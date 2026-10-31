Manifestation du 31 octobre à Lyon : des tensions à Jean-Macé, la Presqu'île à nouveau bouclée

20h03 : La préfecture avance un bilan encore provisoire de neuf interpellations menées ce samedi.
18h : La place Jean-Macé doit être dispersée, l'horaire de 18h avait été convenu avec les organisateurs. On retiendra de cet acte III que la mobilisation a été plus forte que la semaine précédente, et qu'il y a eu très peu de casse, compte-tenu du nombre plus faible de black blocs à Lyon.
17h20 : Les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu de barricade à proximité de Jean-Macé.
Les pompiers interviennent sous protection des CRS face à un feu de barricade à Jean-Macé #lyon #31octobre https://t.co/FwXe4fYkdl— Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026
16h50 : Les organisateurs de la manifestation annoncent le chiffre de 20 000 participants au cortège. La préfecture rectifie à 19 000 personnes.
16h20 : Les CRS tentent de repousser les groupes belliqueux, la situation est tendue. Un blessé a été évacué en urgence. Un cortège sauvage est parti par la rue de la Thibaudière.
Il ne reste plus grand monde place Jean Macé mais la tension est vive alors que des groupes d’antifas jouent au jeu du chat et de la souris #lyon #31octobre https://t.co/n8jfsrnmwq— Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026
16h15 : De petits groupes d'antifas tiennent tête aux forces de l'ordre avenue Jean-Jaurès. L'axe est noyé dans le lacrymogène.
Les antifas continuent de faire face aux forces de l’ordre avenue Jean Jaurès à Lyon #lyon #31octobre https://t.co/kBMVpzQstP— Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026
15h37 : La situation n'a mis que quelques minutes à dégénérer place Jean-Macé. Alors que les organisateurs appelaient à la dispersion, des groupes de black blocs et de militants pro-palestiniens ont d'abord dégradé la station de tramway avant de réaliser des jets de projectiles et tirs de mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène.
Arrivés à Jean-Macé, certains manifestants pro-palestiniens dégradent la station de tramway #lyon #31octobre https://t.co/KoKRxfjiBG— Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026
Aux jets de projectiles, les forces de l’ordre répliquent avec du gaz lacrymogène place Jean-Macé #lyon #31octobre https://t.co/jRfK1JSOXf— Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026
15h30 : Au terme d'une heure de déambulation, le cortège arrive déjà à son point final : la place Jean-Macé. Reste à surveiller les velléités des manifestants dont on ignore s'ils se disperseront ou si certains formeront des cortèges sauvages pour tenter de se rapprocher de la Presqu'île.
15h25 : Pour s'épargner l'arrivée de groupes mal intentionnés en Presqu'île, la préfecture a de nouveau sollicité et obtenu la paralysie du réseau TCL. Les lignes A, C et D du métro ont été totalement neutralisées, avec un retour à la normale estimée à 18h selon l'évolution de la situation. Le métro B ne dessert pas la Part-Dieu.
15h21 : La préfecture annonce que six interpellations ont déjà été menées, la plupart en amont de la manifestation pour détention de matériel et protections interdits.
Mobilisation du #31octobre | Les policiers nationaux d’une compagnie républicaine de sécurité ont interpellé en début d’après-midi à #Lyon un individu qui transportait des éléments permettant de lancer un dispositif explosif artisanal contre les forces de l’ordre. Les forces de sécurité intérieure sont mobilisées toute la journée pour prévenir les troubles à l’ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 31, 2026
15h : Le cortège relie la Manufacture des Tabacs à la place Jean-Macé dans le calme. Les rangs semblent plus éparses que les samedis précédents, même si la préfecture du Rhône n'a pas encore d'estimation à communiquer.
Le cortège de l’acte III s’est élancé à Lyon, il doit relier la Manufacture des Tabacs à la place Jean-Macé, sans possibilité de rejoindre le centre-ville #Lyon #31octobre2026 https://t.co/LqDyqdz7kZ— Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026
L'acte III de la mobilisation paralyse Lyon pour le troisième samedi consécutif. Dans la dernière ligne droite des vacances scolaires, une manifestation a été autorisée par la préfecture entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé, tandis que la Presqu'île, ainsi qu'un vaste périmètre englobant le Vieux-Lyon, le 6e arrondissement ou encore la Guillotière restent interdits.
Je pose la question... les journalistes nous prennent tous pour des débilos ??Signaler Répondre
Là depuis quelques jours on ressort et on pousse à une primaire de centre et droite, voir des "démocrates" ... mais les élections sont donc des "chiens" qu'on rappelle à la niche ???
Un électeur de Lisnard a quoi à voir avec un électeur de Attal ou de Glucksman?
Un Retailleau partage t'il encore une même vision qu'un E.Philippe?
A gauche oui car l'ancienne "gauche républicaine" n'existe plus donc malgré plusieurs partis EELV - PCF - Divers Gauche ils se rallient tous à JLM car en réalité il y a bien 1 seul parti de gauche car ils partagent l'essentiellement la même vision et le même discours... toutes les causes ont été effacées, il ne reste que la vision racialiste indigéniste.
Donc pour le reste les journalistes nous prennent tous pour des bons toutous obéissants aux ordres pour aller comme une masse voter pour "l'élu" du parti unique ?
Je n'arrive pas à comprendre comment on fait la publicité encore et encore pour ses "magouilles politiciennes" car ce sont elles qui nous ont conduits à la merde d'aujourd'hui... ce sont ses même politiques et journalistes qui ont favorisés la merde des élections de 2024... et ils veulent recommencer l'expérience.
31/10 : HalloweenSignaler Répondre
01/11 Toussaint
02/11 : fêtes des défunts
- Papa, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie ?Signaler Répondre
- Et bien un jour j'ai brulé le drapeau américain sur le toit d'un abribus place Jean Macé
🤡
une grande ’navritude’ intellectuelle consternante et désolanteSignaler Répondre
on leur en pique 600 des milliards...Signaler Répondre
de branleurs professionnelsSignaler Répondre
Une information pour mes détracteurs. A partir de ce jour vous pourrez vomir votre haine, vos insultes, vos propos débiles à mon sujet. Je ne vous ferai plus aucune réponses. Perte de temps, aucun intérêt, les kassos vous êtes irrécupérables. Vous allez constater que j'avais écrit antérieurement que je ferai aucune déclaration sur Doucet sauf si inculpation. Depuis je n'ai posté aucun commentaire à son sujet. Adieu les kassos votre haine à mon encontre vous mange le foie. Acab......baltringles.Signaler Répondre
Que les travailleurs continuent c’est bien ! Pour les autres les vacances c’est fini, il est urgent de sifler la fin de la récréationSignaler Répondre
A 18h10, il restait quelques manifestants sur la place Jean Macé. Doucet va t il saisir le procureur ?Signaler Répondre
Oui oui!Signaler Répondre
Mamalgré c’est un prénom ancien ?Signaler Répondre
4 millions de quoi?Signaler Répondre
C'est bien le problème, défiler pour notre pays OUI ! Mais Palestine et Algérie certainement pas. Surtout en sachant comme l'Algérie déteste les français ! Il faut vraiment être C..S !!!Signaler Répondre
Sur au premier tour ce ne sera ni LFI ni RN , mais hélas si ces deux se retrouvent au deuxième tour ce ne sera pas LFI !Signaler Répondre
Un problème avec le terrorisme en effet.Signaler Répondre
Tout à fait d'accord avec vous extrême gauche droite à bannir !!Signaler Répondre
Un certain mensonge dans vos calculs, autrement il faut retourner à l'école pour revoir votre table d'addition.🤣Signaler Répondre
👍bien d'accord avec vous ! Les gens discrets supportent tout celà !!!Signaler Répondre
Marre de cette situation.
Les étudiants se plaignent mais qui dégradent les bâtiments, jettent leurs mégots, mouchoirs, papiers,
Il faut un peu arrêter de toujours se plaindre.
Tout ne peut pas se faire en même temps.
Le seul point où je ne dirais rien c'est parcours sup. un dialogue entre tout le monde et savoir accepter certaines contradictions.
Quand je vois les plateaux télé, la haine de certains dans leurs discours c'est vraiment désolant.
J'ai discuté un petit moment avec le mec qui vendait des kebab, tu aurais pu en profiter pour te joindre à nous.Acab.MDR. J'étais bien là comme tu peux le constater.Signaler Répondre
trois métros sur quatre coupés, la préfecture assure qu’il n’y a “aucun lien” avec la manifestation L'état a supprimé le droit de se déplacer librement. Il joue tactique chaque samediSignaler Répondre
J'étais sur place. Pourquoi tu n'es pas venu me voir. Je te l'ai précisé tu ne peux pas me loupé. Ils vous ont bien fait courir les CRS. Acab. De loin. J'ai deux ou trois "manifestants ", des crevettes qui avaient bien reçu, mais pas assez.Signaler Répondre
ils sont géniauxSignaler Répondre
un problème contre la Palestine ?Signaler Répondre
Après 2 sem de vacances et les entraves pr manifester, tjrs très nombreux. On se fixe l'objectif de revenir dans la rue le 5 nov, jour de grève, chacun avec 10 collègues/camarades de travail ! En plus de franchir les 4 millions on passera un cap en ajoutant la grève à la manif.Signaler Répondre
plus personne dans la ville manifeste terminé le calme est revenu à mardi pour les jeunes et jeudi grève généraleSignaler Répondre
Pour que la police soit enfin autorisée à montrer ses muscles ainsi que l’armée en soutien...la gauchiasse devrait détaller sans demander son reste...Signaler Répondre
Vous dites qu'on a un déficit de 150 milliards, mais on donne 211 milliards aux entreprises privées. Cet argent devrait aller aux services publics pour qu'on ait des profs, des infirmières, des postiers"Signaler Répondre
Bilan révolutionnaire : un conteneur à verres incendié.Signaler Répondre
Une grande gueule avec ton clavier.Signaler Répondre
On t'as pas vu mamalgré ton rendez vous.
Moi je dis des dizaines de millions, qui dit mieux ?Signaler Répondre
il fait nuit c'est l'heure de la sortie des zombies happy HalloweenSignaler Répondre
2 dizaines de milliers ; effectivement cela fait plusieurs...Signaler Répondre
il avait un mec derrière la tremis de la gare qui vendait des kebab et des marrons chauds. Certains manifestants achetaient des kebab, pour les marrons chauds ils avaient été servi par les CRS, mais pas assez selon mon avis.Signaler Répondre
Vous avez sûrement inhalé trop de lacrymo pour écrire des niaiseries pareilles.Signaler Répondre
Je croyais que c'étaient des manifestations contre la vie chère?? Eh bien non! C'est pour la Palestine.Signaler Répondre
J'ai constaté la présence de pu la pisse qui apparemment pleuraient leur mère. Ça m'a fait m'a journée. J'ai trouvé les FDO un peu molles.Signaler Répondre
Pourquoi il y a encore des drapeaux de la Palestine et de l’Algérie, ils sont vraiment nul c'est pour le pouvoir d'achat.Signaler Répondre
Ca démarre aussi en Allemagne. La GenZ se mobilise contre la hausse du coût de la vie, les coupes budgétaires dans l'éducation et la santé, ainsi que le retour du service militaire obligatoire. la france exporte la révolution en EuropeSignaler Répondre
L'armée les défonceraSignaler Répondre
À lyon, un groupe de musique met l'ambiance sur la place jean mace et ça part en farandole géante ! Les manifestants sont de plus en plus nombreux. La police lance lacrymogène et la 2 eme partie de la soirée commence à 19hSignaler Répondre
Plutôt que de glander avec ton drapeau?Signaler Répondre
Une foule immense à lyon ! La mobilisation ne faiblit pas, au contraire, la détermination reste intacte !Signaler Répondre
C’est une marée humaine qui défile à lyon Nous sommes encore des centaines de milliers partout en France malgré le matraquage médiatique et la répression policière. bravo à la jeunesse ZSignaler Répondre
N’est plus aussi charmante et se dirige vers une ville de plus en plus extrémite gauchiste et islamite à l’image de St Denis, Roubaix, Trappes et d’autres...Je suis heureux d’avoir quitté cette ville pendant qu’il en était encore temps pour une ville plus protectrice et plus ensoleillée...Signaler Répondre
Et encore moins de l'extrême gauche.Signaler Répondre
On gueule contre le capitalisme et le pognon roi, contre les multinationales, MAIS on les enrichit encore plus en utilisant Tiktok, WhatsApp, X, instaura, Facebook, et tout ça avec des téléphones Apple ou Google (Android). C'est beau la nullité crasse de chez crasse en politique. Bravo bande de deux neurones !Signaler Répondre
Pourquoi l'extrême gauche est elle aussi virulente et le sera jusqu'au élections. Ils savent que Mélanchon ne passera pas et ils veulent foutre la trouille aux Français en leur disant si vous votez à droite on vous mettra le bordel dans le pays.Signaler Répondre
Les Francais seront ils encore aussi couards, feront ils encore le coup du bouclier anti Le Pen en se ralliant à LFI au 2ème tour, vont ils se montrer forts contre la terreur que veut leur imposer Mélanchon et les gauchistes ?
A voir surtout tous ces partis de gauche qui nous font de l'anti Mélanchon mais qui au dernier moment font toujours alliance avec LFI pour un petit poste ministériel, une petite place en politique bien rémunérée et qui vous diront que ce n'est qu'une alliance sans contrepartie, juste pour contrer la droite mais qui se retrouvent toujours pris au piège de leur alliance.
La décérébration peut-être ?Signaler Répondre
Lyon est par terre, aux mains de ceux qui ont célébré le Bataclan et Nice à grands renforts de klaxons et de youyous. La jeunesse qui s’en réjouit, ce sont nos collabos, comme le furent leurs aïeux en 40.Signaler Répondre
L'extrême gauche et ses amis des cités coûtent très cher au con-tribuable.Signaler Répondre
Il serait peut-être temps de mettre ce beau monde au pas.