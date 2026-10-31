Manifestation du 31 octobre à Lyon : des tensions à Jean-Macé, la Presqu'île à nouveau bouclée

20h03 : La préfecture avance un bilan encore provisoire de neuf interpellations menées ce samedi.

18h : La place Jean-Macé doit être dispersée, l'horaire de 18h avait été convenu avec les organisateurs. On retiendra de cet acte III que la mobilisation a été plus forte que la semaine précédente, et qu'il y a eu très peu de casse, compte-tenu du nombre plus faible de black blocs à Lyon.

17h20 : Les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu de barricade à proximité de Jean-Macé.

Les pompiers interviennent sous protection des CRS face à un feu de barricade à Jean-Macé #lyon #31octobre https://t.co/FwXe4fYkdl — Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026

16h50 : Les organisateurs de la manifestation annoncent le chiffre de 20 000 participants au cortège. La préfecture rectifie à 19 000 personnes.

16h20 : Les CRS tentent de repousser les groupes belliqueux, la situation est tendue. Un blessé a été évacué en urgence. Un cortège sauvage est parti par la rue de la Thibaudière.

Il ne reste plus grand monde place Jean Macé mais la tension est vive alors que des groupes d’antifas jouent au jeu du chat et de la souris #lyon #31octobre https://t.co/n8jfsrnmwq — Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026

16h15 : De petits groupes d'antifas tiennent tête aux forces de l'ordre avenue Jean-Jaurès. L'axe est noyé dans le lacrymogène.

Les antifas continuent de faire face aux forces de l’ordre avenue Jean Jaurès à Lyon #lyon #31octobre https://t.co/kBMVpzQstP — Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026

15h37 : La situation n'a mis que quelques minutes à dégénérer place Jean-Macé. Alors que les organisateurs appelaient à la dispersion, des groupes de black blocs et de militants pro-palestiniens ont d'abord dégradé la station de tramway avant de réaliser des jets de projectiles et tirs de mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène.

Arrivés à Jean-Macé, certains manifestants pro-palestiniens dégradent la station de tramway #lyon #31octobre https://t.co/KoKRxfjiBG — Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026

Aux jets de projectiles, les forces de l’ordre répliquent avec du gaz lacrymogène place Jean-Macé #lyon #31octobre https://t.co/jRfK1JSOXf — Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026

15h30 : Au terme d'une heure de déambulation, le cortège arrive déjà à son point final : la place Jean-Macé. Reste à surveiller les velléités des manifestants dont on ignore s'ils se disperseront ou si certains formeront des cortèges sauvages pour tenter de se rapprocher de la Presqu'île.

15h25 : Pour s'épargner l'arrivée de groupes mal intentionnés en Presqu'île, la préfecture a de nouveau sollicité et obtenu la paralysie du réseau TCL. Les lignes A, C et D du métro ont été totalement neutralisées, avec un retour à la normale estimée à 18h selon l'évolution de la situation. Le métro B ne dessert pas la Part-Dieu.

15h21 : La préfecture annonce que six interpellations ont déjà été menées, la plupart en amont de la manifestation pour détention de matériel et protections interdits.

Mobilisation du #31octobre | Les policiers nationaux d’une compagnie républicaine de sécurité ont interpellé en début d’après-midi à #Lyon un individu qui transportait des éléments permettant de lancer un dispositif explosif artisanal contre les forces de l’ordre. Les forces de sécurité intérieure sont mobilisées toute la journée pour prévenir les troubles à l’ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 31, 2026

15h : Le cortège relie la Manufacture des Tabacs à la place Jean-Macé dans le calme. Les rangs semblent plus éparses que les samedis précédents, même si la préfecture du Rhône n'a pas encore d'estimation à communiquer.

Le cortège de l’acte III s’est élancé à Lyon, il doit relier la Manufacture des Tabacs à la place Jean-Macé, sans possibilité de rejoindre le centre-ville #Lyon #31octobre2026 https://t.co/LqDyqdz7kZ — Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026

L'acte III de la mobilisation paralyse Lyon pour le troisième samedi consécutif. Dans la dernière ligne droite des vacances scolaires, une manifestation a été autorisée par la préfecture entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé, tandis que la Presqu'île, ainsi qu'un vaste périmètre englobant le Vieux-Lyon, le 6e arrondissement ou encore la Guillotière restent interdits.