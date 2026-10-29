Geoffroy Roux de Bézieux nommé à la tête des JO Alpes 2030

Réuni ce jeudi 29 octobre au siège du comité d'organisation, à Décines, le bureau exécutif a désigné Geoffroy Roux de Bézieux comme nouveau président des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.
L'ancien président du Medef, âgé de 64 ans, prend ainsi la succession d'Edgar Grospiron, écarté de ses fonctions le 10 septembre dernier.
Un nouveau président après plusieurs mois de turbulences
À la tête du Medef entre 2018 et 2023, Geoffroy Roux de Bézieux connaît déjà les rouages de l'organisation olympique. Ancien administrateur de Paris 2024, il présidait depuis le 1er avril le comité des rémunérations des Alpes 2030.
Sa nomination intervient après plusieurs mois marqués par des tensions internes. Le 2 février, Bertrand Méheut avait quitté le comité des rémunérations, avant le départ du directeur général Cyril Linette, le 25 février.
Le nouveau président devra désormais stabiliser la gouvernance du comité et convaincre les entreprises de soutenir financièrement les Jeux.
L'objectif est notamment de réunir 563,1 millions d'euros de partenariats privés, dans le cadre d'un budget global de 2,135 milliards d'euros, financé à 27 % par des fonds publics.
Pour combien de temps ?Signaler Répondre
la mafia jo continueSignaler Répondre
Excellent commentaire.Signaler Répondre
... ''au profit de quelques nantis... '' : et des copains !
Pour rappel : la France était le seul pays a candidaté.
Les dirigeants politiques de tous les autres pays sont plus responsables et plus réalistes sur les nécessités économiques et écologiques que nos pathétiques politiciens français de droite, de gauche, du centre, des extrêmes droite et gauche.
Quand nous investissons dans les enfants, nous investissons dans l’avenir. Mais aujourd’hui, des décennies de progrès dans le bien-être des enfants risquent de s’effilocher. Ensemble, investissons dans des solutions qui peuvent atteindre chaque pays, chaque communauté et chaque enfant — maintenant et pour les générations futures.Signaler Répondre
avoir a éponger quelques centaines de millions de déficit avec nos impôts ?Signaler Répondre
Inflation : les Français contraints de réduire les dons, ce sont les plus pauvres qui continuent de donner le plusSignaler Répondre
C'est à ce genre de nomination qu'on prend conscience que les Jeux olympiques, comme les autres compétitions internationales, ne sont que des machines à cash au profit de quelques nantis qui vivent des subventions publiques et de l'argent des gogos capables de payer des billets d'entrée qui coûtent la moitié d'un smicSignaler Répondre
Vous auriez préféré un ignare incompétent comme Jordan ?Signaler Répondre
Ou ben, ça va parler retour sur investissement, dépenses, taxes, mais pas beaucoup de sport !Signaler Répondre
Mais il a siégé au conseil d'administration des JO de Paris 2024 et a participé à l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023, pour la partie finances...
A l'image du medef et de macron...
Ça ne changera pas le caractère ubuesque et sans fondement écologique de ces jeux mais au moins nous sortons d'un guignol (Grospiron) au profit d'un grand professionnel.Signaler Répondre