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Marseille : venus acheter de la drogue, trois jeunes Lyonnais braqués et dépouillés

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Marseille : venus acheter de la drogue, trois jeunes Lyonnais braqués et dépouillés

Ils s'étaient rendus dans une cité des quartiers Nord pour acheter des stupéfiants.

Le déplacement de ces trois jeunes Lyonnais à Marseille a pris une tournure inattendue. Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre, ils ont été dépouillés de leurs biens alors qu'ils souhaitaient se procurer de la drogue dans les quartiers Nord de la cité phocéenne.

Selon la Provence, les victimes, âgées de 17, 19 et 20 ans, s'étaient rendues dans la cité Jean-Jaurès, située dans le 14e arrondissement de Marseille.

Leur voiture, leur argent et leurs téléphones dérobés

Mais une fois sur place, les trois jeunes hommes ont été confrontés à des individus armés. Sous la menace d'une arme de poing, ils ont été contraints de remettre plusieurs de leurs effets personnels.

Leurs agresseurs sont notamment repartis avec leur Volkswagen Tiguan, leurs téléphones portables ainsi que de l'argent liquide.

Selon les premiers éléments, les trois victimes, toutes originaires de la région lyonnaise, auraient reconnu auprès des policiers qu'elles s'étaient déplacées à Marseille dans le but d'acheter des stupéfiants.

Tags :

Marseille

Point de deal

stupefiant

raquette

35 commentaires
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viet69 le 31/10/2026 à 21:19

a lyon ,il y a tous ce qu'il faut donc pourquoi aller ce faire dépouillé à Marseille encore une équipe de pieds nickelée

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Racailles de m... le 31/10/2026 à 08:15

Les arroseurs arrosés...

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CQQFD69! le 30/10/2026 à 21:01

Les voyages forment la jeunesse ?

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Joubert le 30/10/2026 à 15:25
Calagwer a écrit le 30/10/2026 à 05h27

Une agression raciste ?

Non, pas dans ce sens.

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Cqfd.. le 30/10/2026 à 11:44

Depuis le temps qu'on le dit que la drogue c'est dangereux.

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saco697 le 30/10/2026 à 10:40

dommage ils n’ont pas été totalement dépouillés .. à poils d’as les quartier nords de Marseille ils auraient passer de mauvais moments ça leur aurait servi de leçon … à ces dealers ridicules..

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bassta le 30/10/2026 à 08:54
Hildegonde a écrit le 30/10/2026 à 05h58

Cela va-t-il leur servir de leçon ?
Ils n'auront pas ma compassion !!!

la marche à pied en slip c'est meilleur pour la santé que la toxicomanie!

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Antmar le 30/10/2026 à 08:22

Et bien on ne va pas pleurer sur leur sort !
Tout ce qui se passe entre voyous je m'en fout ! Ils veulent jouer et bien à eux d'assumer

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même interrogation le 30/10/2026 à 07:25
Vieux Tiguan a écrit le 30/10/2026 à 07h17

Ils conduisaient un Tiguan ? Le plus âgé avait 20 ans ? Voiture personnelle? Voiture des parents ?

des fils à papa voulant se lancer dans la carrière? ,mais pas comme celle du père,notaire ou pharmacien!(quique ,çà reste des drogues..)

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Vieux Tiguan le 30/10/2026 à 07:17

Ils conduisaient un Tiguan ? Le plus âgé avait 20 ans ? Voiture personnelle? Voiture des parents ?

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mdr le 30/10/2026 à 06:29
Calagwer a écrit le 30/10/2026 à 05h27

Une agression raciste ?

oui exactement ! ou sont les artiste pour dénoncer cet odieux fait d hivers !

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Hildegonde le 30/10/2026 à 05:58

Cela va-t-il leur servir de leçon ?
Ils n'auront pas ma compassion !!!

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Calagwer le 30/10/2026 à 05:27

Une agression raciste ?

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Idiocrate le 30/10/2026 à 00:14

Je ne savais pas que la bande dessinée "Les Pieds nickelés" avait eu son Live Action !

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Vendredi le 29/10/2026 à 23:27

C'est quand même hilarant de voir ses individus se faire dépouiller de toutes leurs affaires, très marrant, et la police quand pense-t-elle? elle rigole....

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French connection le 29/10/2026 à 21:51

Et bien voilà de plus une bonne raison pour les verbaliser sévèrement pour consommation de substance prohibée, ah les cons !

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Anti gauchosphere le 29/10/2026 à 21:00

Sans doute les mêmes qui lors des manifs brandissent des pancarte aux idées de la gauchosphere et écrivent sur les murs " bismillah" pour faire plus revendicatif et wok, pathétique.....

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togaro le 29/10/2026 à 20:13

Les pauvres !!!
Surtout au retour.
Je m'en vais de ce pas organiser une marche blanche, mais pas dans les quartiers nords.

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Local, régional, global......et finalement une balle . le 29/10/2026 à 20:05
Oh la boulette a écrit le 29/10/2026 à 19h06

Ils n'avaient qu'à acheter des produits régionaux

Finalement, les trafiquants de drogue internationaux ont été les premiers écologistes, " penser global, acheter local "...
Ceci explique sans doute leurs affinités..

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Zut le 29/10/2026 à 19:40

Vont-ils avoir droit à des amendes pour achat de drogue ?
C’est bien leur voiture et leurs téléphones vont servir à traquer les malfrats

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Oh la boulette le 29/10/2026 à 19:06

Ils n'avaient qu'à acheter des produits régionaux

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Racailles de m... le 29/10/2026 à 19:03

Bien fait pour leurs sales gueules !!!!

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Rob le 29/10/2026 à 18:56

Il y en à pas assez sur lyon de cette saloperie ?

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jo le 29/10/2026 à 18:54

Se droguer est dangereux on ne cesse de le répéter. Une bonne leçon et c'est vrai drogué et con ça va de soit.

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là au moins le 29/10/2026 à 18:33

Ils iront voir ailleurs ! ! ! !

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Barak Afrit le 29/10/2026 à 18:29

Et j'espere que la police va leur mettre une prime pour tentative de trafic de drogue

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Ritchie le 29/10/2026 à 18:21

Des islmamobobogauchowokoecolotrotinnos !!!

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ferdi69 le 29/10/2026 à 18:02
Un classique ! a écrit le 29/10/2026 à 17h54

Quand on est con, on est con.

pourquoi aller si loin pour acheter du bio??

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Que fait la police le 29/10/2026 à 17:59

J’adore
Quels guignols
C’est quoi leur dépôt de plainte ???
Les flics ont du se régaler
J’adore ce genre d’abrutis

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Un classique ! le 29/10/2026 à 17:54

Quand on est con, on est con.

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AMAP le 29/10/2026 à 17:47

On vous dit d'acheter local, maintenant vous savez pourquoi.

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Chris6969699 le 29/10/2026 à 17:41

Pourvu que cela leur serve de leçon...

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tiguan à cet age? le 29/10/2026 à 17:39

des fils à papa

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Parfait le 29/10/2026 à 17:34

Il est temps de comprendre que ces gens sont dangereux

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Kool le 29/10/2026 à 17:25

Des pieds nickelés, comme les aime lfi...

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