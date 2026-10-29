Marseille : venus acheter de la drogue, trois jeunes Lyonnais braqués et dépouillés

Le déplacement de ces trois jeunes Lyonnais à Marseille a pris une tournure inattendue. Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre, ils ont été dépouillés de leurs biens alors qu'ils souhaitaient se procurer de la drogue dans les quartiers Nord de la cité phocéenne.

Selon la Provence, les victimes, âgées de 17, 19 et 20 ans, s'étaient rendues dans la cité Jean-Jaurès, située dans le 14e arrondissement de Marseille.

Leur voiture, leur argent et leurs téléphones dérobés

Mais une fois sur place, les trois jeunes hommes ont été confrontés à des individus armés. Sous la menace d'une arme de poing, ils ont été contraints de remettre plusieurs de leurs effets personnels.

Leurs agresseurs sont notamment repartis avec leur Volkswagen Tiguan, leurs téléphones portables ainsi que de l'argent liquide.

Selon les premiers éléments, les trois victimes, toutes originaires de la région lyonnaise, auraient reconnu auprès des policiers qu'elles s'étaient déplacées à Marseille dans le but d'acheter des stupéfiants.