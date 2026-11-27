La région Auvergne-Rhône-Alpes entend une nouvelle fois faire rayonner son savoir-faire outre-Atlantique. À quelques semaines de l’ouverture du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, la Région a présenté ce vendredi les contours de son déplacement économique aux États-Unis.

Une première pour Jean-Pierre Taite, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l’économie, à la relocalisation et à la préférence régionale, qui accompagnera les entrepreneurs lors de cette édition 2027.

"Du 6 au 9 janvier, on sera, et on peut en être fiers, la plus grosse délégation régionale française", s’est félicité l’élu.

Au total, 65 entreprises feront le déplacement, contre 42 lors de la précédente édition. Parmi elles, 35 exposeront leurs innovations sur le pavillon régional de 300 m², tandis que 30 autres participeront à une mission de découverte et de prospection économique.

Au-delà de la visibilité internationale offerte par le salon, la Région souhaite permettre aux entreprises de nouer de nouveaux partenariats, de rencontrer des investisseurs et de développer leur activité à l’international.

"Pour nous tous, c’est un accélérateur de croissance. On pourra découvrir et s’inspirer, et c’est le but d’un déplacement économique, que vous puissiez faire des affaires", a souligné Jean-Pierre Taite en s'adressant aux entreprises sélectionnées.

Cette année, dix start-up présenteront également leurs innovations en avant-première à Las Vegas. La délégation régionale espère par ailleurs décrocher de nouvelles distinctions lors des prestigieux CES Innovation Awards, qui récompensent les innovations technologiques.

Des entrepreneurs préparés en amont du salon

Pour maximiser les retombées économiques de ce déplacement, les entreprises bénéficient notamment d’un accompagnement du pôle de compétitivité Minalogic, avant, pendant et après le salon.

"On essaye d’alléger votre charge logistique pour maximiser vos retombées business", a expliqué Karen Amram-Prévot, déléguée générale de Minalogic, particulièrement confiante quant au potentiel des entreprises sélectionnées.

"Notre délégation est venue pour gagner. La sélection 2027 est une équipe de très haut niveau", a-t-elle ajouté.

Du côté de la mission visiteurs, pilotée par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l’accompagnement évolue également avec, cette année, une préparation à l’exercice du pitch, destinée à permettre aux entrepreneurs de présenter efficacement leur activité à de potentiels partenaires.

Parmi les 35 entreprises qui présenteront leurs innovations sur le pavillon régional, dix sont issues du Rhône : Allergen Alert, Araïko, Auxo Dynamics, BG Développement-Biogents, Elecsyor, Excelleria, Faactopi, Osef-Aristee, Skiif et SMC2 Construction.