Rhône : le nombre de demandeurs d’emploi continue d’augmenter au 3e trimestre 2026

La tendance reste orientée à la hausse sur le marché de l’emploi dans le Rhône.

Au troisième trimestre 2026, 163 910 personnes étaient inscrites à France Travail en catégories A, B et C, c’est-à-dire tenues de rechercher un emploi.

Parmi elles, 93 990 étaient sans aucun emploi, tandis que 69 920 exerçaient une activité réduite.

Sur un trimestre, le nombre d’inscrits en catégories A, B et C progresse de 1,1 %, soit 1 710 personnes supplémentaires. Sur un an, la hausse atteint 4,3 %.

Près de 94 000 personnes sans emploi

Dans la seule catégorie A, regroupant les personnes sans emploi tenues d’en rechercher un, les effectifs atteignent 93 990 personnes.

Ils progressent de 1 % au cours du trimestre et de 4,2 % sur un an.

La catégorie C, correspondant aux personnes exerçant une activité réduite longue, connaît une progression plus soutenue : 44 380 inscrits, en hausse de 2,3 % sur trois mois et de 4,9 % sur un an.

À l’inverse, la catégorie B recule légèrement de 0,7 % sur le trimestre, tout en restant en hausse de 3,9 % sur un an.

Au total, 186 500 personnes sont inscrites dans le Rhône dans les catégories A à E, soit une augmentation de 1,5 % au troisième trimestre et de 3,8 % sur un an.

Le chômage de longue durée progresse fortement

Autre évolution notable : la progression des inscriptions de longue durée.

Dans le Rhône, 72 930 demandeurs d’emploi en catégories A, B et C sont inscrits depuis un an ou plus, soit une hausse de 11,3 % en un an.

Ils représentent désormais 44,5 % de l’ensemble des personnes inscrites dans ces trois catégories, contre 41,7 % un an auparavant.

La hausse est particulièrement marquée pour les personnes inscrites depuis un à moins de deux ans (+14,2 % sur un an) et entre deux et moins de trois ans (+13,2 %).

Les 25-49 ans particulièrement concernés

Toutes les classes d’âge sont concernées par la progression des catégories A, B et C.

Les moins de 25 ans sont 23 930, soit +4,9 % sur un an. Les 25-49 ans sont 103 060, là encore en hausse de 4,9 %. Chez les 50 ans et plus, l’augmentation est plus contenue, à +2,5 %.

Pour la seule catégorie A, les 25-49 ans connaissent la hausse annuelle la plus importante, avec +5,4 %.

La dégradation apparaît plus marquée dans le Rhône qu’à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans la région, le nombre de personnes inscrites en catégories A, B et C augmente de seulement 0,3 % sur le trimestre et de 1,7 % sur un an, contre respectivement +1,1 % et +4,3 % dans le Rhône.