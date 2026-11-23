La Métropole de Lyon veut accompagner l’installation des médecins, développer les solutions d’accueil pour les enfants protégés et mobiliser près de 3 milliards d’euros pour l’économie et l’emploi. Ces orientations sont soumises au vote des conseillers métropolitains lundi 23 novembre 2026. Le communiqué de l’exécutif annonce de premières mesures en 2027, sans préciser la répartition ni le calendrier de mobilisation de l’enveloppe économique.

"Nous voulons une Métropole qui crée des emplois, qui protège ses enfants et où chacun peut se soigner", déclare Véronique Sarselli, huit mois après son élection à la présidence de la collectivité.

Un guichet unique pour aider les médecins à s’installer

Dans le domaine de la santé, la Métropole avance un chiffre : 22 % des habitants de Lyon seraient sans médecin traitant. Elle entend agir sur les difficultés pratiques qui peuvent freiner l’installation des professionnels, même dans un territoire doté d’importants établissements hospitaliers.

Dès 2027, un guichet unique doit accompagner les médecins dans la recherche de locaux, mais aussi sur les questions de logement et de garde d’enfants. Des aides financières ciblées sont également prévues pour les maisons et centres de santé, ainsi que pour les professionnels qui souhaitent s’installer ou rester dans les secteurs déficitaires.

L’exécutif prévoit aussi de renforcer la prévention et les actions en santé mentale, notamment auprès des jeunes. Il annonce par ailleurs 5 millions d’euros pour le futur bâtiment de l’IHU EVEREST, consacré aux maladies du foie, afin de soutenir la recherche et l’accès aux innovations thérapeutiques.

Des consultations de PMI dans les écoles maternelles

Pour la protection de l’enfance, la collectivité décrit une situation sous tension : les informations préoccupantes ont augmenté de 14 % en trois ans, tandis que plus de 200 places d’accueil familial ont été perdues en dix ans.

Les propositions visent à intervenir plus tôt et à stabiliser les parcours des enfants confiés à la protection de l’enfance. Des consultations de protection maternelle et infantile seraient organisées directement dans les écoles maternelles et les centres sociaux. Une maison de la parentalité doit également voir le jour d’ici la fin du mandat.

La Métropole souhaite diversifier les solutions d’accueil et accueillir un centre ASTERYA, spécialisé dans la santé physique et psychique des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Elle prévoit de travailler avec les associations, les professionnels et les assistants familiaux pour mettre en œuvre ces orientations.

Des friches à reconvertir et des implantations d’entreprises à accélérer

La stratégie économique mise sur les filières industrielles, la reconversion des friches et la création d’une "Team Invest" destinée à faciliter les implantations d’entreprises. L’exécutif entend aussi simplifier les démarches et utiliser la commande publique pour soutenir l’activité.

Les commerces et l’artisanat figurent dans cette feuille de route, avec des actions annoncées sur l’accessibilité, les centres-villes et l’accompagnement des entreprises de proximité.

"Nous avons pris des engagements. Nous leur donnons aujourd’hui un cap et des moyens", affirme Véronique Sarselli.