À quelques jours de la Fête des Lumières, la Fondation Fourvière fait appel à la générosité des Lyonnais pour préserver la chapelle de la Vierge, monument au cœur de la tradition des illuminations du 8 décembre. Forte de plus de 850 ans d'histoire, cette dernière constitue le berceau du sanctuaire de Fourvière. Mais l'édifice, fragilisé par le temps, nécessite désormais d'importants travaux de restauration.

La toiture de la chapelle comme priorité

Dans un premier temps, la Fondation Fourvière souhaite récolter 300 000 euros afin de financer la restauration de la toiture de la chapelle. Ces travaux doivent permettre de protéger durablement l'édifice et ses décors intérieurs, notamment les boiseries et les peintures, menacés par les infiltrations d'eau, les variations de température et d'humidité ainsi que les phénomènes de condensation.

D'autres interventions seront nécessaires dans un second temps pour restaurer les murs, les vitraux, le retable et les ex-voto. "La générosité des Lyonnais a déjà permis de venir au bout du budget de la restauration des quatre Tours de la basilique, fidèle générosité pour laquelle nous les remercions tous infiniment. Nous avons encore besoin de tous, pour sauver la chapelle de la Vierge", souligne Jean Christophe Aguettant, président de la Fondation Fourvière. "Préserver la chapelle de la Vierge, c'est protéger le cœur de N.D. de Fourvière, une part essentielle de l'histoire, de l'identité et de l’âme de Lyon", poursuit-il.

Les personnes souhaitant participer à cette campagne peuvent effectuer un don directement en ligne sur le site de la Fondation Fourvière ou en se rendant dans ses bureaux, situés au 5, place de Fourvière (Lyon 5e).