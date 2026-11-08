Métropole de Lyon : 180 000 habitants vivent dans un quartier prioritaire, un premier bilan du contrat de ville prévu en 2027

La politique de la ville va faire l’objet d’un suivi plus serré dans la métropole lyonnaise.

Réunis vendredi 6 novembre à l’occasion du comité de pilotage du Contrat de ville métropolitain 2024-2030, l’État, la Métropole de Lyon, les communes et leurs partenaires ont réaffirmé leurs priorités pour les quartiers populaires et annoncé la mise en place d’outils destinés à mesurer plus précisément les résultats obtenus.

Le dispositif concerne 43 quartiers prioritaires répartis dans 17 communes, où vivent près de 180 000 personnes, soit 13 % de la population de la métropole. Selon les chiffres communiqués, les revenus y sont inférieurs de 35 à 53 % à la moyenne du territoire.

Plus de 200 engagements à suivre

Le Contrat de ville 2024-2030 regroupe plus de 200 engagements portés par la Métropole, l’État, les 17 communes concernées et différents partenaires, parmi lesquels les bailleurs, la CAF ou France Travail.

Parmi les leviers évoqués figurent notamment les Cités éducatives, les clauses sociales ou encore les exonérations fiscales destinées à soutenir l’activité économique dans les quartiers.

Le comité de pilotage a également travaillé sur le vieillissement de la population dans les quartiers populaires ainsi que sur la médiation sociale et scolaire dans les établissements situés en réseau d’éducation prioritaire.

Deux nouvelles Cités éducatives dans la métropole

L’objectif affiché est aussi de faciliter l’accès des habitants aux services publics, à l’éducation, aux transports, à la formation, au sport, aux loisirs ou encore à l’accompagnement social.

La Métropole annonce notamment la reconduction en 2026 du dispositif "Métropole quartiers d’été".

De son côté, l’État a labellisé deux nouvelles Cités éducatives, qui viennent s’ajouter aux sept déjà existantes sur le territoire métropolitain.

Un baromètre et un premier bilan en 2027

La principale nouveauté concerne l’évaluation des politiques menées.

La Métropole de Lyon et l’État ont mis en place un baromètre commun chargé de suivre l’avancement des plus de 200 engagements. Conçu par l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, il doit permettre de mesurer leur déploiement et la mobilisation des différentes politiques publiques dans les quartiers prioritaires.

Un premier bilan partagé sera réalisé en 2027, à mi-parcours, avec les partenaires mais aussi les habitants. Il pourra déboucher sur une actualisation du Contrat de ville.

"Notre priorité est claire : garantir aux habitants des quartiers populaires le même accès aux services publics que partout ailleurs dans la Métropole", affirme Alexandre Vincendet, vice-président de la Métropole chargé notamment de la politique de la ville.

"Parce que les actes comptent plus que les discours, nous mesurerons nos avancées grâce à un baromètre commun, avec un premier bilan dès 2027", ajoute-t-il.