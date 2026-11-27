"Il faut arrêter les caricatures." C'est dans une ambiance électrique que Véronique Sarselli a officialisé ce vendredi les mesures révélées dans notre nouveau numéro de notre magazine mensuel. Après deux déplacements perturbés par des opposants lors des annonces concernant les avenues Rockefeller et des Frères-Lumière, la présidente de la Métropole de Lyon avait cette fois opté pour un point presse en intérieur, rue Claudia.
Au pied du bâtiment, plusieurs dizaines d'opposants, principalement des cyclistes, s'étaient néanmoins rassemblés pour faire entendre leur mécontentement face à la réouverture de certains axes lyonnais à la circulation automobile. Dans la salle, Véronique Sarselli n'a pas caché son agacement devant les journalistes, reprochant à certains de "déformer la réalité" en présentant la majorité métropolitaine comme opposée aux mobilités douces. "Je ne veux plus entendre parler de vélo contre les voitures, de voitures contre les transports en communs... Nous ne sommes pas là pour ça. On est là, aujourd'hui, parce qu'il y a une réalité de terrain qu'il faut absolument accompagner", a-t-elle martelé.
"On est aujourd'hui dans une urgence économique"
Plus d'un mois après les violences urbaines du 17 octobre, l'exécutif métropolitain souhaite accélérer son soutien aux commerçants lyonnais, dont certains ont enregistré des pertes de chiffre d'affaires supérieures à 30 %, selon Marie-Hélène Mathieu, vice-présidente en charge du commerce, de l'artisanat et de l'économie de proximité. "Il faut que les clients reviennent dans les commerces", a-t-elle insisté.
"On est aujourd'hui dans une urgence économique. Elle ne date pas d'hier, cela fait trois ans que nous sommes alertés sur ce qu'il se passe au niveau du commerce en centre-ville en lien, aussi, avec les décisions qui ont été prises par l'ancienne majorité. Et puis il y a cette urgence depuis le 17 octobre", a ajouté Véronique Sarselli. À l'approche des fêtes de fin d'année, “période cruciale pour la trésorerie des commerçants”, la présidente de la Métropole estime qu'il est urgent d'agir. "N'oubliez jamais la fonction d'un commerce de proximité. C'est véritablement la vie d'un centre-ville. Et si le commerce s'effondre, on sait bien ce que deviennent nos villes."
Une réouverture de la rue Grenette dès le 9 décembre
La rue Grenette rouvrira à la circulation automobile dès le mercredi 9 décembre. Les automobilistes pourront donc emprunter cette voie de la Presqu'île dans le sens Saône-Rhône, du quai Saint-Antoine au quai Jules-Courmont. La circulation des bus TCL sera maintenue dans les deux sens, mais la fréquence sera impactée de quatre minutes en moyenne.
Les conséquences de cette réouverture sur les transports en commun ont notamment donné lieu à plusieurs échanges tendus entre Véronique Sarselli et certains journalistes présents dans la salle. Pierre Oliver, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie, a tenu à défendre cette décision. "Il faut sortir de la caricature dans laquelle nos opposants veulent nous enfermer. On ne crée pas une autoroute urbaine. On n'empêche pas les piétons, vélos et bus de pouvoir circuler."
ZTL : les restrictions de circulation levées en journée durant la semaine
L'assouplissement de la zone à trafic limité (ZTL) entrera en vigueur aussi le 9 décembre. Les restrictions de circulation s'appliqueront désormais de 20h à 6h du lundi au jeudi, puis du vendredi à 20h jusqu'au lundi à 6h. En semaine, l'accès à la Presqu'île sera donc possible pour l'ensemble des véhicules entre 6h et 20h. "Pour pouvoir retrouver du dynamisme économique et surtout commercial, il va falloir permettre l'accès à Lyon", a justifié Véronique Sarselli.
Autre mesure, la gratuité de la première heure de stationnement dans les parkings LPA Mobilités de la Presqu'île, ainsi que dans ceux de Morand, Saint-Jean, Fosse aux Ours et Saint-Georges. Cette offre sera également valable les dimanches. Les usagers des transports en commun bénéficieront quant à eux des "Tickets TCL en fête", permettant de voyager toute la journée pour 3,70 euros, contre 9,90 euros habituellement, jusqu'à Noël.
En parallèle, dans le cadre du fonds de soutien de 10 millions d'euros destiné aux commerçants, une vaste campagne de communication baptisée "J'agis, j'achète ici" sera déployée. Menée avec les acteurs économiques, elle mettra en scène les commerçants sur les supports numériques, dans la presse et sur les panneaux publicitaires Decaux. Des autocollants seront également distribués dans les commerces, avant que la campagne ne s'étende à l'ensemble des territoires métropolitains. "Il faut absolument redonner envie d'aller acheter, d'aller à la rencontre de nos commerçants. Il faut que notre centre-ville redevienne accessible", a insisté Véronique Sarselli.
"Je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de M. Doucet"
Ce point presse a également été l'occasion pour la présidente de la Métropole de Lyon de répondre aux récentes sorties médiatiques de Grégory Doucet. Alors que le maire écologiste de Lyon avait alerté sur les conséquences de la réouverture de la rue Grenette en matière de sécurité, Véronique Sarselli lui a adressé une réponse cinglante. "Je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de M. Doucet en matière d'insécurité. Je pense qu'il faut qu'il remette tous les moyens pour que l'on retrouve de la sécurité dans Lyon. Je l'invite d'ailleurs à demander à la Métropole de Lyon de l'accompagner pour la sécurité de l'ensemble des Lyonnais."
Sur le manque de concertation dénoncé par le maire de Lyon, la présidente de la collectivité assure l'avoir averti de ses intentions dès leur première rencontre. "Lors de mon premier rendez-vous avec lui, je l'ai averti que je réouvrirais la rue Grenette. Il le sait depuis le départ. Lorsque l'on parle de concertation, moi je parle de dialogue. Et je pense que ce dialogue aurait mérité d'être tenu avec la majorité silencieuse sous l'ancien mandat."
Ambiance.
petits protégés c'était "j'agis ,je vole ici"Signaler Répondre
dans le monde entier les grandes villes limite l’utilisation des véhicules dans les centres villes et encourage les transports en commun et les moyens douce en déplacement mais Lyon fait le contraire juste pour un choix politique car soit disant votent à droite vous allez voir dans un an la Métropole de Lyon fera marche en arrière car les bouchons et la pollution seront de retour dans le centre ville et les gens n’auront pas envie de venir dans le centre villeSignaler Répondre
C'est ridicule, la droite dans ses travers, la voiture n'est plus adapté dans le centre historique de Lyon, c'est de la nuisance rétrograde. Si les commerces ferment c'est parce qu'il n'y a plus d'argent et que tout est trop cher grâce à la politique du poudré Macron. en 6 ans le pouvoir d’achat a été divisé par deux les commerçants finiront par fermer et remplacer par d’autres commercesSignaler Répondre
20 guignol en vélos wahou .Signaler Répondre
Elle a raison de dire pas de leçon de doucet vu comment il gère les travaux avec son spécial concertations ^^
1/ Le déclin du commerce est dû à l'explosion du commerce en ligne. Il a été demontrer à maintes reprises que la piétonnisation favorise la déambulation commerciale car elle offre une meilleure qualité de vie. 2/Se garer en surface sur la Presqu’île au pied des commerces a toujours été impossible. L'accès à la Presqu’île s'est toujours fait par les parkings souterrains. Je ne comprends pas cet acharnement à vouloir ramener plus de pollution en ville. 3/ Retour vers le passé. On se croirait revenu sous Louis Pradel (premier président de la Communauté urbaine de Lyon de 1969 à 1976). Vintage ou rance ? 4/ Selon l'enquête consommation de la région lyonnaise citée par la Métropole, environ 70 pourcents du chiffre d'affaires des commerces de la Presqu'île est généré par des clients venus à pied, en transports en commun ou à vélo.Signaler Répondre
oh çà va être un énorme merdier les commerçant auront plus personne par manque de pietion . mesdames et messieurs le droite a la metropole , l'enfer sur terre !Signaler Répondre
Un centre ville sans commerce, c'est sinistre et ce sont des commerçantes et des commerçants en grande difficulté. Il faut essayer de redynamiser nos centres villes avant qu'il ne soit trop tard.Signaler Répondre
Rétropole déconnecté de la réalité et qui plonge dans l'obscurantisme… Rien que le vocabulaire utilisé, qui part à l'opposé de l'apaisement. Ca craint, ça ne va qu'exacerber les tensions...Signaler Répondre
le secteur commercial de la Presqu’ile est deja quasi désert. ca peut pas être pire. Merci Doucet/Bernard.Signaler Répondre
Vive la ville et ses commerces retrouvés que les écolos aillent à la campagne et qu'ils se mettent au chant du coq.Signaler Répondre
Vous savez ceux qui se disent écolos mais qui ne veulent pas de commerces en ville ceux qui nous polluent les avec leurs achats par internet, leurs achats qui arrivent par containers de l'autre bout de la planète, vous savez cette pollution qui là ne les dérange pas.
Les "opposants" ne sont en fait que d'organismes noyautés Verdâtres/ LFi, incompétents notoires et semeurs de pagaille pendant 6 ans, rien n'empêche d'étudier le circuit le meilleur pour les bus..et au fait à quand le rétablissement de la gratuité du stationnement en Aoùt ? on pourrait aussi voir le 7ème, Bd Y. Farges et rues adjacentes ou une population très limité financièrement s'est vue imposé subitement voirie payante avec passage infini de la voiture gestapo-caméra PV..de grands amis du peuple ces Verts/Ecolos..les braves gens !!Signaler Répondre
L'urgence économique c'est la fauteSignaler Répondre
... à la vente en ligne, Amazon et autres mais aussi les marques elle même qui font tout pour qu'on n'ait plus à aller en magasin
... à la AirBnbisation du centre-ville et autres loyers démsurés imposés par des fonds d'investissements propriétaires
... aux conséquences des évènements internationaux et caprices de Messieurs Trump et Poutine qui font monter les prix
... aux dernières décennies de gouvernance droitarde "gogogogo dans le mur on change rien" qui nous mène à la récession
... et aux décisions pourraves de Véro qui ne veut pas comprendre que la Presqu'ile est essentiellement fréquentée par des personnes accédant en transports en communs et qui depuis son SUV bleu électrique ne voit pas que la presqu'ile en bien plus fréquentée ces derniers mois depuis qu'il est devenu plus agréable de s'y promener.
Incompétence et clientèlisme à gerber.
Quel coup d'éclat de Sarselli ! On reconnaît à plein nez la touche d'Aulas : avec l'autorité naturelle d'une légende vivante habituée aux grands soirs, le grand patron lui a forcément tracé la voie royale pour sauver les boutiques, un sacré camouflet pour Doucet, dont le bilan ressemble à une caisse enregistreuse qui n'a jamais connu le bruit d'un tiroir qui s'ouvre.Signaler Répondre
On va bien se marrer quand la sinistre Sarselli et l’incompétent Pierre Olivier vont réaliser que les lyonnais n’iront plus dans ces commerces tandis que les non lyonnais ne viendront pas plus qu’avant.Signaler Répondre
Boycott de tous les commerçants anti ZTL ! Mettez des avis Google !
D’habitude on écrit fermeté et courage mais du courage ici il y en a bien peu.Signaler Répondre
Bravo VéroniqueSignaler Répondre
Il ne faut pas se laisser intimider par la secte verte totalitaire et leur adeptes fanatisés, ça dégage ces fachos !Signaler Répondre