La Métropole de Lyon veut accompagner l’installation des médecins, développer les solutions d’accueil pour les enfants protégés et mobiliser près de 3 milliards d’euros pour l’économie et l’emploi. Ces orientations sont soumises au vote des conseillers métropolitains lundi 23 novembre 2026. Le communiqué de l’exécutif annonce de premières mesures en 2027, sans préciser la répartition ni le calendrier de mobilisation de l’enveloppe économique.
"Nous voulons une Métropole qui crée des emplois, qui protège ses enfants et où chacun peut se soigner", déclare Véronique Sarselli, huit mois après son élection à la présidence de la collectivité.
Un guichet unique pour aider les médecins à s’installer
Dans le domaine de la santé, la Métropole avance un chiffre : 22 % des habitants de Lyon seraient sans médecin traitant. Elle entend agir sur les difficultés pratiques qui peuvent freiner l’installation des professionnels, même dans un territoire doté d’importants établissements hospitaliers.
Dès 2027, un guichet unique doit accompagner les médecins dans la recherche de locaux, mais aussi sur les questions de logement et de garde d’enfants. Des aides financières ciblées sont également prévues pour les maisons et centres de santé, ainsi que pour les professionnels qui souhaitent s’installer ou rester dans les secteurs déficitaires.
L’exécutif prévoit aussi de renforcer la prévention et les actions en santé mentale, notamment auprès des jeunes. Il annonce par ailleurs 5 millions d’euros pour le futur bâtiment de l’IHU EVEREST, consacré aux maladies du foie, afin de soutenir la recherche et l’accès aux innovations thérapeutiques.
Des consultations de PMI dans les écoles maternelles
Pour la protection de l’enfance, la collectivité décrit une situation sous tension : les informations préoccupantes ont augmenté de 14 % en trois ans, tandis que plus de 200 places d’accueil familial ont été perdues en dix ans.
Les propositions visent à intervenir plus tôt et à stabiliser les parcours des enfants confiés à la protection de l’enfance. Des consultations de protection maternelle et infantile seraient organisées directement dans les écoles maternelles et les centres sociaux. Une maison de la parentalité doit également voir le jour d’ici la fin du mandat.
La Métropole souhaite diversifier les solutions d’accueil et accueillir un centre ASTERYA, spécialisé dans la santé physique et psychique des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Elle prévoit de travailler avec les associations, les professionnels et les assistants familiaux pour mettre en œuvre ces orientations.
Des friches à reconvertir et des implantations d’entreprises à accélérer
La stratégie économique mise sur les filières industrielles, la reconversion des friches et la création d’une "Team Invest" destinée à faciliter les implantations d’entreprises. L’exécutif entend aussi simplifier les démarches et utiliser la commande publique pour soutenir l’activité.
Les commerces et l’artisanat figurent dans cette feuille de route, avec des actions annoncées sur l’accessibilité, les centres-villes et l’accompagnement des entreprises de proximité.
"Nous avons pris des engagements. Nous leur donnons aujourd’hui un cap et des moyens", affirme Véronique Sarselli.
Exactement. J’ai été de prendre un médecin qui marche avec la sécurité sociale. Le problème c’es qu’il ne se déplace pas et factures les déplacements à la sécurité sociale. Quand on lui demande de mettre a domicile sur une prise de sang , il nous dit vous pouvez marcher malgré notre grand âge . Des génériques anti biotique pour n’importe quoi ! Etc.. voilà les médecins idiots qu’ils nous restent en France . Même le Dr oetker il c’es tais a faire des pizzas 🍕 😂…Signaler Répondre
Les médecins, comparons les jours et plage horaire des consultations d'aujourd'hui avec hier, certains super, mais d'autres hélas..puis les abbérations de temps perdu à remplir de la paperasse sans compter les médecins sécu (juste mot d'ailleurs) qui contrôlent et dictent des "normes" hors réalité à ceux qui, eux sont au contact direct des patient, des planqués et profiteurs du système qui vont, c'est certain, pousser des cris d'effroie et protester pour défendre leur privilèves, renseignéz-vous, ouvrez les yeux..c'est pas triste..où plutôt Si..mais pour nous !Signaler Répondre
3 milliards !! D'économie ! ou pour L' économie ( dépense) ?Signaler Répondre
Supprimer le mille feuilleSignaler Répondre
Supprimer les centaines de postes des "copains"
supprimer les doublons les triplons
etc
etc
Bref faire une vraie gestion des frais de fonctionnement et arrêter le "buffet à volonté sur argent public"
Droite / Gauche, ils se gavent avec leurs potes. Tout le monde le sait, ce système est parfaitement connu et détaillé
Au moins cet argent là ne sera pas distribué aux associations gauchistes qui servent à financer les casseurs et leur famille et surtout à financer les avocats qui les défendent.Signaler Répondre
Bravo les médecins c'est plus urgent que ces soi disant familles qui pleurent du manque d'argent, du manque d'aide mais qui vont faire leurs courses en Audi.