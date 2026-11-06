Lyon : blessé à deux centimètres du cœur, l'homme parti acheter un sandwich pourrait ne pas avoir été touché par un tir policier

Près de deux semaines après les faits survenus dans le quartier de Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon, l'origine du projectile ne serait finalement pas celle envisagée dans un premier temps. Selon nos informations recueillies auprès d'une source proche de l'enquête, les premières analyses orienteraient désormais vers la piste d'un engin incendiaire artisanal.

Ces premiers éléments tendraient ainsi à écarter progressivement l'hypothèse d'une responsabilité des forces de l'ordre dans les blessures du quadragénaire. Une évolution qui reste toutefois à confirmer officiellement, les circonstances exactes de l'incident n'étant pas encore définitivement établies.

Un fragment métallique retrouvé dans son poumon

Pour rappel, les faits remontent au samedi 24 octobre, en marge des tensions survenues dans le secteur de Jean-Macé. Jonathan, 43 ans, aurait été touché au thorax par un projectile alors qu'il était sorti acheter un sandwich, rue Saint-Jérôme, à proximité des forces de l'ordre.

Grièvement blessé, il avait été transporté à l'hôpital et opéré en urgence. Les médecins avaient alors extrait de son poumon un fragment métallique de deux à trois centimètres, logé à seulement deux centimètres de son cœur.

Le parquet de Lyon avait ouvert une enquête pour "recherche des causes des blessures", confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Le fragment métallique avait été récupéré par les enquêteurs pour être analysé. Ce sont les premiers résultats de ces investigations qui orienteraient désormais les recherches vers un engin incendiaire artisanal.

À ce stade, aucune confirmation officielle n'est venue établir définitivement l'origine du projectile.