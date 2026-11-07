Lyon : 25 pompiers mobilisés pour un incendie en pleine nuit dans le Vieux Lyon

Nouvelle intervention nocturne des sapeurs-pompiers à Lyon.

Ce samedi 7 novembre, vers 3h20 du matin, un incendie s'est déclaré dans un immeuble situé au 27 quai Romain-Rolland, sur les quais de Saône, dans le Vieux Lyon.

Le feu a pris dans un appartement du cinquième étage, qui semblait être en cours de travaux.

Face au risque de propagation aux autres logements, un dispositif de secours conséquent a été engagé : 25 sapeurs-pompiers et sept véhicules ont été mobilisés.

Leur intervention a permis de contenir les flammes et d'éviter que l'incendie ne gagne le reste de l'immeuble.

Aucune victime n'est à déplorer. Les circonstances du départ de feu restent à déterminer.

Cet incident survient moins de deux jours après un autre incendie d'appartement, cette fois mortel, dans le quartier de la Croix-Rousse. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme d'une soixantaine d'années avait perdu la vie rue Richan, dans le 4e arrondissement.