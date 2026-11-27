L'accident s'est produit aux alentours de 19 heures, ce jeudi 26 novembre, sur la RD306 — l'axe qui relie Lyon à Villefranche-sur-Saône. Un piéton a été percuté par un véhicule à proximité du rond-point situé près de l'enseigne Jardiland, au nord de la commune d'Anse, dans le Beaujolais. La victime était âgée de 36 ans. Les secours du Samu ont tenté de le réanimer sur place, sans succès. L'homme est mort sur les lieux de l'accident selon les informations du Progrès.

Les moyens déployés étaient importants : 22 sapeurs-pompiers et huit engins ont été mobilisés. La gendarmerie était également présente pour sécuriser les lieux et prendre en charge les constatations.

Une route à risques entre Lyon et Villefranche

La RD306 est un axe fréquenté du nord du département du Rhône. Les circonstances exactes du drame — conditions de visibilité, vitesse du véhicule, présence d'un passage piéton — n'ont pas encore été précisées. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les causes de l'accident.