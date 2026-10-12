Pluie à l’automne : Lyon, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne parmi les villes les plus arrosées de France

Quand vient l’automne, Lyon et sa proche banlieue ne sont pas épargnées par la pluie.

Le portail de locations de vacances Holidu a analysé les données de World Weather Online afin de comparer les précipitations dans les villes françaises de plus de 50 000 habitants. L’étude porte sur les mois d’octobre, novembre et décembre entre 2009 et 2025 et combine le nombre moyen de jours de pluie avec la quantité moyenne de précipitations quotidiennes.

Et le Rhône apparaît à trois reprises dans les quinze premières places dévoilées.

Lyon 13e, juste devant Vaulx-en-Velin et Villeurbanne

Lyon se classe 13e, avec en moyenne 8 jours de pluie par mois entre octobre et décembre et 3,35 mm de précipitations quotidiennes.

Deux autres communes de la Métropole suivent immédiatement : Vaulx-en-Velin est 14e et Villeurbanne 15e, avec exactement les mêmes moyennes annoncées par l’étude. Logique puisqu'elles sont voisines.

L’agglomération lyonnaise se retrouve ainsi juste derrière Calais, 12e du classement.

Les Alpes occupent tout le podium

Les villes rhodaniennes restent néanmoins loin des niveaux enregistrés un peu plus à l’est.

Le podium est entièrement occupé par des villes d’Auvergne-Rhône-Alpes : Annecy arrive en tête, devant Chambéry et Grenoble. Annecy affiche en moyenne 10 jours de pluie par mois et 4,96 mm de précipitations quotidiennes entre octobre et décembre.

L’étude doit toutefois être prise avec précaution. Holidu précise elle-même qu’elle a été réalisée "à titre indicatif" et ne prétend pas avoir une valeur scientifique, renvoyant vers les climatologues pour une analyse précise des tendances climatiques.