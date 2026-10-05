Faits Divers

Deux accidents coup sur coup sur l’A7 près de Lyon : quatre blessés et deux heures de fermeture

Suivez-nous sur Google
Deux accidents coup sur coup sur l’A7 près de Lyon : quatre blessés et deux heures de fermeture
Deux accidents coup sur coup sur l’A7 près de Lyon : quatre blessés et deux heures de fermeture

Une collision avec un animal a fortement perturbé la circulation sur l’A7, au sud de Lyon, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 octobre.

Aux alentours de 3h du matin ce lundi, une voiture circulant en direction de Lyon a percuté un sanglier à hauteur de Roussillon, au sud de Vienne. Peu après ce premier choc, un suraccident s’est produit avec un autre véhicule.

Une femme héliportée vers Lyon

Les secours ont pris en charge quatre personnes occupant les deux voitures. Parmi les victimes, une femme âgée d’une trentaine d’années a été grièvement blessée. Elle a été évacuée par hélicoptère vers l’hôpital Lyon Sud.

Selon Vinci Autoroutes, quatre véhicules ont été impliqués au total dans les accidents.

L’intervention des secours a nécessité la fermeture de l’autoroute A7 pendant environ deux heures. La circulation a ensuite été progressivement rétablie avant une reprise complète aux alentours de 5h.

Tags :

accident

A7

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.