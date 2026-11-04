Fête des Lumières 2026 à Lyon : 27 œuvres, Pac-Man géant, IA et près de 2 millions de visiteurs attendus

La Fête des Lumières 2026 dévoile sa programmation.
Pendant quatre jours, Lyon accueillera 27 œuvres artistiques dans 20 lieux emblématiques, avec des artistes issus de 14 nationalités différentes et dix équipes lyonnaises. La Ville attend près de 2 millions de visiteurs pour cette nouvelle édition.
Cette année encore, la programmation mêlera mappings, sculptures lumineuses, lasers, créations sonores et dispositifs interactifs.
Pac-Man s’installe place des Jacobins
Parmi les créations les plus grand public, Pac-Man fêtera ses 45 ans en plein cœur de Lyon.
Avec Level Up, la place des Jacobins sera transformée en immense salle d’arcade à ciel ouvert. Le public pourra prendre les commandes d’une partie grandeur nature, avec sons, lumières et mouvements inspirés du célèbre jeu vidéo.
Autre installation participative, Twist & Shine prendra place à Bellecour. Une centaine de prismes lumineux reliés entre eux pourront être manipulés par les visiteurs, chaque intervention modifiant progressivement le paysage lumineux.
L’intelligence artificielle questionnée au parc de la Tête d’Or
La programmation entend également faire écho aux grandes préoccupations contemporaines.
Au parc de la Tête d’Or, une œuvre ludique et volontairement troublante doit notamment interroger notre rapport aux nouvelles technologies et à l’intelligence artificielle.
Le changement climatique sera lui aussi très présent.
Sur les berges du Rhône, Countdown évoquera l’érosion du vivant, tandis que Echoes of Ice, dans le quartier Grôlée, mettra en scène un glacier stylisé grâce à des projections vidéo, de la lumière et un environnement sonore immersif.
Place Louis-Pradel, Sentinels confrontera les visiteurs à la montée du niveau des mers à travers une expérience immersive.
Le TGV Paris-Lyon célébré place Antonin-Poncet
L’édition 2026 marquera également les 45 ans de la liaison TGV Paris-Lyon, inaugurée en 1981.
Place Antonin-Poncet, La Lumière de la vitesse transformera la façade en récit ferroviaire lumineux, faisant défiler paysages et destinations au fil de l’histoire du train.
Sur la place des Terreaux, Le Carnaval des animaux misera de son côté sur le dessin entièrement réalisé à la main, tandis que la rue de la République accueillera Paseo d’hiver, mettant en avant un savoir-faire artisanal italien transmis depuis 1865.
Les Lumignons du Cœur transformés en système solaire
La traditionnelle opération des Lumignons du Cœur soutiendra cette année l’association Vivre aux éclats, qui intervient depuis plus de 30 ans dans les lieux de soin.
Les lumignons seront vendus 2 euros, l’intégralité des recettes étant reversée à l’association.
Place Bellecour, l’installation prendra la forme d’un vaste système solaire, avec des structures gonflables mesurant de deux à dix mètres de diamètre. Plus de 5 000 lumignons doivent y être allumés chaque soir.
Avant même le lancement officiel, une opération baptisée "Lumière en arrondissement" sera organisée le jeudi 3 décembre.
Les mairies d’arrondissement pourront proposer spectacles lumineux, fanfares et animations locales afin de renforcer le caractère populaire et de proximité de l’événement.
Des performances itinérantes sont également prévues, notamment avec The Living Lamp Posts et les Strobilophones, des marionnettes géantes gonflables et lumineuses accompagnées de comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens.
La Fête des Lumières se déroulera samedi 5, lundi 7 et mardi 8 décembre de 19h à 23h, et le dimanche 6 décembre de 18h à 22h.
Sur la façade de L hôtel de ville, comme d' hab itude ?Signaler Répondre
Dû coup, l' utilisation de mortiers est alors autorisé, un peu comme les pétards pour le 14 juillet ?Signaler Répondre
Par ailleurs, les cretins d'identitaires, vont-ils faire la " monté des flambeaux " en direction de la cathédrale de Fourvière pour aller prier en faveur de la paix ?
😂😂😂
Reconnaissons que pour cette année , la fête" des lumières " du 5 au 8 décembre risque d'être fort animée et les touristes très surpris ; Imaginons que les manifestations persistent : Entre Lycéens , étudiants , syndicats , mécontents de tous bords et petits gars des banlieues venant se ravitailler l' animation serait à son comble ! Il serait bon de consulter l' I.A. avant toute chose .Signaler Répondre
beaucoup d’annulation chez les étrangers qui avaient réservé… Lyon fait peur avec la politique du maire LFI/LesVERTS et les milices violentes et incendiaires les fameux « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » comme le déclarait il y a peu l’équipe municipaleSignaler Répondre
Va-t-on avoir des messages de l’extrême gauche qui s’afficheront comme Acab ou la jeunesse emmerde le RN projeter ?Signaler Répondre
Cette année sera particulière , la peste est revenue et menace notre ville.Signaler Répondre
Mes prières seront de nous en débarrasser le plus vite possible...
1 lumignon pour la Démission,
1 lumignon pour la révocation,
En alternance, pour Lyon et la France,
Que soit sauvée la capitale de la résistance..
Aucun intérêt. Je préfère allumer mes bougies et remercier la Vierge Marie, le véritable sens de cette fête.Signaler Répondre
Avec le bordel à Lyon je n'inviterai même pas ma famille et mes amis car trop de délinquants.Signaler Répondre
Les armées de la rue ne seront pas d'accord avec le déroulement d'un tel événement extravagant pendant que les Lyonnais n'arrivent plus à manger à leur faim. Réveillez-vous les Lyonnais ! Nous vivons tous une époque quasi-insurrectionnelle en France et ces rigolos veulent faire mu-muse.Signaler Répondre
L'office du tourisme place Bellecour sera illuminée ainsi que les étendages ?Signaler Répondre
Attendons un peu de voir où en sera la contestation sociale, pas sûr que tout puisse se dérouler comme prévu.
Et comme c'est une fête faisant référence à une vierge catholique les gauchistes ne vont pas aimer, pourtant elle a fait partir peste, pas l'extrême gauche qui est pire...
De plus ce qui était une fête sympa et familiale est devenue un attrape touristes et c'est bien dommage.
probablement aussi pourrie que l’année dernière.Signaler Répondre
J'aime pas la lumièreSignaler Répondre
et le programme des manifs ce jour là ??? c’est un samedi …Signaler Répondre
Aucun intéret pour cette illumination paienne gochisteSignaler Répondre