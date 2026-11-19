Une violente altercation entre deux jeunes aurait viré au drame ce mercredi 18 novembre à Oullins-Pierre-Bénite, dans la métropole de Lyon.

Un adolescent de 17 ans a reçu cinq coups de couteau dans le dos, vers 12h30, rue Pierre-Semard, dans le quartier de La Saulaie, à proximité de la gare d’Oullins.

L’un de ses poumons a été perforé, rapporte le Progrès. Malgré la gravité de ses blessures, le jeune homme est resté conscient jusqu'à l'arrivée des secours, alertés par trois passants venus lui porter assistance. Pris en charge par les pompiers et le Samu, il a été évacué vers l'hôpital Lyon Sud avec un pronostic vital engagé.

Une rivalité amoureuse à l'origine de l'agression ?

D'après les premiers éléments rapportés, les deux jeunes hommes se seraient retrouvés pour régler un différend concernant la petite amie de l'un d'eux.

La discussion aurait dégénéré en affrontement physique. La victime aurait alors réussi à mettre son adversaire au sol, avant que ce dernier ne sorte une arme blanche et ne lui porte plusieurs coups.

Le suspect, âgé d'environ 18 ans et qui serait scolarisé dans un lycée d'Oullins, aurait ensuite pris la fuite à pied.