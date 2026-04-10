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Villeurbanne : une jeune femme poignardée après une dispute sur les réseaux sociaux

Villeurbanne : une jeune femme poignardée après une dispute sur les réseaux sociaux
Une jeune femme poignardée à Villeurbanne après une dispute sur les réseaux sociaux - LyonMag

Une dispute virtuelle qui tourne mal.

Une violente altercation a éclaté dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 avril à Villeurbanne, au niveau de la place Jules-Grandclément.

Selon le Progrès, les faits se sont produits peu avant minuit. Un équipage de CRS est intervenu pour porter assistance à une jeune femme d’une vingtaine d’années, victime de coups de couteau. Cette dernière présentait des blessures au flanc gauche et à l’abdomen.

Rapidement prise en charge, la victime a été transportée vers l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Son état n’inspirait pas d’inquiétude majeure au moment de son admission.

Une altercation sur fond de tensions en ligne

D’après les premiers éléments recueillis sur place, les faits seraient liés à un différend sur les réseaux sociaux. Un groupe de six femmes se serait opposé à deux autres jeunes filles, dont la victime.

L’altercation aurait dégénéré, conduisant à l’usage d’une arme blanche. L’auteure présumée des coups a pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte pour violences avec arme. À ce stade, une seule personne serait activement recherchée par les enquêteurs.

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villeurbanne

couteau

11 commentaires
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Effectivement le 10/04/2026 à 17:22

Un fait divers à la Zola, quand les harpies se côtoient ou selon Brassens au marché de Brive la Gaillarde.
Mais aujourd'hui c'est plus tranchant à la mode coupe coupe.

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le patriarcat le 10/04/2026 à 17:18

encore un coup du patriarcat

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Ex Précisions le 10/04/2026 à 17:11

Les réseaux sociaux et le proto les 2 éléments qui rendent les jeunes complètement débiles, pour être poli.

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citoyennormal le 10/04/2026 à 17:04

c'est nul comme mort. Les réseaux rends con certaine personne, vraiment bête.

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Abdullah le 10/04/2026 à 17:03

si les femmes s’y mettent on ne pourra pas s’en sortir ..

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On devine le 10/04/2026 à 17:01

sans difficultés le "style" de femmes . La Nouvelle France en somme !

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on dirait bien que le 10/04/2026 à 15:59

Depuis les élections on dirait qu'à Villeurbanne ça va de mieux en mieux !

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la place des terreaux le 10/04/2026 à 15:41

chronique d'une ville ordinaire

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Place Grandclement le 10/04/2026 à 15:10

Tout le monde sait

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en somme le 10/04/2026 à 15:07
ce monde a a écrit le 10/04/2026 à 15h01

acquis une epaisseur de vulgarite et de violence qui laisse l observateur objectif pantois

des vrai-e-s democrates à la sauce melenchon-panot -bompard et consorts

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ce monde a le 10/04/2026 à 15:01

acquis une epaisseur de vulgarite et de violence qui laisse l observateur objectif pantois

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