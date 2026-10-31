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Manifestation du 31 octobre à Lyon : des tensions à Jean-Macé, la Presqu'île à nouveau bouclée

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Manifestation du 31 octobre à Lyon : des tensions à Jean-Macé, la Presqu'île à nouveau bouclée

Ce samedi 31 octobre, l'acte III de la mobilisation contre la vie chère se déroule à Lyon avec un important dispositif policier renouvelé. Une manifestation a été autorisée entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé.

20h03 : La préfecture avance un bilan encore provisoire de neuf interpellations menées ce samedi.

18h : La place Jean-Macé doit être dispersée, l'horaire de 18h avait été convenu avec les organisateurs. On retiendra de cet acte III que la mobilisation a été plus forte que la semaine précédente, et qu'il y a eu très peu de casse, compte-tenu du nombre plus faible de black blocs à Lyon.

17h20 : Les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu de barricade à proximité de Jean-Macé.

16h50 : Les organisateurs de la manifestation annoncent le chiffre de 20 000 participants au cortège. La préfecture rectifie à 19 000 personnes.

16h20 : Les CRS tentent de repousser les groupes belliqueux, la situation est tendue. Un blessé a été évacué en urgence. Un cortège sauvage est parti par la rue de la Thibaudière.

16h15 : De petits groupes d'antifas tiennent tête aux forces de l'ordre avenue Jean-Jaurès. L'axe est noyé dans le lacrymogène.

15h37 : La situation n'a mis que quelques minutes à dégénérer place Jean-Macé. Alors que les organisateurs appelaient à la dispersion, des groupes de black blocs et de militants pro-palestiniens ont d'abord dégradé la station de tramway avant de réaliser des jets de projectiles et tirs de mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène.

15h30 : Au terme d'une heure de déambulation, le cortège arrive déjà à son point final : la place Jean-Macé. Reste à surveiller les velléités des manifestants dont on ignore s'ils se disperseront ou si certains formeront des cortèges sauvages pour tenter de se rapprocher de la Presqu'île.

15h25 : Pour s'épargner l'arrivée de groupes mal intentionnés en Presqu'île, la préfecture a de nouveau sollicité et obtenu la paralysie du réseau TCL. Les lignes A, C et D du métro ont été totalement neutralisées, avec un retour à la normale estimée à 18h selon l'évolution de la situation. Le métro B ne dessert pas la Part-Dieu.

15h21 : La préfecture annonce que six interpellations ont déjà été menées, la plupart en amont de la manifestation pour détention de matériel et protections interdits.

15h : Le cortège relie la Manufacture des Tabacs à la place Jean-Macé dans le calme. Les rangs semblent plus éparses que les samedis précédents, même si la préfecture du Rhône n'a pas encore d'estimation à communiquer.

L'acte III de la mobilisation paralyse Lyon pour le troisième samedi consécutif. Dans la dernière ligne droite des vacances scolaires, une manifestation a été autorisée par la préfecture entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé, tandis que la Presqu'île, ainsi qu'un vaste périmètre englobant le Vieux-Lyon, le 6e arrondissement ou encore la Guillotière restent interdits.

Tags :

31 octobre

Lyon

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Débilos?? le 01/11/2026 à 11:59

Je pose la question... les journalistes nous prennent tous pour des débilos ??

Là depuis quelques jours on ressort et on pousse à une primaire de centre et droite, voir des "démocrates" ... mais les élections sont donc des "chiens" qu'on rappelle à la niche ???

Un électeur de Lisnard a quoi à voir avec un électeur de Attal ou de Glucksman?
Un Retailleau partage t'il encore une même vision qu'un E.Philippe?

A gauche oui car l'ancienne "gauche républicaine" n'existe plus donc malgré plusieurs partis EELV - PCF - Divers Gauche ils se rallient tous à JLM car en réalité il y a bien 1 seul parti de gauche car ils partagent l'essentiellement la même vision et le même discours... toutes les causes ont été effacées, il ne reste que la vision racialiste indigéniste.

Donc pour le reste les journalistes nous prennent tous pour des bons toutous obéissants aux ordres pour aller comme une masse voter pour "l'élu" du parti unique ?

Je n'arrive pas à comprendre comment on fait la publicité encore et encore pour ses "magouilles politiciennes" car ce sont elles qui nous ont conduits à la merde d'aujourd'hui... ce sont ses même politiques et journalistes qui ont favorisés la merde des élections de 2024... et ils veulent recommencer l'expérience.

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Tout faux le 01/11/2026 à 03:33
Josiane a écrit le 31/10/2026 à 15h53

"Les lignes A, C et D du métro ont été totalement neutralisées. "
Moi, je voulais aller au cimetière Cusset pour fleurir la tombe de toute ma famille, six pieds sous terre, parce que c’est à la Toussaint qu’on honoré ses morts. Mais impossible d’y aller, pas de bus TB11!, pas de métro. La galère... (j’ai du mal à marcher, je suis vieille ?.)
Merci amer à tous ces manifestants (et à cette nième manifestation) qui oublient que les gens du ”peuple silencieux ” en ont aussi marre de ces terribles perturbations.
Et ne me donnez pas de leçon de vie. J’ai beaucoup donné..

31/10 : Halloween
01/11 Toussaint
02/11 : fêtes des défunts

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Autocat le 31/10/2026 à 21:36

- Papa, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie ?
- Et bien un jour j'ai brulé le drapeau américain sur le toit d'un abribus place Jean Macé

🤡

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surtout le 31/10/2026 à 20:39
Amen ! a écrit le 31/10/2026 à 17h25

La GenZ découvre sa pauvreté à tous niveaux !

une grande ’navritude’ intellectuelle consternante et désolante

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sauf que le 31/10/2026 à 20:35
l’argent pour le peuple a écrit le 31/10/2026 à 18h34

Vous dites qu'on a un déficit de 150 milliards, mais on donne 211 milliards aux entreprises privées. Cet argent devrait aller aux services publics pour qu'on ait des profs, des infirmières, des postiers"

on leur en pique 600 des milliards...

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ben le 31/10/2026 à 20:32
Mathsup a écrit le 31/10/2026 à 19h48

4 millions de quoi?

de branleurs professionnels

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Général Salan le 31/10/2026 à 20:25

Une information pour mes détracteurs. A partir de ce jour vous pourrez vomir votre haine, vos insultes, vos propos débiles à mon sujet. Je ne vous ferai plus aucune réponses. Perte de temps, aucun intérêt, les kassos vous êtes irrécupérables. Vous allez constater que j'avais écrit antérieurement que je ferai aucune déclaration sur Doucet sauf si inculpation. Depuis je n'ai posté aucun commentaire à son sujet. Adieu les kassos votre haine à mon encontre vous mange le foie. Acab......baltringles.

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Overdose le 31/10/2026 à 20:02

Que les travailleurs continuent c’est bien ! Pour les autres les vacances c’est fini, il est urgent de sifler la fin de la récréation

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Et Doucet ? le 31/10/2026 à 19:51

A 18h10, il restait quelques manifestants sur la place Jean Macé. Doucet va t il saisir le procureur ?

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700 le 31/10/2026 à 19:50
699 a écrit le 31/10/2026 à 19h08

un problème contre la Palestine ?

Oui oui!

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À sait même pas écrire le 31/10/2026 à 19:49
Commd'hab a écrit le 31/10/2026 à 18h27

Une grande gueule avec ton clavier.
On t'as pas vu mamalgré ton rendez vous.

Mamalgré c’est un prénom ancien ?

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Mathsup le 31/10/2026 à 19:48
le 31 octobre a écrit le 31/10/2026 à 19h05

Après 2 sem de vacances et les entraves pr manifester, tjrs très nombreux. On se fixe l'objectif de revenir dans la rue le 5 nov, jour de grève, chacun avec 10 collègues/camarades de travail ! En plus de franchir les 4 millions on passera un cap en ajoutant la grève à la manif.

4 millions de quoi?

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Antmar le 31/10/2026 à 19:36
hollywood a écrit le 31/10/2026 à 17h55

Pourquoi il y a encore des drapeaux de la Palestine et de l’Algérie, ils sont vraiment nul c'est pour le pouvoir d'achat.

C'est bien le problème, défiler pour notre pays OUI ! Mais Palestine et Algérie certainement pas. Surtout en sachant comme l'Algérie déteste les français ! Il faut vraiment être C..S !!!

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Antmar le 31/10/2026 à 19:33
lululaberlue a écrit le 31/10/2026 à 17h34

Pourquoi l'extrême gauche est elle aussi virulente et le sera jusqu'au élections. Ils savent que Mélanchon ne passera pas et ils veulent foutre la trouille aux Français en leur disant si vous votez à droite on vous mettra le bordel dans le pays.
Les Francais seront ils encore aussi couards, feront ils encore le coup du bouclier anti Le Pen en se ralliant à LFI au 2ème tour, vont ils se montrer forts contre la terreur que veut leur imposer Mélanchon et les gauchistes ?
A voir surtout tous ces partis de gauche qui nous font de l'anti Mélanchon mais qui au dernier moment font toujours alliance avec LFI pour un petit poste ministériel, une petite place en politique bien rémunérée et qui vous diront que ce n'est qu'une alliance sans contrepartie, juste pour contrer la droite mais qui se retrouvent toujours pris au piège de leur alliance.

Sur au premier tour ce ne sera ni LFI ni RN , mais hélas si ces deux se retrouvent au deuxième tour ce ne sera pas LFI !

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Piotr48 le 31/10/2026 à 19:30
699 a écrit le 31/10/2026 à 19h08

un problème contre la Palestine ?

Un problème avec le terrorisme en effet.

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Antmar le 31/10/2026 à 19:28
Ex Précisions a écrit le 31/10/2026 à 16h32

Elle est déjà tombée dans les mains de l'autre extrême, pas mieux voir pire...

Tout à fait d'accord avec vous extrême gauche droite à bannir !!

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Antmar le 31/10/2026 à 19:26
Hibiscus 1er a écrit le 31/10/2026 à 18h20

Moi je dis des dizaines de millions, qui dit mieux ?

Un certain mensonge dans vos calculs, autrement il faut retourner à l'école pour revoir votre table d'addition.🤣

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Antmar le 31/10/2026 à 19:23
Josiane a écrit le 31/10/2026 à 15h53

"Les lignes A, C et D du métro ont été totalement neutralisées. "
Moi, je voulais aller au cimetière Cusset pour fleurir la tombe de toute ma famille, six pieds sous terre, parce que c’est à la Toussaint qu’on honoré ses morts. Mais impossible d’y aller, pas de bus TB11!, pas de métro. La galère... (j’ai du mal à marcher, je suis vieille ?.)
Merci amer à tous ces manifestants (et à cette nième manifestation) qui oublient que les gens du ”peuple silencieux ” en ont aussi marre de ces terribles perturbations.
Et ne me donnez pas de leçon de vie. J’ai beaucoup donné..

👍bien d'accord avec vous ! Les gens discrets supportent tout celà !!!
Marre de cette situation.
Les étudiants se plaignent mais qui dégradent les bâtiments, jettent leurs mégots, mouchoirs, papiers,
Il faut un peu arrêter de toujours se plaindre.
Tout ne peut pas se faire en même temps.
Le seul point où je ne dirais rien c'est parcours sup. un dialogue entre tout le monde et savoir accepter certaines contradictions.
Quand je vois les plateaux télé, la haine de certains dans leurs discours c'est vraiment désolant.

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Général Salan le 31/10/2026 à 19:20

J'ai discuté un petit moment avec le mec qui vendait des kebab, tu aurais pu en profiter pour te joindre à nous.Acab.MDR. J'étais bien là comme tu peux le constater.

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tcl bloquer le 31/10/2026 à 19:19

trois métros sur quatre coupés, la préfecture assure qu’il n’y a “aucun lien” avec la manifestation L'état a supprimé le droit de se déplacer librement. Il joue tactique chaque samedi

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Général Salan le 31/10/2026 à 19:17
Commd'hab a écrit le 31/10/2026 à 18h27

Une grande gueule avec ton clavier.
On t'as pas vu mamalgré ton rendez vous.

J'étais sur place. Pourquoi tu n'es pas venu me voir. Je te l'ai précisé tu ne peux pas me loupé. Ils vous ont bien fait courir les CRS. Acab. De loin. J'ai deux ou trois "manifestants ", des crevettes qui avaient bien reçu, mais pas assez.

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booo le 31/10/2026 à 19:14
bonne ambiance a écrit le 31/10/2026 à 16h17

transforme les CRS en citrouilles", "Des sorts aux riches, des sous aux pauvres", "Wembanyamanif"... Le jour d'Halloween, les pancartes de l'acte III jouent avec la fête à Lyon bravo les jeunes

ils sont géniaux

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699 le 31/10/2026 à 19:08
Cyrielle69 a écrit le 31/10/2026 à 17h56

Je croyais que c'étaient des manifestations contre la vie chère?? Eh bien non! C'est pour la Palestine.

un problème contre la Palestine ?

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le 31 octobre le 31/10/2026 à 19:05

Après 2 sem de vacances et les entraves pr manifester, tjrs très nombreux. On se fixe l'objectif de revenir dans la rue le 5 nov, jour de grève, chacun avec 10 collègues/camarades de travail ! En plus de franchir les 4 millions on passera un cap en ajoutant la grève à la manif.

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fin de la manif le 31/10/2026 à 19:03

plus personne dans la ville manifeste terminé le calme est revenu à mardi pour les jeunes et jeudi grève générale

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Encore six mois le 31/10/2026 à 19:00

Pour que la police soit enfin autorisée à montrer ses muscles ainsi que l’armée en soutien...la gauchiasse devrait détaller sans demander son reste...

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l’argent pour le peuple le 31/10/2026 à 18:34

Vous dites qu'on a un déficit de 150 milliards, mais on donne 211 milliards aux entreprises privées. Cet argent devrait aller aux services publics pour qu'on ait des profs, des infirmières, des postiers"

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Bref le 31/10/2026 à 18:30

Bilan révolutionnaire : un conteneur à verres incendié.

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Commd'hab le 31/10/2026 à 18:27
Général Salan a écrit le 31/10/2026 à 17h55

J'ai constaté la présence de pu la pisse qui apparemment pleuraient leur mère. Ça m'a fait m'a journée. J'ai trouvé les FDO un peu molles.

Une grande gueule avec ton clavier.
On t'as pas vu mamalgré ton rendez vous.

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Hibiscus 1er le 31/10/2026 à 18:20
macron demission a écrit le 31/10/2026 à 17h38

C’est une marée humaine qui défile à lyon Nous sommes encore des centaines de milliers partout en France malgré le matraquage médiatique et la répression policière. bravo à la jeunesse Z

Moi je dis des dizaines de millions, qui dit mieux ?

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macron demission le 31/10/2026 à 18:16

il fait nuit c'est l'heure de la sortie des zombies happy Halloween

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ben disons le 31/10/2026 à 18:14
la france d’en bas a écrit le 31/10/2026 à 16h19

je vous confirme la présence de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues à lyon actuellement, contrairement à ce que l'on peut entendre chez les médias traditionnels. regarde sur TikTok des 10 de live une ambiance de fête

2 dizaines de milliers ; effectivement cela fait plusieurs...

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Général Salan le 31/10/2026 à 18:02

il avait un mec derrière la tremis de la gare qui vendait des kebab et des marrons chauds. Certains manifestants achetaient des kebab, pour les marrons chauds ils avaient été servi par les CRS, mais pas assez selon mon avis.

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Hibiscus 1er le 31/10/2026 à 17:56
fier de lyon a écrit le 31/10/2026 à 16h29

lyon toujours au top lyon ne tombera jamais dans la main de l’extrême droite

Vous avez sûrement inhalé trop de lacrymo pour écrire des niaiseries pareilles.

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Cyrielle69 le 31/10/2026 à 17:56

Je croyais que c'étaient des manifestations contre la vie chère?? Eh bien non! C'est pour la Palestine.

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Général Salan le 31/10/2026 à 17:55

J'ai constaté la présence de pu la pisse qui apparemment pleuraient leur mère. Ça m'a fait m'a journée. J'ai trouvé les FDO un peu molles.

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hollywood le 31/10/2026 à 17:55

Pourquoi il y a encore des drapeaux de la Palestine et de l’Algérie, ils sont vraiment nul c'est pour le pouvoir d'achat.

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1 er en export le 31/10/2026 à 17:52

Ca démarre aussi en Allemagne. La GenZ se mobilise contre la hausse du coût de la vie, les coupes budgétaires dans l'éducation et la santé, ainsi que le retour du service militaire obligatoire. la france exporte la révolution en Europe

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Ils ne feront rien le 31/10/2026 à 17:50
lululaberlue a écrit le 31/10/2026 à 17h34

Pourquoi l'extrême gauche est elle aussi virulente et le sera jusqu'au élections. Ils savent que Mélanchon ne passera pas et ils veulent foutre la trouille aux Français en leur disant si vous votez à droite on vous mettra le bordel dans le pays.
Les Francais seront ils encore aussi couards, feront ils encore le coup du bouclier anti Le Pen en se ralliant à LFI au 2ème tour, vont ils se montrer forts contre la terreur que veut leur imposer Mélanchon et les gauchistes ?
A voir surtout tous ces partis de gauche qui nous font de l'anti Mélanchon mais qui au dernier moment font toujours alliance avec LFI pour un petit poste ministériel, une petite place en politique bien rémunérée et qui vous diront que ce n'est qu'une alliance sans contrepartie, juste pour contrer la droite mais qui se retrouvent toujours pris au piège de leur alliance.

L'armée les défoncera

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la nuit d’Halloween le 31/10/2026 à 17:49

À lyon, un groupe de musique met l'ambiance sur la place jean mace et ça part en farandole géante ! Les manifestants sont de plus en plus nombreux. La police lance lacrymogène et la 2 eme partie de la soirée commence à 19h

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Pourquoi ne pas partir combattre en Palestine? le 31/10/2026 à 17:49
macron demission a écrit le 31/10/2026 à 17h38

C’est une marée humaine qui défile à lyon Nous sommes encore des centaines de milliers partout en France malgré le matraquage médiatique et la répression policière. bravo à la jeunesse Z

Plutôt que de glander avec ton drapeau?

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la gauche unie le 31/10/2026 à 17:42

Une foule immense à lyon ! La mobilisation ne faiblit pas, au contraire, la détermination reste intacte !

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macron demission le 31/10/2026 à 17:38

C’est une marée humaine qui défile à lyon Nous sommes encore des centaines de milliers partout en France malgré le matraquage médiatique et la répression policière. bravo à la jeunesse Z

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Votre charmante ville de Lyon le 31/10/2026 à 17:36
fier de lyon a écrit le 31/10/2026 à 16h29

lyon toujours au top lyon ne tombera jamais dans la main de l’extrême droite

N’est plus aussi charmante et se dirige vers une ville de plus en plus extrémite gauchiste et islamite à l’image de St Denis, Roubaix, Trappes et d’autres...Je suis heureux d’avoir quitté cette ville pendant qu’il en était encore temps pour une ville plus protectrice et plus ensoleillée...

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jo le 31/10/2026 à 17:35
fier de lyon a écrit le 31/10/2026 à 16h29

lyon toujours au top lyon ne tombera jamais dans la main de l’extrême droite

Et encore moins de l'extrême gauche.

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La France des boeufs le 31/10/2026 à 17:35
la france d’en bas a écrit le 31/10/2026 à 16h19

je vous confirme la présence de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues à lyon actuellement, contrairement à ce que l'on peut entendre chez les médias traditionnels. regarde sur TikTok des 10 de live une ambiance de fête

On gueule contre le capitalisme et le pognon roi, contre les multinationales, MAIS on les enrichit encore plus en utilisant Tiktok, WhatsApp, X, instaura, Facebook, et tout ça avec des téléphones Apple ou Google (Android). C'est beau la nullité crasse de chez crasse en politique. Bravo bande de deux neurones !

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lululaberlue le 31/10/2026 à 17:34

Pourquoi l'extrême gauche est elle aussi virulente et le sera jusqu'au élections. Ils savent que Mélanchon ne passera pas et ils veulent foutre la trouille aux Français en leur disant si vous votez à droite on vous mettra le bordel dans le pays.
Les Francais seront ils encore aussi couards, feront ils encore le coup du bouclier anti Le Pen en se ralliant à LFI au 2ème tour, vont ils se montrer forts contre la terreur que veut leur imposer Mélanchon et les gauchistes ?
A voir surtout tous ces partis de gauche qui nous font de l'anti Mélanchon mais qui au dernier moment font toujours alliance avec LFI pour un petit poste ministériel, une petite place en politique bien rémunérée et qui vous diront que ce n'est qu'une alliance sans contrepartie, juste pour contrer la droite mais qui se retrouvent toujours pris au piège de leur alliance.

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NopasaranpendantmesRTT le 31/10/2026 à 17:30
Gh a écrit le 31/10/2026 à 16h08

C'est quoi le rapport entre la vie chère et la palestine?

La décérébration peut-être ?

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Calagwer le 31/10/2026 à 17:29
fier de lyon a écrit le 31/10/2026 à 16h29

lyon toujours au top lyon ne tombera jamais dans la main de l’extrême droite

Lyon est par terre, aux mains de ceux qui ont célébré le Bataclan et Nice à grands renforts de klaxons et de youyous. La jeunesse qui s’en réjouit, ce sont nos collabos, comme le furent leurs aïeux en 40.

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Mme de T. le 31/10/2026 à 17:26

L'extrême gauche et ses amis des cités coûtent très cher au con-tribuable.
Il serait peut-être temps de mettre ce beau monde au pas.

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