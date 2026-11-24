SYTRAL Mobilités choisit une responsable de ses propres équipes pour prendre sa direction générale. Edwige Besse-Barci, jusqu’ici directrice des expertises techniques et du patrimoine, entrera en fonction le 1er décembre 2026. La présidente de l’autorité organisatrice des mobilités lyonnaises, Véronique Sarselli, a annoncé sa nomination mardi 24 novembre.

Elle succédera à Patricia Varnaison-Revolle, qui occupait le poste depuis un peu plus de six ans.

Des TER de Rhône-Alpes aux transports lyonnais

Diplômée de l’École polytechnique, promotion 2000, et ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, Edwige Besse-Barci a commencé sa carrière dans les services de l’État, sur le transport de marchandises en Île-de-France.

Elle a rejoint le conseil régional de Rhône-Alpes à Lyon en 2009, pour piloter l’exploitation et le matériel roulant des TER, avant d’intégrer le SYTRAL en 2013 à la direction des expertises techniques et du patrimoine.

Véronique Sarselli justifie sa nomination par "ses compétences, son expérience et sa connaissance approfondie de notre établissement, de ses équipes et des enjeux".

À la tête de l’établissement public, la nouvelle directrice générale devra mettre en œuvre les orientations définies par la présidente et le conseil d’administration, avec pour mission la qualité du service public de mobilité sur l’ensemble du territoire.

"Elle aura à cœur de poursuivre le travail collectif engagé et de mettre en œuvre les orientations que nous portons pour les mobilités de notre territoire", déclare Véronique Sarselli.