Les commerçants Français sont déjà racketter de moitié par les VOLEURS en COLS BLANCS ! Et la moitié qu’ils leur reste , ils sont ENCORE IMPOSABLES. Avec les pillages, ils ne leur reste que le KLEENEX ..Signaler Répondre
C est devant la mairie du 7eme qu il faut se rendre avec des casseroles.....une maire qui protège si peu son quartier doit rendre des comptes aux administrés qui subissent son incompétence .....d ailleurs habite elle seulement le 7*ème..?Signaler Répondre
Doudou a fait annuler la venue de ARNAULT dans le 8eme car il habite lui dans le 8me....
Oh les amis le 31, c est Halloween....d habitude je déteste mais cette année j ai décidé de jouer le jeu pour éduquer par l exemple mes enfants....Signaler Répondre
Pour ce faire, je cherche un masque de MELENCHON, le bleu de travail je l ai, un vrai celui là.
La je prends leur jouets, et tous leurs effets et je dis que je vais tout donner a une association, et qu ils devront partager leur chambre(pas la mienne)avec un tas de gens etrangers..
Oui, la propriété privée c est mal, et on doit être généreux, surtout avec les biens des autres...ça s appelle la gauche..
Et voilà, une génération de sauvee, qui transmettra aussi, tranquille par la simple démonstration concrète. ....
c'est surtout pour y faire rentrer dans la caboche d'un gauchiste que c'est compliqué...Signaler Répondre
Entre la Manufacture des Tabacs et Jean-Macé, les commercants et riverains vont pleurer !Signaler Répondre
On n'interdit pas la casse on demande juste aux commerçants de se préparer à payer c'est magnifique ce pays.Signaler Répondre
Raphaël Arnaud est à Lyon pour mobiliser et donner ses consignes à ses troupes de l’extrême gauche violente … c’est bien à cause du député LFI et de ses milices violentes et criminelles que le dispositif a du être renforcé….Signaler Répondre
Ne pas oublier qu'en mai 2023 le khmer appelait à la désobéissance citoyenne !Signaler Répondre
Tu dois avoir mal à la tête à force de répeter la même cchoses à chaque commentairesSignaler Répondre
il faut obliger l'état à équiper tous les français sans casier de flashballs et de FamasSignaler Répondre
L'insurrection de 2026 en France révèle qu'il y a deux Lyons . Ville divisée comme Berlin d'antan il est évident que le septième arrondissement est considéré officiellement comme la poubelle de Lyon fait pour subir tous les dégâts physiques des vandales qu'on veut épargner le presqu'île. A noter pour nos choix politiques dans l'avenir. Il y a deux Lyons : la Lyon utile et belle de la zone Unesco et la Lyon poubelle.Signaler Répondre
Gaz : le prix repère augmente de 6,6 pourcent passant de 182,88 € à 194,90 € TTC/MWh dès le 1er novembre les prix font que exploser chaque jour et les médias depuis 1 mois parlent des vitrines cassées et des poubelles prennent l’exemple de Lyonmag jamais un article sur la pauvreté a lyon et la précarité des étudiants et les gens qui vivent dans les logements insalubres et ne chauffent pas l’hiver par manque d’argentSignaler Répondre
C'est bon laissez nous tranquille à J.Mace. Je crois bien que l'on va vous présenter un comité d'accueil cette fois ci. Solidarité avec les FDO, nous serons là et bien là.Signaler Répondre
Lorsque les agriculteurs bloquent les routes et saccagent les préfectures, et que les pêcheurs bloquent les ports, je suis d’accord pour que les forces de l’ordre utilisent le maximum d’armes intermédiaires à leur disposition. Je souhaite également que les CRS, le GIGN et la BRI soient déployés et fassent preuve de fermeté. les français on marre d’eux et ses personnes vivent qu’avec l’aide de l’Europe et de nos impôtsSignaler Répondre
Donner aux forces de l'ordre l'entièreté de l'utilisation des armes intermédiaires.Signaler Répondre
Vous allez manifester quand c'est interdit (ou vous protéger des casseurs blackbloc) vous assumez le risque de vous faire gazer voir blesser.
Il faut que l'Etat arrête d'avoir peur d'avoir un "Malik Oussekine" car la majorité écrasante des français valident l'utilisation de la force légitime des policiers. Le faux débat est mené par des proxys de gauche de LFI