Fête des Lumières 2026 à Lyon : 27 œuvres, Pac-Man géant, IA et près de 2 millions de visiteurs attendus

La Fête des Lumières 2026 dévoile sa programmation.

Pendant quatre jours, Lyon accueillera 27 œuvres artistiques dans 20 lieux emblématiques, avec des artistes issus de 14 nationalités différentes et dix équipes lyonnaises. La Ville attend près de 2 millions de visiteurs pour cette nouvelle édition.

Cette année encore, la programmation mêlera mappings, sculptures lumineuses, lasers, créations sonores et dispositifs interactifs.

Pac-Man s’installe place des Jacobins

Parmi les créations les plus grand public, Pac-Man fêtera ses 45 ans en plein cœur de Lyon.

Avec Level Up, la place des Jacobins sera transformée en immense salle d’arcade à ciel ouvert. Le public pourra prendre les commandes d’une partie grandeur nature, avec sons, lumières et mouvements inspirés du célèbre jeu vidéo.

Autre installation participative, Twist & Shine prendra place à Bellecour. Une centaine de prismes lumineux reliés entre eux pourront être manipulés par les visiteurs, chaque intervention modifiant progressivement le paysage lumineux.

L’intelligence artificielle questionnée au parc de la Tête d’Or

La programmation entend également faire écho aux grandes préoccupations contemporaines.

Au parc de la Tête d’Or, une œuvre ludique et volontairement troublante doit notamment interroger notre rapport aux nouvelles technologies et à l’intelligence artificielle.

Le changement climatique sera lui aussi très présent.

Sur les berges du Rhône, Countdown évoquera l’érosion du vivant, tandis que Echoes of Ice, dans le quartier Grôlée, mettra en scène un glacier stylisé grâce à des projections vidéo, de la lumière et un environnement sonore immersif.

Place Louis-Pradel, Sentinels confrontera les visiteurs à la montée du niveau des mers à travers une expérience immersive.

Le TGV Paris-Lyon célébré place Antonin-Poncet

L’édition 2026 marquera également les 45 ans de la liaison TGV Paris-Lyon, inaugurée en 1981.

Place Antonin-Poncet, La Lumière de la vitesse transformera la façade en récit ferroviaire lumineux, faisant défiler paysages et destinations au fil de l’histoire du train.

Sur la place des Terreaux, Le Carnaval des animaux misera de son côté sur le dessin entièrement réalisé à la main, tandis que la rue de la République accueillera Paseo d’hiver, mettant en avant un savoir-faire artisanal italien transmis depuis 1865.

Les Lumignons du Cœur transformés en système solaire

La traditionnelle opération des Lumignons du Cœur soutiendra cette année l’association Vivre aux éclats, qui intervient depuis plus de 30 ans dans les lieux de soin.

Les lumignons seront vendus 2 euros, l’intégralité des recettes étant reversée à l’association.

Place Bellecour, l’installation prendra la forme d’un vaste système solaire, avec des structures gonflables mesurant de deux à dix mètres de diamètre. Plus de 5 000 lumignons doivent y être allumés chaque soir.

Avant même le lancement officiel, une opération baptisée "Lumière en arrondissement" sera organisée le jeudi 3 décembre.

Les mairies d’arrondissement pourront proposer spectacles lumineux, fanfares et animations locales afin de renforcer le caractère populaire et de proximité de l’événement.

Des performances itinérantes sont également prévues, notamment avec The Living Lamp Posts et les Strobilophones, des marionnettes géantes gonflables et lumineuses accompagnées de comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens.

La Fête des Lumières se déroulera samedi 5, lundi 7 et mardi 8 décembre de 19h à 23h, et le dimanche 6 décembre de 18h à 22h.