Les faits se sont déroulés ce dimanche, aux alentours de 11h, au niveau du distributeur automatique de billets du Crédit Agricole, situé avenue Debourg, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon nos informations, un homme de 91 ans, médecin bien connu dans le quartier de Gerland, s’est fait dérober sa carte bancaire par un individu portant une capuche et un masque.

Alors que le suspect prenait la fuite, plusieurs passants sont spontanément intervenus pour le poursuivre. Ces derniers sont parvenus à le rattraper avant de le raccompagner sur les lieux du vol.

Le suspect présenté à la justice ce mardi

Contactée, la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône nous confirme l’interpellation d’un individu âgé de 29 ans pour un vol par ruse. L'homme est "défavorablement connu des services de police".

"L'individu, maintenu sur place grâce à des passants, a été interpellé par nos services et placé en garde à vue", précise la police.

Le nonagénaire, qui n’a pas été blessé, a déposé plainte. Le suspect devait être présenté ce mardi 24 novembre au parquet de Lyon en vue d’une comparution immédiate.