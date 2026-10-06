Près de Lyon, un fourgon percute un poids lourd : le conducteur héliporté

Aux alentours de 7 h 15, un accident de la circulation s’est produit sur la RD51, route de Neuville.
D’après les premiers éléments, un fourgon aurait percuté l’arrière d’un poids lourd. La collision a fortement endommagé l’avant du véhicule utilitaire et son conducteur s’est retrouvé bloqué dans l’habitacle.
Le conducteur évacué par hélicoptère
Les secours ont dû procéder à une opération de désincarcération pour dégager la victime. Le conducteur blessé a ensuite été transporté par hélicoptère vers un établissement hospitalier. Son pronostic vital n’était pas engagé précise le Progrès.
Les dépistages réalisés auprès des deux conducteurs se sont révélés négatifs.
L’accident a également eu des conséquences sur la circulation. Une déviation a été instaurée pendant l’intervention des secours, avec d’importantes perturbations jusqu’à 10h45.
Une enquête doit désormais permettre d’établir précisément les circonstances de la collision.
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Retrait du permis!!!!!!!!