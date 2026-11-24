Benjamin Biolay n'en a visiblement pas terminé avec la polémique autour de Pierre Perret. Depuis ses déclarations dans Nice-Matin le 21 novembre, le chanteur de 53 ans essuie de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.
À l'origine de cette controverse, la chanson "Les Antisémites", issue du nouvel album de Pierre Perret, "Leçon de vie", sorti le 16 novembre.
Dans ce titre, l'interprète du "Zizi" s'en prend à La France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait rapidement réagi sur X, exprimant sa déception avant d'annoncer qu'il allait désormais écarter Pierre Perret de ses références musicales.
Une réaction à laquelle le chanteur de 92 ans avait répondu sans détour sur Radio J : "Je les emmerde".
Benjamin Biolay vivement critiqué
Interrogé quelques jours plus tard par Nice-Matin, Benjamin Biolay avait lui aussi pris position, mais contre Pierre Perret.
Il avait notamment qualifié sa chanson d'"insultante" et estimé qu'elle était "écrite avec les pieds", ajoutant que "la vieillesse n'est pas une excuse à tout".
Des déclarations qui ont suscité de nombreuses réactions.
Parmi ses détracteurs, la militante Marika Bret a notamment défendu la place de Pierre Perret dans l'histoire de la chanson française, tout en s'en prenant personnellement à Benjamin Biolay.
Le dessinateur Xavier Gorce a également publié un commentaire particulièrement virulent à l'encontre de l'artiste lyonnais.
"Faut me lâcher" : une lettre ouverte annoncée
Ce mardi, Benjamin Biolay a décidé de dévoiler sur Instagram plusieurs messages insultants reçus depuis le début de la polémique, notamment des échanges privés.
Face à cette multiplication d'attaques, le chanteur annonce vouloir prendre la parole plus longuement.
"Faut me lâcher 😉 je prépare une petite lettre ouverte pour vous répondre à tous", a-t-il écrit, précisant que son compte Instagram était désormais restreint.
Aucune date de publication n'a encore été annoncée pour cette lettre ouverte.
En attendant, Benjamin Biolay poursuit ses activités musicales. Il est notamment attendu sur la scène d'Anthéa, à Antibes, les 29 et 30 novembre, avant un concert au Silo de Marseille le 16 décembre.
Bravo Pierrot il ne faut rien lâcher, c'est un jeune qui ne connait rien avec ses chansons de ........Signaler Répondre
Il faut fermer définitivement la bouche à ces pseudo-artistes et sportifs. Ils profitent des subventions, vivent comme des bourgeois. Pendant la crise du COVID, on ne les à pas entendu défendre nos droits, nos libertés...tous des escrocs, des hypocrites...il faut les démasquer à jamais. Dommage qu'il n'a pas un représentant chinois devant lui' il aurait demandé des excuses en 5/5 avec effet immédiatSignaler Répondre
Quand il était gosse il devait s'extasier en écoutant les chansons de Perret en plusSignaler Répondre
Encore à l'apéro avec Biolay apparemment 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Pierre Perret est un homme censé et dit des vérités et dit ce qu’il a sur le cœur ! Bravo à luiSignaler Répondre
Reste à savoir si l'Olympique lyonnais lancera l'hymne de l'OL au prochain match. Ca risque d'être chaud au stade suite à cette prise de position politique 🤣🤣Signaler Répondre
Pauvre mec sans talentSignaler Répondre
...il faut qu on parle de moi , plus personne ne parle de moi alors des que j ai la moidre occasion hop j essaye de faire le Buzz ...et pour pas cher , j ai claqué tout mon pognon en achetant des miroirs pour me contempler , les tickets de mes concerts ne se vendent plus et sont offerts aux MJC et autres assoces(qui ne viennent pas les B..!), je suis obligé de me coltiner la compassion de l ecolo Caron , ptain je suis en sur lose !Signaler Répondre
Très bien résumé. La cohérence n'a jamais été le fort des extrémistes, d'un côté comme de l'autre.Signaler Répondre
Alors celui là gaucho du 16e imbus de lui-même il n’en rate pas une, c’est pathétique !Signaler Répondre
Bio et laid......il est des destinees qui font pitié ...Signaler Répondre
Défendre la place de Pierre Perret dans l'histoire de la chanson française.. mmm.. je trouve l'argument étrange.Signaler Répondre
La même logique rapportée à la xénophobie en général, et donc à l'antisémitisme en particulier, en France.. mmm.. défendre la place du RN.
Parce qu'il fut ceci, il n'est pas cela. Là c'est assez ironique.
Il est vraiment touchant ce petit numéro de victime professionnelle : ça balance des piques bien senties sur un monument de la chanson française tranquille dans son coin, puis dès que le retour de bâton arrive sur les réseaux, ça vient pleurnicher au micro avec un grand "faut me lâcher" la larme à l'œil. Le grand classique de la starlette germanopratine qui adore donner des leçons à la terre entière mais ne supporte pas la moindre contradiction dès qu'elle sort de son entre-soi. Quand on n'assume pas le courant d'air, on évite d'ouvrir les fenêtres en grand.Signaler Répondre
Eh oui tu vois… il y a des droitardés et des gauchardés…. pour tous les goûtsSignaler Répondre
du pianiste peintre en bâtimentSignaler Répondre
Au contraire il ne faut pas le lâcher.Signaler Répondre
Dans quel état sera t il si il arrive à 92 ans.
A boycotter.
La drogue est un long naufrage...Signaler Répondre
Un comme de taré, vous faites pitié peine et honte mon pauvre..Signaler Répondre
Tenez, les droitardés, c’est pour vous et c’est cadeau :Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/53546/clash-melenchon-le-pen-benjamin-biolay-repond-au-leader-du-front-de-gauche
Si ce saltimbanque raté veut prendre la parole, qu'il le fasse, ça changera pas grand-chose, il est déjà inaudible quand il "chante", alors s'il se met à parler bourré, ça promet 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Lorsqu'un artiste (chanteur, acteur), un sportif, critique les RN, les droitardés viennent tous pleurnicher en expliquant que le chanteur doit chanter, l'acteur doit jouer et le sportif doit faire des perfs et ils doivent s'en tenir LÀ, ils n'ont pas à la ramener sur la politique.Signaler Répondre
Mais quand un chanteur, Pierre Perret, taille une belle veste à LFI, ça met en extase tous les droitardés, LES MÊMES qui nous expliquent que le chanteur doit se contenter de chanter. Et ils critiquent tous Biolay qui attaque Perret.
On résume :
Si un artiste ou un sportif critique le RN, c'est pas bien, qu'il se mêle de ses oignons.
Si un artiste ou un sportif critique LFI, c'est très bien, et il ne faut pas le critiquer.
il nous joue les poètes maudits-rebels-ténèbreux..Signaler Répondre
dans certains cas ,il faut savoir fermer sa gueule...c'est donc pour celà que je n'en dirai pas plus...Signaler Répondre
pour son moral ,il se détend avec un pétardSignaler Répondre