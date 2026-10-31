Pas de repreneur à l'horizon, Decitre ferme ses librairies de Lyon Part-Dieu et Ecully

Il y a eu Confluence et Bellecour. Plusieurs semaines après la fermeture des deux librairies Decitre de la Presqu'île, c'est au tour de celles d'Ecully et du centre commercial de la Part-Dieu.

Ce samedi, elles vivent leur dernière journée d'exploitation.

Aucun repreneur pour sauver les librairies

Depuis plusieurs mois, le groupe Nosoli, qui possède notamment l'enseigne Decitre, traverse d'importantes difficultés financières.

Une recherche de repreneur avait été lancée ces dernières semaines pour tenter de maintenir l'activité des établissements menacés.

Mais ces démarches n'ont pas abouti.

"Malgré la recherche d'un repreneur engagée ces dernières semaines, aucune offre de reprise n'a été déposée", expliquent les librairies dans leur annonce.

Au total, cinq librairies Decitre sont concernées par cette vague de fermetures définitives. Outre Ecully et Lyon Part-Dieu, les magasins d'Annecy, Chambéry et Levallois-Perret vont également disparaître.

Ces fermetures marquent un nouveau coup dur pour le réseau Decitre, alors que les difficultés financières de sa maison mère n'ont pas permis de trouver une solution pour maintenir ces cinq points de vente.