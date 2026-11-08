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Métropole de Lyon : 180 000 habitants vivent dans un quartier prioritaire, un premier bilan du contrat de ville prévu en 2027

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Métropole de Lyon : 180 000 habitants vivent dans un quartier prioritaire, un premier bilan du contrat de ville prévu en 2027

La Métropole de Lyon et l’État veulent renforcer le suivi du Contrat de ville 2024-2030, qui concerne 43 quartiers prioritaires et près de 180 000 habitants. Un baromètre doit permettre d’évaluer plus de 200 engagements, avec un premier bilan annoncé pour 2027.

La politique de la ville va faire l’objet d’un suivi plus serré dans la métropole lyonnaise.

Réunis vendredi 6 novembre à l’occasion du comité de pilotage du Contrat de ville métropolitain 2024-2030, l’État, la Métropole de Lyon, les communes et leurs partenaires ont réaffirmé leurs priorités pour les quartiers populaires et annoncé la mise en place d’outils destinés à mesurer plus précisément les résultats obtenus.

Le dispositif concerne 43 quartiers prioritaires répartis dans 17 communes, où vivent près de 180 000 personnes, soit 13 % de la population de la métropole. Selon les chiffres communiqués, les revenus y sont inférieurs de 35 à 53 % à la moyenne du territoire.

Plus de 200 engagements à suivre

Le Contrat de ville 2024-2030 regroupe plus de 200 engagements portés par la Métropole, l’État, les 17 communes concernées et différents partenaires, parmi lesquels les bailleurs, la CAF ou France Travail.

Parmi les leviers évoqués figurent notamment les Cités éducatives, les clauses sociales ou encore les exonérations fiscales destinées à soutenir l’activité économique dans les quartiers.

Le comité de pilotage a également travaillé sur le vieillissement de la population dans les quartiers populaires ainsi que sur la médiation sociale et scolaire dans les établissements situés en réseau d’éducation prioritaire.

Deux nouvelles Cités éducatives dans la métropole

L’objectif affiché est aussi de faciliter l’accès des habitants aux services publics, à l’éducation, aux transports, à la formation, au sport, aux loisirs ou encore à l’accompagnement social.

La Métropole annonce notamment la reconduction en 2026 du dispositif "Métropole quartiers d’été".

De son côté, l’État a labellisé deux nouvelles Cités éducatives, qui viennent s’ajouter aux sept déjà existantes sur le territoire métropolitain.

Un baromètre et un premier bilan en 2027

La principale nouveauté concerne l’évaluation des politiques menées.

La Métropole de Lyon et l’État ont mis en place un baromètre commun chargé de suivre l’avancement des plus de 200 engagements. Conçu par l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, il doit permettre de mesurer leur déploiement et la mobilisation des différentes politiques publiques dans les quartiers prioritaires.

Un premier bilan partagé sera réalisé en 2027, à mi-parcours, avec les partenaires mais aussi les habitants. Il pourra déboucher sur une actualisation du Contrat de ville.

"Notre priorité est claire : garantir aux habitants des quartiers populaires le même accès aux services publics que partout ailleurs dans la Métropole", affirme Alexandre Vincendet, vice-président de la Métropole chargé notamment de la politique de la ville.

"Parce que les actes comptent plus que les discours, nous mesurerons nos avancées grâce à un baromètre commun, avec un premier bilan dès 2027", ajoute-t-il.

Tags :

métropole de Lyon

quartiers prioritaires

8 commentaires
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Faut voir le 08/11/2026 à 14:04
manque des logements a écrit le 08/11/2026 à 13h07

il manque 2 millions de logements en France les riches mettent la pression sur l’état pour ne pas construire l’argent ne manque pas vue que les banques sont prêt a fiancer les projets de construction

Construire des logements, certes, encore faut-il que les loyers soient payés.

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alec69 le 08/11/2026 à 13:47
manque des logements a écrit le 08/11/2026 à 13h07

il manque 2 millions de logements en France les riches mettent la pression sur l’état pour ne pas construire l’argent ne manque pas vue que les banques sont prêt a fiancer les projets de construction

Vous avez raison
Dans ce pays tout est de la faute de ceux qui se cassent le cul tous les jours pour créer de la valeur ajoutée et des emplois.
Ce sont des cons, mieux vaut suivre le programme de Melanchon pour transformer la France en nouveau Venezuela. Pays de rêves ou tout fonctionne à merveille et les gens heureux.

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Ex Précisions le 08/11/2026 à 13:19

Un bilan et après ??
Il n'y a plus un radis pour construire ou rénover dans les caisses et dans le porte monnaie des gens.
Encore de la com pour faire croire que l'on s'occupe du logement, un abandon total de mr macron depuis 10 ans, un de plus...

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manque des logements le 08/11/2026 à 13:07

il manque 2 millions de logements en France les riches mettent la pression sur l’état pour ne pas construire l’argent ne manque pas vue que les banques sont prêt a fiancer les projets de construction

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DS212335 le 08/11/2026 à 12:38

il manque surtout des logements

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Des milliards ont été engloutis le 08/11/2026 à 12:13

Pour rien! Des rénovations et des bâtiments, bibliotheque et gymnases à peine construits et aussitôt incendiés et reconstruits à nouveau. Pendant ce temps la France des territoires manque de tout mais cette France ne casse rien!

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Bellota le 08/11/2026 à 11:54
ordrejuste a écrit le 08/11/2026 à 11h00

40 années de politique de la ville et 40 années d'échec. Comme dirait l'autre il faut que tout change pour que rien ne change.
Pourquoi cela ne fonctionne pas alors que des milliards ont été dépensés en vain entre les rénovations de masse, les restructurations, les quartiers prioritaires, les accompagnements dans les structures éducatives et d'autres projets plus alambiqués les uns que les autres ?
Peut-être que le problème vient des habitants. En premier lieu il y a un turn over important, ceux arrivés pour diverses raisons ne restent pas des que leur conditions sociales s'améliorent. En second lieu les quartiers sont minés par la délinquance, les tombés du camion et le traffic de drogue. Il y a énormément de casse. Deux ans après une rénovation un immeuble est revenu à la case départ.
Ensuite, les quartiers se communautarisent et se transforment en fonction des cultures ce qui se traduit dans les commerces.
Il n'y aura jamais de mixité sociale et toute tentative sera voué à l'échec car il n'y a aucun volonté d'assimilation ni d'intégration.
Il ne faut pas confondre vivre en France et être Français même si on a une carte d'identité.
Ce sont deux choses différentes, ce que l'on nomme la nouvelle France.

Je valide votre propos à 100 %

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ordrejuste le 08/11/2026 à 11:00

40 années de politique de la ville et 40 années d'échec. Comme dirait l'autre il faut que tout change pour que rien ne change.
Pourquoi cela ne fonctionne pas alors que des milliards ont été dépensés en vain entre les rénovations de masse, les restructurations, les quartiers prioritaires, les accompagnements dans les structures éducatives et d'autres projets plus alambiqués les uns que les autres ?
Peut-être que le problème vient des habitants. En premier lieu il y a un turn over important, ceux arrivés pour diverses raisons ne restent pas des que leur conditions sociales s'améliorent. En second lieu les quartiers sont minés par la délinquance, les tombés du camion et le traffic de drogue. Il y a énormément de casse. Deux ans après une rénovation un immeuble est revenu à la case départ.
Ensuite, les quartiers se communautarisent et se transforment en fonction des cultures ce qui se traduit dans les commerces.
Il n'y aura jamais de mixité sociale et toute tentative sera voué à l'échec car il n'y a aucun volonté d'assimilation ni d'intégration.
Il ne faut pas confondre vivre en France et être Français même si on a une carte d'identité.
Ce sont deux choses différentes, ce que l'on nomme la nouvelle France.

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