"Il faut arrêter les caricatures." C'est dans une ambiance électrique que Véronique Sarselli a officialisé ce vendredi les mesures révélées dans notre nouveau numéro de notre magazine mensuel. Après deux déplacements perturbés par des opposants lors des annonces concernant les avenues Rockefeller et des Frères-Lumière, la présidente de la Métropole de Lyon avait cette fois opté pour un point presse en intérieur, rue Claudia.

Au pied du bâtiment, plusieurs dizaines d'opposants, principalement des cyclistes, s'étaient néanmoins rassemblés pour faire entendre leur mécontentement face à la réouverture de certains axes lyonnais à la circulation automobile. Dans la salle, Véronique Sarselli n'a pas caché son agacement devant les journalistes, reprochant à certains de "déformer la réalité" en présentant la majorité métropolitaine comme opposée aux mobilités douces. "Je ne veux plus entendre parler de vélo contre les voitures, de voitures contre les transports en communs... Nous ne sommes pas là pour ça. On est là, aujourd'hui, parce qu'il y a une réalité de terrain qu'il faut absolument accompagner", a-t-elle martelé.

"On est aujourd'hui dans une urgence économique"

Plus d'un mois après les violences urbaines du 17 octobre, l'exécutif métropolitain souhaite accélérer son soutien aux commerçants lyonnais, dont certains ont enregistré des pertes de chiffre d'affaires supérieures à 30 %, selon Marie-Hélène Mathieu, vice-présidente en charge du commerce, de l'artisanat et de l'économie de proximité. "Il faut que les clients reviennent dans les commerces", a-t-elle insisté.

"On est aujourd'hui dans une urgence économique. Elle ne date pas d'hier, cela fait trois ans que nous sommes alertés sur ce qu'il se passe au niveau du commerce en centre-ville en lien, aussi, avec les décisions qui ont été prises par l'ancienne majorité. Et puis il y a cette urgence depuis le 17 octobre", a ajouté Véronique Sarselli. À l'approche des fêtes de fin d'année, “période cruciale pour la trésorerie des commerçants”, la présidente de la Métropole estime qu'il est urgent d'agir. "N'oubliez jamais la fonction d'un commerce de proximité. C'est véritablement la vie d'un centre-ville. Et si le commerce s'effondre, on sait bien ce que deviennent nos villes."

Une réouverture de la rue Grenette dès le 9 décembre

La rue Grenette rouvrira à la circulation automobile dès le mercredi 9 décembre. Les automobilistes pourront donc emprunter cette voie de la Presqu'île dans le sens Saône-Rhône, du quai Saint-Antoine au quai Jules-Courmont. La circulation des bus TCL sera maintenue dans les deux sens, mais la fréquence sera impactée de quatre minutes en moyenne.

Les conséquences de cette réouverture sur les transports en commun ont notamment donné lieu à plusieurs échanges tendus entre Véronique Sarselli et certains journalistes présents dans la salle. Pierre Oliver, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie, a tenu à défendre cette décision. "Il faut sortir de la caricature dans laquelle nos opposants veulent nous enfermer. On ne crée pas une autoroute urbaine. On n'empêche pas les piétons, vélos et bus de pouvoir circuler."

ZTL : les restrictions de circulation levées en journée durant la semaine

L'assouplissement de la zone à trafic limité (ZTL) entrera en vigueur aussi le 9 décembre. Les restrictions de circulation s'appliqueront désormais de 20h à 6h du lundi au jeudi, puis du vendredi à 20h jusqu'au lundi à 6h. En semaine, l'accès à la Presqu'île sera donc possible pour l'ensemble des véhicules entre 6h et 20h. "Pour pouvoir retrouver du dynamisme économique et surtout commercial, il va falloir permettre l'accès à Lyon", a justifié Véronique Sarselli.

Autre mesure, la gratuité de la première heure de stationnement dans les parkings LPA Mobilités de la Presqu'île, ainsi que dans ceux de Morand, Saint-Jean, Fosse aux Ours et Saint-Georges. Cette offre sera également valable les dimanches. Les usagers des transports en commun bénéficieront quant à eux des "Tickets TCL en fête", permettant de voyager toute la journée pour 3,70 euros, contre 9,90 euros habituellement, jusqu'à Noël.

En parallèle, dans le cadre du fonds de soutien de 10 millions d'euros destiné aux commerçants, une vaste campagne de communication baptisée "J'agis, j'achète ici" sera déployée. Menée avec les acteurs économiques, elle mettra en scène les commerçants sur les supports numériques, dans la presse et sur les panneaux publicitaires Decaux. Des autocollants seront également distribués dans les commerces, avant que la campagne ne s'étende à l'ensemble des territoires métropolitains. "Il faut absolument redonner envie d'aller acheter, d'aller à la rencontre de nos commerçants. Il faut que notre centre-ville redevienne accessible", a insisté Véronique Sarselli.

"Je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de M. Doucet"

Ce point presse a également été l'occasion pour la présidente de la Métropole de Lyon de répondre aux récentes sorties médiatiques de Grégory Doucet. Alors que le maire écologiste de Lyon avait alerté sur les conséquences de la réouverture de la rue Grenette en matière de sécurité, Véronique Sarselli lui a adressé une réponse cinglante. "Je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de M. Doucet en matière d'insécurité. Je pense qu'il faut qu'il remette tous les moyens pour que l'on retrouve de la sécurité dans Lyon. Je l'invite d'ailleurs à demander à la Métropole de Lyon de l'accompagner pour la sécurité de l'ensemble des Lyonnais."

Sur le manque de concertation dénoncé par le maire de Lyon, la présidente de la collectivité assure l'avoir averti de ses intentions dès leur première rencontre. "Lors de mon premier rendez-vous avec lui, je l'ai averti que je réouvrirais la rue Grenette. Il le sait depuis le départ. Lorsque l'on parle de concertation, moi je parle de dialogue. Et je pense que ce dialogue aurait mérité d'être tenu avec la majorité silencieuse sous l'ancien mandat."

Ambiance.