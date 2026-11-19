Une violente altercation entre deux jeunes aurait viré au drame ce mercredi 18 novembre à Oullins-Pierre-Bénite, dans la métropole de Lyon.
Un adolescent de 17 ans a reçu cinq coups de couteau dans le dos, vers 12h30, rue Pierre-Semard, dans le quartier de La Saulaie, à proximité de la gare d’Oullins.
L’un de ses poumons a été perforé, rapporte le Progrès. Malgré la gravité de ses blessures, le jeune homme est resté conscient jusqu'à l'arrivée des secours, alertés par trois passants venus lui porter assistance. Pris en charge par les pompiers et le Samu, il a été évacué vers l'hôpital Lyon Sud avec un pronostic vital engagé.
Une rivalité amoureuse à l'origine de l'agression ?
D'après les premiers éléments rapportés, les deux jeunes hommes se seraient retrouvés pour régler un différend concernant la petite amie de l'un d'eux.
La discussion aurait dégénéré en affrontement physique. La victime aurait alors réussi à mettre son adversaire au sol, avant que ce dernier ne sorte une arme blanche et ne lui porte plusieurs coups.
Le suspect, âgé d'environ 18 ans et qui serait scolarisé dans un lycée d'Oullins, aurait ensuite pris la fuite à pied.
Tout à fait et grâce à la Nouvelle France, on retrouve les pratiques ancestrales et primaires des hommes de cromagnon...Signaler Répondre
Rien de neuf , les rivalités amoureuses ont souvent conduit a des drames bien avant l antiquité, mais pour ça il faut se renseigner correctementSignaler Répondre
Tout le monde sait ! Bienvenue dans la Nouvelle France !Signaler Répondre
Ne surestimez pas LFI, EELV c'est du même niveau.Signaler Répondre
Rivalité amoureuse: thème vieux comme le monde rejoué de manière contemporaine avec le couteau..Signaler Répondre
L'âme humaine est éternelle..
Jeune adolescents ou pas c’est une tentative de meurtre 5 coups de couteaux donc 50 ans de prison voilà comme aux USA où d’autres pays la justice française prend trop de pincettes avec cette jeunesse 2.0 j’espère que les policiers vont l’arrêter et que l’autre jeune sans remette de ses blessuresSignaler Répondre
Ça suffit avec votre refrain « LFI, LFI » à chaque fois qu’il se passe quelque chose. Les gens n’ont plus de filtre. Ni LFI ni le RN ne sont responsables de tout. À force de ramener chaque sujet à l’un ou à l’autre, ça devient maladif.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France du RNSignaler Répondre
Ça craint ce quartier... bientôt village olympique.Signaler Répondre
N'importe quoi.
Le maire est allé au Canada à nos frais pour l'annoncer au lieu de s'occuper du jié vivre sans sa commune.
Bienvenue dans la nouvelle France du couteau by EELV-LFI !Signaler Répondre
Je pense qu’en terme de la lâcheté du doit être un expert !!Signaler Répondre
Calme toi Moshe…on sait qui est qui…Signaler Répondre
Ça pour être lâches ils sont forts...Signaler Répondre
C’est signé...toujours les mêmes laches qui attaque à 10 contre un ou avec des coups de couteau dans le dos...Signaler Répondre