Selon les informations communiquées par la préfecture du Rhône, une nouvelle manifestation a été déclarée pour ce samedi 28 novembre par des associations de défense des droits des femmes.

Le départ du cortège est prévu à 15h depuis la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon, en direction de la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement.

Un contexte toujours sensible à Lyon

Depuis le 17 octobre, la capitale des Gaules est le théâtre de mobilisations sociales chaque samedi, d’ampleur variable, sur fond de contestation lycéenne et étudiante, mais aussi de revendications autour du pouvoir d’achat et de la hausse des salaires. Plusieurs de ces rassemblements ont été émaillés d’importants débordements.

Si une relative accalmie semble se dessiner depuis quelques semaines, la prudence reste de mise du côté des autorités.

La place Bellecour constituait notamment un point de crispation pour les services de l’État depuis les graves violences survenues en Presqu’île le 17 octobre. Les manifestants avaient toutefois obtenu gain de cause le 17 novembre dernier en rejoignant de nouveau la célèbre place lyonnaise, dans le calme cette fois-ci.

Reste désormais à savoir si cette nouvelle journée de mobilisation, portée par des revendications différentes, s’inscrira dans la continuité de cette accalmie.