Lyon : une nouvelle manifestation étudiante interdite ce jeudi, la préfecture redoute des débordements

Alors que plusieurs mobilisations ont été émaillées de violences ces dernières semaines, la préfecture du Rhône a annoncé ce mercredi l'interdiction d'une nouvelle manifestation prévue ce jeudi 22 octobre.

Le rassemblement, déclaré mardi par l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et le Nouveau Parti anticapitaliste Révolutionnaire, devait se dérouler de 14h à 17h, avec un départ de la Manufacture des Tabacs et une arrivée place Bellecour.

Les violences du 17 octobre au cœur de la décision

Pour justifier cette interdiction, les services de l'État évoquent une "recrudescence particulièrement grave et répétée d'exactions" lors des précédentes mobilisations lycéennes, notamment les 6, 13 et 14 octobre.

La préfecture pointe également le parcours envisagé par les organisateurs, qui devait s'achever place Bellecour, au cœur de la Presqu'île. Un secteur particulièrement touché par les violences et les pillages survenus samedi 17 octobre, en marge de la mobilisation contre la vie chère.

Autre élément avancé : un service d'ordre jugé insuffisant au regard du nombre de manifestants attendus.Malgré des échanges avec les organisateurs, aucun itinéraire alternatif permettant de garantir la sécurité publique n'a pu être trouvé.

"Face aux risques sérieux de troubles à l’ordre public et au regard du contexte actuel, j’ai fais le choix, en responsabilité, d’interdire ce rassemblement pour éviter tout débordement et garantir la sécurité de tous.", justifie le préfet du Rhône, Étienne Guyot.