Les faits se sont déroulés ce dimanche, aux alentours de 11h, au niveau du distributeur automatique de billets du Crédit Agricole, situé avenue Debourg, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Selon nos informations, un homme de 91 ans, médecin bien connu dans le quartier de Gerland, s’est fait dérober sa carte bancaire par un individu portant une capuche et un masque.
Alors que le suspect prenait la fuite, plusieurs passants sont spontanément intervenus pour le poursuivre. Ces derniers sont parvenus à le rattraper avant de le raccompagner sur les lieux du vol.
Le suspect présenté à la justice ce mardi
Contactée, la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône nous confirme l’interpellation d’un individu âgé de 29 ans pour un vol par ruse. L'homme est "défavorablement connu des services de police".
"L'individu, maintenu sur place grâce à des passants, a été interpellé par nos services et placé en garde à vue", précise la police.
Le nonagénaire, qui n’a pas été blessé, a déposé plainte. Le suspect devait être présenté ce mardi 24 novembre au parquet de Lyon en vue d’une comparution immédiate.
Bravo a tous les passants et bonne récupération a ce médecin..Signaler Répondre
C est ainsi qu il faut faire, se protéger les uns les autres, être solidaire contre la racaille.
Nous sommes les plus nombreux, les gens honnêtes ..
A un moment il faut dire et faire NON..
Cette victime aurait dû changer de trottoirSignaler Répondre
mais il va sauver la planète , donc il a tous les droitsSignaler Répondre
Bravo aux passants ! Trop souvent, c’est l’individualisme et la lâcheté qui priment.Signaler Répondre
Hélas, l’ordure est probablement déjà dehors et prêt à recommencer, si ce n’est déjà fait.
Que l’Etat s’estime heureux que la partie de la population qui réagit se contienne encore et ne soit pas armée.
Faites réviser votre boule de cristal, l'ami, elle a l'air de débloquer ...Signaler Répondre
Certes, les passants ont bien joué sur ce coup, mais il y a seulement quelques jours, à Largentière, un pâtissier a été tué de plusieurs coups de couteau car il poursuivait l'auteur d'un vol à l'arraché.Signaler Répondre
J'espère que les "juges" francais, dont on sait tous dans quel camp ils sont, ne vont pas mettre en examen et jeter en prison tous ceux qui ont défendu ce médecin.Signaler Répondre
Tjr les mêmes chute faut rien dire c est juste un sentiment d insécurité dit dit doucetSignaler Répondre
Attention a ne pas le martyiser car de méchant il devient victime porte plainte et c est toi qui est puniSignaler Répondre
la FRANCE c'est pareil et ça deviendra pire !!!!Signaler Répondre
quand on se défend, on est condamné, n'est ce pas ???
Ah oui, quel merveilleux pays : corruption, pauvreté et drogues ...Signaler Répondre
et le GUGUSSE qui roule en VELO V sur le trottoir à peine de 2m de large devant la banque ???Signaler Répondre
bande de racaille !!!
voilà ce qu'il faut faire ......Signaler Répondre
et bientôt on va créer des milices citoyennes..... il faut prendre exemple aux US
Bien les passants de l'avoir chopé, mais à parier qu'il va avoir encore un petit sursis..Signaler Répondre
Bravo aux passants, si seulement tout le monde réagissait ainsi, vu le nombre d'intervenant la délinquance baisserait..et encore les gens sont sympas car une mémorable raclée lui remettrait les neurones en plaçe...eux n'hésitent pas à exercer des violences alors ils verraient ce que c'est que de les subirSignaler Répondre