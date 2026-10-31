Pas de repreneur à l'horizon, Decitre ferme ses librairies de Lyon Part-Dieu et Ecully

Il y a eu Confluence et Bellecour. Plusieurs semaines après la fermeture des deux librairies Decitre de la Presqu'île, c'est au tour de celles d'Ecully et du centre commercial de la Part-Dieu.
Ce samedi, elles vivent leur dernière journée d'exploitation.
Aucun repreneur pour sauver les librairies
Depuis plusieurs mois, le groupe Nosoli, qui possède notamment l'enseigne Decitre, traverse d'importantes difficultés financières.
Une recherche de repreneur avait été lancée ces dernières semaines pour tenter de maintenir l'activité des établissements menacés.
Mais ces démarches n'ont pas abouti.
"Malgré la recherche d'un repreneur engagée ces dernières semaines, aucune offre de reprise n'a été déposée", expliquent les librairies dans leur annonce.
Au total, cinq librairies Decitre sont concernées par cette vague de fermetures définitives. Outre Ecully et Lyon Part-Dieu, les magasins d'Annecy, Chambéry et Levallois-Perret vont également disparaître.
Ces fermetures marquent un nouveau coup dur pour le réseau Decitre, alors que les difficultés financières de sa maison mère n'ont pas permis de trouver une solution pour maintenir ces cinq points de vente.
C'est faux . Un livre à in prix fixe, imprimé d'ailleurs sur sa 4ème de couverture .Signaler Répondre
Vous payez le même prix partout.
Après Flammarion et Gibert , Decitre ...
Quelle tristesse de voir disparaître ces enseignes emblématiques ....
ça va pas aider la part dieu qui après avoir fait tant de travaux d'extensions afin de prendre la place du "plus grand centre commercial de France" voit régulièrement ses occupants quitter leurs cellules commerciales.Signaler Répondre
en s'y baladant c'est affolant le nombre de cache-vitrines en bois à chaque étage pour masquer tous les commerces vides.
Le problème vient surtout du mode de vente, obtenir un conseil était mission impossible, il n'y avait que des vendeurs et pas des conseillers, contrairement aux librairies de quartier comme le Passage ou Vivement Dimanche.Signaler Répondre
Ils ont voulu faire de la Fnac sans la puissance marketing qui va avec, ils le paient malheureusement aujourd'hui.
votre sous-entendu est faux les retraités font partie d'une génération où on lisait la lecture était un divertissement aujourd'hui c'est le téléphone la lecture des jeunesSignaler Répondre
AMAZON LE FOSSOYEUR DES COMMERCES !!!!!!Signaler Répondre
si les gens n'achetaient pas chez ce salopard, ça n'arriverait pas !!!!
Decitre, librairie générale, littérature, livres scolaire, papeterie, etc ...... il va falloir aller où maintenant ?
on va encore avoir droit à un magasin de sapes, comme si il n'y en avait pas assez
Quand on voit le niveau des lycéens et étudiants illétrés et incultes ? Pour acheter un livre, le minimum est de savoir lire...Ils auront un kfc halal à la place plus en rapport avec leur avenir....Signaler Répondre
Rien à voir avec la situation de celui d'Ecully donc, situé dans une zone commerciale au parking gratuit et facilement accessible .Signaler Répondre
Il a été tué par les politiques des rues piétonnes , parkings rares et très chers, avec la concurence des zonez commerciales et l'accessibilité facile , et l'arrivée d'internet, et si on rajoute la restauration très chère en ville, bilan on a tué les centre ville, en rajoutant les taxes professionnelles dissuasives, les politiques ont achvés le travailSignaler Répondre
Vive le RSA et les allocs
Très bien, donc par votre expertise, vous devez être en mesure de nous expliquer les succès des ventes de livres chez Amazon, qui ont propulsé l'enseigne au niveau de distribution international.Signaler Répondre
Les fonds d'investissement régionaux et nationaux du groupe Nosoli doivent être en train de piquer tout le pognon pour enterrer définitivement Décitre, les Furets du Nord et la Générale du Livre...Signaler Répondre
Manque de bol, je suis de très près la sociologie des lecteurs et leur achats et je peux vous dire une chose, les 50+ n'achètent que ce que la TV leur dit d'acheter. C'est le groupe qui est le plus homogène dans son mauvais goût. Même les ados ont des lectures autrement plus variées. Le succès des navets auprès des vieux empêchent les nouveaux talents d'avoir des contrats chez les éditeurs principaux.Signaler Répondre
Détrompez vous on lit beaucoup et on achète des livres, mais la visite à Lyon autrefois agréable est devenu plus rare après les travaux et les manifs permanentes, plus trop l'envie on reste à la campagne ...!!Signaler Répondre
Cultura a ouvert 3 magasins:St Priest en 2022,St Martin d’Hères et Chambéry en 2026: no parking,no business!Signaler Répondre
Si tu achètes tes livres au supermarché ou à la gare, tu ne lis pas vraiment de la littérature mais de la bouillie prête à imprimer. Tu fais partie du problème.Signaler Répondre
Soutien aux salariés dans ce moment difficile, même si Decitre comme Gibert vivent de toutes facons une periode très difficile.Signaler Répondre
La concurrence est rude et je pense que Decitre n’a pas su se diversifier et surtout se demarquer. De fait, je n’y allais guère depuis des années et pourtant je depense beaucoup en livres à la Fnac.
Je pense que le modèle des chaines de librairies généralistes a vécu, coincé qu’il était entre Amazon et les librairies indépendantes.
Bon courage aux salariés
c’est de leur propre faute. DES PRIX 3 voir 4 fois plus cher que partout ailleurs, supermarchés, en ligne. Les fournitures scolaires sont intouchables, sans compter un personnel ancien désagréable! Une enseigne du passé, qui n’a même pas cherché à se reformer, qui c’est laissé mourir alors qu’il y’a un marché!!!! place aux jeunes!!!Signaler Répondre
Merci monsieur le maire d'avoir tant oeuvré pour dissuader les gens qui viennent des extérieurs de Lyon en voiture seulement.Signaler Répondre
Ces gens sont souvent encore très portés sur la lecture, et s'ils pouvaient venir plus facilement sur Lyon dans les années passées, ils y renoncent désormais à cause de votre action politique de phobique de la voiture.
Merci d'avoir favorisé Amazon.
J'en peux plus de ce mec.
tout ça a cause des retraités qui sont allergiques à la lecture et préfèrent s'abrutir sur les réseaux ou devant la tv.Signaler Répondre
Ça sera bien de la restauration rapide devant l'entrée du bas de Carrouf...Signaler Répondre
une bien triste fin pour cette enseigne emblématique de Lyon et sa régionSignaler Répondre