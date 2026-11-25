Selon les informations communiquées par la préfecture du Rhône, une nouvelle manifestation a été déclarée pour ce samedi 28 novembre par des associations de défense des droits des femmes.
Le départ du cortège est prévu à 15h depuis la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon, en direction de la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement.
Un contexte toujours sensible à Lyon
Depuis le 17 octobre, la capitale des Gaules est le théâtre de mobilisations sociales chaque samedi, d’ampleur variable, sur fond de contestation lycéenne et étudiante, mais aussi de revendications autour du pouvoir d’achat et de la hausse des salaires. Plusieurs de ces rassemblements ont été émaillés d’importants débordements.
Si une relative accalmie semble se dessiner depuis quelques semaines, la prudence reste de mise du côté des autorités.
La place Bellecour constituait notamment un point de crispation pour les services de l’État depuis les graves violences survenues en Presqu’île le 17 octobre. Les manifestants avaient toutefois obtenu gain de cause le 17 novembre dernier en rejoignant de nouveau la célèbre place lyonnaise, dans le calme cette fois-ci.
Reste désormais à savoir si cette nouvelle journée de mobilisation, portée par des revendications différentes, s’inscrira dans la continuité de cette accalmie.
nous les retraités avons payé très cher. Je suis pour supprimer tout cela pour tous les moins de 60 ans.Signaler Répondre
Pas un mot de ces "féministes" contre les 74 coups de fouet reçu par la chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi car elle avait chanté sans voile ? C'est ignoble ces coups de fouet, c'est ignoble le "féminisme" à géométrie variable, c'est ignoble le "féminisme" idéologique.Signaler Répondre
Sont ce des hordes, selon le grand intellectuel non politisé du forum ?Signaler Répondre
"Féministes en colère", mais muettes comme des carpes quand il s'agit de parler du droit des femmes en Iran... C'est vrai qu'il ne faut SURTOUT PAS risquer de froisser les intégristes islamistes qui deviennent le fond de clientèle d'une certaine "gauche" (avec des gros " ") !Signaler Répondre
T'es contre les revendications, les grèves et les mouvements sociaux ?Signaler Répondre
T'as le droit. mais soit cohérent:
Brule ta carte vitale, demande a ce que l'état ne finance plus l'école privée de tes gosses, renonce a tes congés payés, demande a faire des heures supps sans les compter ni te les faire payer, renonce a tes week-ends, renonce a la retraite et a toutes ls conquêtes du Front populaire ou du Conseil national de la résistance..
Avant de te prendre pour un éditorialiste politique avec tes comparaisons foireuses sur Sarselli, apprends au moins comment fonctionne ta ville : au Sytral ce sont des administratifs, les conducteurs sont chez TCL/Keolis. Étaler une telle ignorance tout en essayant de faire de l'esprit, c'est embarrassant. Révise tes bases avant de venir faire le malin dans les commentaires.Signaler Répondre
République Du Congo, bien sûr!Signaler Répondre
Faudrait arrêter de trop taper sur la bouteille le zemmourien. Tu es de niveau bas étages avec ton soutien pour un violeur en série ; encore un inconditionnel de Netyanohou.Signaler Répondre
On ne les entend pas non plus sur les conditions des femmes d'une certaine ethnie qui sont obligées de suivre leur religion sous peine d'être reniées par leur famille et leur "groupe"...Signaler Répondre
Et en français, ça veut dire ....?Signaler Répondre
Femme cégétiste, gréviste et bossant au Sytral ... non ce n'est pas Sarselli (quoique vu la posture de provocation envers les lyonnais on s'en rapproche).Signaler Répondre
Avertissez nous surtout lorsqu'il n'y aura pas de manifestation un week-end à Lyon, vous gagnerez du temps. Tous ces cons n'ont pas fini leur débalage de revendications, alors pas la peine de nous rabâcher la même rangaine chaque semaine.Signaler Répondre
C'est une insulte de faire ça dans la ville de quentin derangue le mois de l'anniversaire de sa mort. Soutien total à tous ceux qui sont attaqués par les gauchistes, notamment Patrick Bruel.Signaler Répondre
Une association du droit des femmes… pourquoi ne pas organiser un parcours sur Vénissieux pour une fois! Ça changers… et là il y a peut être du jobSignaler Répondre
Ces féministes sur les femmes fouettées et assassinées en Iran dont le seul crime est de ne pas porter le voile...Signaler Répondre
Elle vient de se souvenir que Bruel, s'était occupé d'elle, elle sera présente pour marcher un peuSignaler Répondre
A quand la manif des abrutis le samedi ils seraient des millions..succès garantieSignaler Répondre
et oui le peuple a droit de manifester chaque samedi et un droit constitutionnel on s’en fou si quelque commerçants pense perdre du chiffre d’affaires je préfère que la majorité soit 99,999 pourcents bénéfices de d’une manifestation qui rapportera un droit que de l’argent pour une fine minoritéSignaler Répondre
Un coup y interdise Bellecour un coup y dise oui enfin sa peut changer on va encore devoir fermé un samedi de fin novembre période de fête super cool çaSignaler Répondre
Les commerçants du centre ville vont être contents.Tous les samedis, c'est manifestationSignaler Répondre
Les socle de Louis XIV vient d'être ravalé ! Celui d"avant la Rvolution a été volé par les révolutionnaires exrémistes pour en fair un canon. Les 2 bronzes prérévolutionnaires de Coustou (le Rhône et la Saône) sont visibles au MBA rdc !Signaler Répondre
visiblement on commence à être à court de motifs pour les manifs de la gauche lyonnaise ellles y seront tous passés les bonnes raisons pour essayer de trouver des clients aux copains de DOUCET les professionnels de l’organisation des troubles et du gaspillage de l’argent public …Signaler Répondre