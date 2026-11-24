Benjamin Biolay n'en a visiblement pas terminé avec la polémique autour de Pierre Perret. Depuis ses déclarations dans Nice-Matin le 21 novembre, le chanteur de 53 ans essuie de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

À l'origine de cette controverse, la chanson "Les Antisémites", issue du nouvel album de Pierre Perret, "Leçon de vie", sorti le 16 novembre.

Dans ce titre, l'interprète du "Zizi" s'en prend à La France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait rapidement réagi sur X, exprimant sa déception avant d'annoncer qu'il allait désormais écarter Pierre Perret de ses références musicales.

Une réaction à laquelle le chanteur de 92 ans avait répondu sans détour sur Radio J : "Je les emmerde".

Benjamin Biolay vivement critiqué

Interrogé quelques jours plus tard par Nice-Matin, Benjamin Biolay avait lui aussi pris position, mais contre Pierre Perret.

Il avait notamment qualifié sa chanson d'"insultante" et estimé qu'elle était "écrite avec les pieds", ajoutant que "la vieillesse n'est pas une excuse à tout".

Des déclarations qui ont suscité de nombreuses réactions.

Parmi ses détracteurs, la militante Marika Bret a notamment défendu la place de Pierre Perret dans l'histoire de la chanson française, tout en s'en prenant personnellement à Benjamin Biolay.

Le dessinateur Xavier Gorce a également publié un commentaire particulièrement virulent à l'encontre de l'artiste lyonnais.

"Faut me lâcher" : une lettre ouverte annoncée

Ce mardi, Benjamin Biolay a décidé de dévoiler sur Instagram plusieurs messages insultants reçus depuis le début de la polémique, notamment des échanges privés.

Face à cette multiplication d'attaques, le chanteur annonce vouloir prendre la parole plus longuement.

"Faut me lâcher 😉 je prépare une petite lettre ouverte pour vous répondre à tous", a-t-il écrit, précisant que son compte Instagram était désormais restreint.

Aucune date de publication n'a encore été annoncée pour cette lettre ouverte.

En attendant, Benjamin Biolay poursuit ses activités musicales. Il est notamment attendu sur la scène d'Anthéa, à Antibes, les 29 et 30 novembre, avant un concert au Silo de Marseille le 16 décembre.