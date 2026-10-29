Marseille : venus acheter de la drogue, trois jeunes Lyonnais braqués et dépouillés

Le déplacement de ces trois jeunes Lyonnais à Marseille a pris une tournure inattendue. Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre, ils ont été dépouillés de leurs biens alors qu'ils souhaitaient se procurer de la drogue dans les quartiers Nord de la cité phocéenne.
Selon la Provence, les victimes, âgées de 17, 19 et 20 ans, s'étaient rendues dans la cité Jean-Jaurès, située dans le 14e arrondissement de Marseille.
Leur voiture, leur argent et leurs téléphones dérobés
Mais une fois sur place, les trois jeunes hommes ont été confrontés à des individus armés. Sous la menace d'une arme de poing, ils ont été contraints de remettre plusieurs de leurs effets personnels.
Leurs agresseurs sont notamment repartis avec leur Volkswagen Tiguan, leurs téléphones portables ainsi que de l'argent liquide.
Selon les premiers éléments, les trois victimes, toutes originaires de la région lyonnaise, auraient reconnu auprès des policiers qu'elles s'étaient déplacées à Marseille dans le but d'acheter des stupéfiants.
a lyon ,il y a tous ce qu'il faut donc pourquoi aller ce faire dépouillé à Marseille encore une équipe de pieds nickeléeSignaler Répondre
Les arroseurs arrosés...Signaler Répondre
Les voyages forment la jeunesse ?Signaler Répondre
Non, pas dans ce sens.Signaler Répondre
Depuis le temps qu'on le dit que la drogue c'est dangereux.Signaler Répondre
dommage ils n’ont pas été totalement dépouillés .. à poils d’as les quartier nords de Marseille ils auraient passer de mauvais moments ça leur aurait servi de leçon … à ces dealers ridicules..Signaler Répondre
la marche à pied en slip c'est meilleur pour la santé que la toxicomanie!Signaler Répondre
Et bien on ne va pas pleurer sur leur sort !Signaler Répondre
Tout ce qui se passe entre voyous je m'en fout ! Ils veulent jouer et bien à eux d'assumer
des fils à papa voulant se lancer dans la carrière? ,mais pas comme celle du père,notaire ou pharmacien!(quique ,çà reste des drogues..)Signaler Répondre
Ils conduisaient un Tiguan ? Le plus âgé avait 20 ans ? Voiture personnelle? Voiture des parents ?Signaler Répondre
oui exactement ! ou sont les artiste pour dénoncer cet odieux fait d hivers !Signaler Répondre
Cela va-t-il leur servir de leçon ?Signaler Répondre
Ils n'auront pas ma compassion !!!
Une agression raciste ?Signaler Répondre
Je ne savais pas que la bande dessinée "Les Pieds nickelés" avait eu son Live Action !Signaler Répondre
C'est quand même hilarant de voir ses individus se faire dépouiller de toutes leurs affaires, très marrant, et la police quand pense-t-elle? elle rigole....Signaler Répondre
Et bien voilà de plus une bonne raison pour les verbaliser sévèrement pour consommation de substance prohibée, ah les cons !Signaler Répondre
Sans doute les mêmes qui lors des manifs brandissent des pancarte aux idées de la gauchosphere et écrivent sur les murs " bismillah" pour faire plus revendicatif et wok, pathétique.....Signaler Répondre
Les pauvres !!!Signaler Répondre
Surtout au retour.
Je m'en vais de ce pas organiser une marche blanche, mais pas dans les quartiers nords.
Finalement, les trafiquants de drogue internationaux ont été les premiers écologistes, " penser global, acheter local "...Signaler Répondre
Ceci explique sans doute leurs affinités..
Vont-ils avoir droit à des amendes pour achat de drogue ?Signaler Répondre
C’est bien leur voiture et leurs téléphones vont servir à traquer les malfrats
Ils n'avaient qu'à acheter des produits régionauxSignaler Répondre
Bien fait pour leurs sales gueules !!!!Signaler Répondre
Il y en à pas assez sur lyon de cette saloperie ?Signaler Répondre
Se droguer est dangereux on ne cesse de le répéter. Une bonne leçon et c'est vrai drogué et con ça va de soit.Signaler Répondre
Ils iront voir ailleurs ! ! ! !Signaler Répondre
Et j'espere que la police va leur mettre une prime pour tentative de trafic de drogueSignaler Répondre
Des islmamobobogauchowokoecolotrotinnos !!!Signaler Répondre
pourquoi aller si loin pour acheter du bio??Signaler Répondre
J’adoreSignaler Répondre
Quels guignols
C’est quoi leur dépôt de plainte ???
Les flics ont du se régaler
J’adore ce genre d’abrutis
Quand on est con, on est con.Signaler Répondre
On vous dit d'acheter local, maintenant vous savez pourquoi.Signaler Répondre
Pourvu que cela leur serve de leçon...Signaler Répondre
des fils à papaSignaler Répondre
Il est temps de comprendre que ces gens sont dangereuxSignaler Répondre
Des pieds nickelés, comme les aime lfi...Signaler Répondre