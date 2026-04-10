Villeurbanne : une jeune femme poignardée après une dispute sur les réseaux sociaux

Une violente altercation a éclaté dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 avril à Villeurbanne, au niveau de la place Jules-Grandclément.

Selon le Progrès, les faits se sont produits peu avant minuit. Un équipage de CRS est intervenu pour porter assistance à une jeune femme d’une vingtaine d’années, victime de coups de couteau. Cette dernière présentait des blessures au flanc gauche et à l’abdomen.

Rapidement prise en charge, la victime a été transportée vers l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Son état n’inspirait pas d’inquiétude majeure au moment de son admission.

Une altercation sur fond de tensions en ligne

D’après les premiers éléments recueillis sur place, les faits seraient liés à un différend sur les réseaux sociaux. Un groupe de six femmes se serait opposé à deux autres jeunes filles, dont la victime.

L’altercation aurait dégénéré, conduisant à l’usage d’une arme blanche. L’auteure présumée des coups a pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte pour violences avec arme. À ce stade, une seule personne serait activement recherchée par les enquêteurs.