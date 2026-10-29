Geoffroy Roux de Bézieux nommé à la tête des JO Alpes 2030

Réuni ce jeudi 29 octobre au siège du comité d'organisation, à Décines, le bureau exécutif a désigné Geoffroy Roux de Bézieux comme nouveau président des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

L'ancien président du Medef, âgé de 64 ans, prend ainsi la succession d'Edgar Grospiron, écarté de ses fonctions le 10 septembre dernier.

Un nouveau président après plusieurs mois de turbulences

À la tête du Medef entre 2018 et 2023, Geoffroy Roux de Bézieux connaît déjà les rouages de l'organisation olympique. Ancien administrateur de Paris 2024, il présidait depuis le 1er avril le comité des rémunérations des Alpes 2030.

Sa nomination intervient après plusieurs mois marqués par des tensions internes. Le 2 février, Bertrand Méheut avait quitté le comité des rémunérations, avant le départ du directeur général Cyril Linette, le 25 février.

Le nouveau président devra désormais stabiliser la gouvernance du comité et convaincre les entreprises de soutenir financièrement les Jeux.

L'objectif est notamment de réunir 563,1 millions d'euros de partenariats privés, dans le cadre d'un budget global de 2,135 milliards d'euros, financé à 27 % par des fonds publics.