Près de Lyon, un fourgon percute un poids lourd : le conducteur héliporté

Aux alentours de 7 h 15, un accident de la circulation s’est produit sur la RD51, route de Neuville.

D’après les premiers éléments, un fourgon aurait percuté l’arrière d’un poids lourd. La collision a fortement endommagé l’avant du véhicule utilitaire et son conducteur s’est retrouvé bloqué dans l’habitacle.

Le conducteur évacué par hélicoptère

Les secours ont dû procéder à une opération de désincarcération pour dégager la victime. Le conducteur blessé a ensuite été transporté par hélicoptère vers un établissement hospitalier. Son pronostic vital n’était pas engagé précise le Progrès.

Les dépistages réalisés auprès des deux conducteurs se sont révélés négatifs.

L’accident a également eu des conséquences sur la circulation. Une déviation a été instaurée pendant l’intervention des secours, avec d’importantes perturbations jusqu’à 10h45.

Une enquête doit désormais permettre d’établir précisément les circonstances de la collision.