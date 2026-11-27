À quelques jours de la Fête des Lumières, la Fondation Fourvière fait appel à la générosité des Lyonnais pour préserver la chapelle de la Vierge, monument au cœur de la tradition des illuminations du 8 décembre. Forte de plus de 850 ans d'histoire, cette dernière constitue le berceau du sanctuaire de Fourvière. Mais l'édifice, fragilisé par le temps, nécessite désormais d'importants travaux de restauration.
La toiture de la chapelle comme priorité
Dans un premier temps, la Fondation Fourvière souhaite récolter 300 000 euros afin de financer la restauration de la toiture de la chapelle. Ces travaux doivent permettre de protéger durablement l'édifice et ses décors intérieurs, notamment les boiseries et les peintures, menacés par les infiltrations d'eau, les variations de température et d'humidité ainsi que les phénomènes de condensation.
D'autres interventions seront nécessaires dans un second temps pour restaurer les murs, les vitraux, le retable et les ex-voto. "La générosité des Lyonnais a déjà permis de venir au bout du budget de la restauration des quatre Tours de la basilique, fidèle générosité pour laquelle nous les remercions tous infiniment. Nous avons encore besoin de tous, pour sauver la chapelle de la Vierge", souligne Jean Christophe Aguettant, président de la Fondation Fourvière. "Préserver la chapelle de la Vierge, c'est protéger le cœur de N.D. de Fourvière, une part essentielle de l'histoire, de l'identité et de l’âme de Lyon", poursuit-il.
Les personnes souhaitant participer à cette campagne peuvent effectuer un don directement en ligne sur le site de la Fondation Fourvière ou en se rendant dans ses bureaux, situés au 5, place de Fourvière (Lyon 5e).
c’est marrant tous ces commentateurs qui n’ont pas la moindre intention de donner un sou ( ce qui est évidemment leur droit) et qui donnent des leçons pour trouver de l’argent : au Vatican, à la Métropole…. sans rien connaître d’un sujet dont ils se fichent par ailleurs éperdument.Signaler Répondre
et bien c’est aux donateurs de s’assurer du bon usage de leur argent. Rompez.Signaler Répondre
qu’en sais tu ?Signaler Répondre
Bah vous savez mal puisque les collectivités territoriales financent une partie des restaurations et que lorsqu'on ne cesse de réclamer de l'argent aux lyonnais et catholiques il est judicieux qu'il soit dépensé de la meilleure façonSignaler Répondre
Faudrait demander à doucet il a tellement dépensé pour des trucs inutilesSignaler Répondre
C'est sur que du côté de Sieur Bernard, il ne faut rien attendre puisqu'il méprise la religion comme son acolyte Doucet. Et bim !Signaler Répondre
C'est au Vatican qu'il faudrai réclamer de la thune.Signaler Répondre
Le Vatican est vraiment très très très riche 🤑🤑
Hors sujet...Signaler Répondre
Whisky coca répondra un peu plus tard, là il récupère
La reine mère Sarselli se fera un plaisir de faire un don au nom de SA métropole.Signaler Répondre
La fortune patrimoniale du Vatican est estimée à plusieurs milliards d’euros, mais ils viennent en plus faire la quête.....Signaler Répondre
Ce n’est pas de l’argent public que je sacheSignaler Répondre
La Vierge 1 / Lillestrom 0 !Signaler Répondre
Il est vrai que l'architecte Bossan voulait détruite la chapelle de la vierge (Chapelle St Thomas de Canterbury, son vrai nom) pour construite une tour monumentale, la plus grande de toutes. L'archevèque a recadré l'rchitecte. Dont acte !Signaler Répondre
On espère que les devis sont contrôlés très soigneusement et que ce n'est pas comme dans les marchés publics où tout est surfacturé pour aider les copains avec les systèmes d'enveloppe qui ont fait grand bruit...Signaler Répondre
Parce qu'ils demandent quand même énormément d'argent tous les ans...
En 2021 = il leur faut pour 16 millions d'€ de travaux ("nouvel élan pour fourvière")
En 2022 = ils demandent 300 000€ dans le cadre d'une Tombola
En 2023 = il leur faut 14 millions d'€ pour rénover 3 des 4 tours
En 2024 = nouvelle campagne pour obtenir 2,5 millions d'euros pour rénover en urgence 2 des 4 tours
En 2025/2026 = il leur faut 12 millions d'€ pour refaire les sous-sol en créant un parcours culturel
et maintenant ils veulent 300 000€ pour "commencer" à rénover la toiture...
La basilique coûte aussi cher à entretenir que le centre commercial Part Dieu ?
Hier soir, à l’occasion de la rencontre de Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et Lillestrom, les ultras lyonnais ont répondu avec provocation aux récentes déclarations de Sidney Govou. Pour le moment, Sidney Govou n’a pas encore répondu publiquement aux supporters lyonnais.Signaler Répondre