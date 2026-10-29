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Geoffroy Roux de Bézieux nommé à la tête des JO Alpes 2030

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Geoffroy Roux de Bézieux nommé à la tête des JO Alpes 2030

Changement de direction à la tête des Alpes 2030. 

Réuni ce jeudi 29 octobre au siège du comité d'organisation, à Décines, le bureau exécutif a désigné Geoffroy Roux de Bézieux comme nouveau président des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

L'ancien président du Medef, âgé de 64 ans, prend ainsi la succession d'Edgar Grospiron, écarté de ses fonctions le 10 septembre dernier.

Un nouveau président après plusieurs mois de turbulences

À la tête du Medef entre 2018 et 2023, Geoffroy Roux de Bézieux connaît déjà les rouages de l'organisation olympique. Ancien administrateur de Paris 2024, il présidait depuis le 1er avril le comité des rémunérations des Alpes 2030.

Sa nomination intervient après plusieurs mois marqués par des tensions internes. Le 2 février, Bertrand Méheut avait quitté le comité des rémunérations, avant le départ du directeur général Cyril Linette, le 25 février.

Le nouveau président devra désormais stabiliser la gouvernance du comité et convaincre les entreprises de soutenir financièrement les Jeux.

L'objectif est notamment de réunir 563,1 millions d'euros de partenariats privés, dans le cadre d'un budget global de 2,135 milliards d'euros, financé à 27 % par des fonds publics.

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JO Alpes 2030

Geoffroy Roux de Bézieux

10 commentaires
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Rlb le 29/10/2026 à 20:42

Pour combien de temps ?

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lolive06 le 29/10/2026 à 19:49

la mafia jo continue

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Marie de Lyon le 29/10/2026 à 19:18
Pognon a écrit le 29/10/2026 à 17h34

C'est à ce genre de nomination qu'on prend conscience que les Jeux olympiques, comme les autres compétitions internationales, ne sont que des machines à cash au profit de quelques nantis qui vivent des subventions publiques et de l'argent des gogos capables de payer des billets d'entrée qui coûtent la moitié d'un smic

Excellent commentaire.
... ''au profit de quelques nantis... '' : et des copains !

Pour rappel : la France était le seul pays a candidaté.

Les dirigeants politiques de tous les autres pays sont plus responsables et plus réalistes sur les nécessités économiques et écologiques que nos pathétiques politiciens français de droite, de gauche, du centre, des extrêmes droite et gauche.

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du pain et des jeux le 29/10/2026 à 19:00

Quand nous investissons dans les enfants, nous investissons dans l’avenir. Mais aujourd’hui, des décennies de progrès dans le bien-être des enfants risquent de s’effilocher. Ensemble, investissons dans des solutions qui peuvent atteindre chaque pays, chaque communauté et chaque enfant — maintenant et pour les générations futures.

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vous préféreriez le 29/10/2026 à 18:46
Ex Précisions a écrit le 29/10/2026 à 17h10

Ou ben, ça va parler retour sur investissement, dépenses, taxes, mais pas beaucoup de sport !
Mais il a siégé au conseil d'administration des JO de Paris 2024 et a participé à l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023, pour la partie finances...
A l'image du medef et de macron...

avoir a éponger quelques centaines de millions de déficit avec nos impôts ?

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pauvres france le 29/10/2026 à 18:22

Inflation : les Français contraints de réduire les dons, ce sont les plus pauvres qui continuent de donner le plus

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Pognon le 29/10/2026 à 17:34

C'est à ce genre de nomination qu'on prend conscience que les Jeux olympiques, comme les autres compétitions internationales, ne sont que des machines à cash au profit de quelques nantis qui vivent des subventions publiques et de l'argent des gogos capables de payer des billets d'entrée qui coûtent la moitié d'un smic

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Préférence le 29/10/2026 à 17:28
Ex Précisions a écrit le 29/10/2026 à 17h10

Ou ben, ça va parler retour sur investissement, dépenses, taxes, mais pas beaucoup de sport !
Mais il a siégé au conseil d'administration des JO de Paris 2024 et a participé à l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023, pour la partie finances...
A l'image du medef et de macron...

Vous auriez préféré un ignare incompétent comme Jordan ?

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Ex Précisions le 29/10/2026 à 17:10

Ou ben, ça va parler retour sur investissement, dépenses, taxes, mais pas beaucoup de sport !
Mais il a siégé au conseil d'administration des JO de Paris 2024 et a participé à l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023, pour la partie finances...
A l'image du medef et de macron...

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Enfin un peu de sérieux le 29/10/2026 à 16:55

Ça ne changera pas le caractère ubuesque et sans fondement écologique de ces jeux mais au moins nous sortons d'un guignol (Grospiron) au profit d'un grand professionnel.

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