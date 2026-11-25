Impossible d'accéder aux quais de la gare de Crépieux-la-Pape. Les importantes précipitations enregistrées ces derniers jours ont entraîné une montée des eaux et l'inondation des passages souterrains de cette halte ferroviaire située à Rillieux-la-Pape.

Face à la situation, SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé mardi matin la fermeture de la gare "jusqu'à nouvel ordre".

Les voyageurs empruntant quotidiennement la liaison entre Lyon et Ambérieu-en-Bugey sont directement concernés. Des perturbations du trafic ont également été signalées sur cet axe ferroviaire.

Aucune date de réouverture annoncée

Pour l'instant, la SNCF n'a donné aucune indication sur la durée de cette fermeture. La réouverture dépendra notamment du rétablissement des conditions permettant d'accéder aux quais en toute sécurité.

Les usagers sont invités à consulter les informations actualisées sur SNCF Connect ou le site TER Auvergne-Rhône-Alpes avant leur déplacement.

Plusieurs départements en vigilance jaune

Les conséquences des intempéries dépassent le seul réseau ferroviaire.

Ce mercredi 25 novembre, quatre départements de la région, le Rhône, l'Ain, la Drôme et l'Ardèche, sont signalés en vigilance jaune pour les crues.

La Drôme et l'Isère sont également concernées par une vigilance jaune pluie-inondation.

Les autorités appellent à la prudence, notamment à proximité des cours d'eau et sur les axes susceptibles d'être inondés. Il est recommandé de ne jamais s'engager sur une chaussée recouverte d'eau, que ce soit à pied ou en voiture.