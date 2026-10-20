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Jusqu'à 80 mm de pluie dans le Rhône ce mardi : le département placé en vigilance jaune, des débordements possibles

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Jusqu'à 80 mm de pluie dans le Rhône ce mardi : le département placé en vigilance jaune, des débordements possibles

Le Rhône est placé en vigilance jaune pluie-inondation ce mardi 20 octobre. Une importante perturbation va traverser le département, avec des précipitations particulièrement intenses attendues dans l'après-midi et en soirée. Localement, il pourrait tomber l'équivalent de deux à trois semaines de pluie en quelques heures.

Une journée particulièrement pluvieuse s'annonce à Lyon et dans le Rhône. Depuis 6h ce mardi matin, le département est placé en vigilance jaune pluie-inondation en raison d'une perturbation en provenance de la Méditerranée.

Selon Météo-France, les précipitations devraient concerner l'ensemble du territoire, avec un renforcement attendu au fil de la journée.

Jusqu'à 80 mm de pluie dans certains secteurs

Les cumuls pourraient être particulièrement importants dans le sud-ouest du Rhône.

Entre 50 et 80 mm de précipitations sont attendus localement, notamment dans le Pilat rhodanien, le Pays de L'Arbresle et autour de Tarare.

Sur le reste du département, les quantités de pluie devraient généralement atteindre 30 à 50 mm.

À titre de comparaison, la station météorologique de Lyon-Bron enregistre en moyenne environ 100 mm de précipitations sur l'ensemble du mois d'octobre.

Ces précipitations pourraient également provoquer quelques débordements très localisés de cours d'eau.

Une pluie bienvenue après plusieurs mois de sécheresse

Si cet épisode nécessite une vigilance particulière, il pourrait aussi contribuer à améliorer une situation hydrologique préoccupante.

Après plusieurs mois de températures élevées et de faibles précipitations, les nappes phréatiques du Rhône affichent des niveaux particulièrement bas.

L'épisode pluvieux principal devrait s'évacuer vers l'est dans la nuit de mardi à mercredi. D'autres perturbations, moins importantes, sont attendues mercredi puis en fin de semaine.

Les températures resteront quant à elles proches des normales saisonnières, avec des maximales autour de 15 à 16°C.

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3 commentaires
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laya le 20/10/2026 à 11:13

il faudrait que ç'à pleuve que la nuit,et que,pendant la journée ,on puisse promener son chien tranquillement.Là,mon chien fait des caprices et refuse d'avancer,et à la maison,mon chat miaule sur le balcon car il déteste la pluie.

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climat le 20/10/2026 à 09:49

encore des débordements !!! on n'en sortira plus!! nunez est il sur le coup??

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la pluie le 20/10/2026 à 08:53

en fin de la pluie dieu merci la terre va profiter de l’eau malgré les gros dégâts dans le sud de la France on annonce un hiver doux et très peu de pluie j’espère que les calculés seront erronés

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