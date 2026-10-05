Deux accidents coup sur coup sur l’A7 près de Lyon : quatre blessés et deux heures de fermeture

Aux alentours de 3h du matin ce lundi, une voiture circulant en direction de Lyon a percuté un sanglier à hauteur de Roussillon, au sud de Vienne. Peu après ce premier choc, un suraccident s’est produit avec un autre véhicule.

Une femme héliportée vers Lyon

Les secours ont pris en charge quatre personnes occupant les deux voitures. Parmi les victimes, une femme âgée d’une trentaine d’années a été grièvement blessée. Elle a été évacuée par hélicoptère vers l’hôpital Lyon Sud.

Selon Vinci Autoroutes, quatre véhicules ont été impliqués au total dans les accidents.

L’intervention des secours a nécessité la fermeture de l’autoroute A7 pendant environ deux heures. La circulation a ensuite été progressivement rétablie avant une reprise complète aux alentours de 5h.