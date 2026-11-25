Impossible d'accéder aux quais de la gare de Crépieux-la-Pape. Les importantes précipitations enregistrées ces derniers jours ont entraîné une montée des eaux et l'inondation des passages souterrains de cette halte ferroviaire située à Rillieux-la-Pape.
Face à la situation, SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé mardi matin la fermeture de la gare "jusqu'à nouvel ordre".
Les voyageurs empruntant quotidiennement la liaison entre Lyon et Ambérieu-en-Bugey sont directement concernés. Des perturbations du trafic ont également été signalées sur cet axe ferroviaire.
Aucune date de réouverture annoncée
Pour l'instant, la SNCF n'a donné aucune indication sur la durée de cette fermeture. La réouverture dépendra notamment du rétablissement des conditions permettant d'accéder aux quais en toute sécurité.
Les usagers sont invités à consulter les informations actualisées sur SNCF Connect ou le site TER Auvergne-Rhône-Alpes avant leur déplacement.
Plusieurs départements en vigilance jaune
Les conséquences des intempéries dépassent le seul réseau ferroviaire.
Ce mercredi 25 novembre, quatre départements de la région, le Rhône, l'Ain, la Drôme et l'Ardèche, sont signalés en vigilance jaune pour les crues.
La Drôme et l'Isère sont également concernées par une vigilance jaune pluie-inondation.
Les autorités appellent à la prudence, notamment à proximité des cours d'eau et sur les axes susceptibles d'être inondés. Il est recommandé de ne jamais s'engager sur une chaussée recouverte d'eau, que ce soit à pied ou en voiture.
Tu t'es lu quand tu as bu ?Signaler Répondre
Sérieusement, tu rentres ton Kiravi comment au Vinatier?
il est vrai que la SNCF prend l'eau de toute partSignaler Répondre
Et Manix? je suis plus Duracell😄Signaler Répondre
la sncf nous coute une vingtaine de milliards par an en subventions , reprise de dettes et déficit du système de retraiteSignaler Répondre
la roue pète!Signaler Répondre
Bonjour, je prends le train de Montmerle à Pardiou demain matin, et la météo annonce de fortes pluies. Parfois, le train ne s'arrête pas à cette gare, même lorsqu'il est censé le faire. Je n'ai pas pris le train depuis longtemps, surtout sous la pluie, et je me demandais :Signaler Répondre
Les trains circulent-ils souvent sous (de fortes) pluies ?
Quelqu'un d'autre prend le 7h05 de Montmerle à Pardiou? Bien que cela puisse paraître absurde, les feuilles mouillées écrasées créent un lubrifiant, et comme vous pouvez l'imaginer, avoir un lubrifiant entre votre roue et la voie lorsque vous essayez de ralentir est problématique.
Ben alors Mr Castex Durex latex ?Signaler Répondre
On fait des profits à milliards sur le dos des voyageurs et on n'entretient pas les infrastructures...
Quand il pleut,quand il fait trop froid,quand il fait trop chaud, nos jouets ferroviaires tombent en panne,...on va regretter la traction vapeur,beaucoup plus résiliente ! Quand les passages souterrains étaient inondés le chef de gare qui habitait sur place faisait traverser par les passages sur voie.Signaler Répondre