Economie

En difficulté, Decitre est désormais à la recherche d’un repreneur

Suivez-nous sur Google
En difficulté, Decitre est désormais à la recherche d’un repreneur

Nouvelle étape dans les difficultés rencontrées par Decitre.

Le groupe Nosoli, propriétaire de l’enseigne née à Lyon, a lancé un appel d’offres en vue de sa cession. L’annonce a été faite quelques mois après le placement de Nosoli en redressement judiciaire. La procédure de vente concerne les sociétés Decitre et Decitre Interactive, notamment les activités de vente aux professionnels, mais aussi les cinq librairies encore en activité.

Dans la métropole de Lyon, deux établissements sont directement concernés : les magasins de Lyon Part-Dieu et d’Écully. Les librairies d’Annecy, Chambéry et Levallois-Perret font également partie du périmètre de la cession.

La mise en vente constitue un nouvel épisode difficile pour Decitre, enseigne fondée à Lyon en 1907. Cet été, le groupe Nosoli avait déjà engagé une importante restructuration de son réseau avec la fermeture de onze librairies Decitre et Furet du Nord. À Lyon, la librairie historique de la place Bellecour avait notamment baissé définitivement le rideau le 25 juillet. Le magasin de Confluence avait lui aussi fermé quelques jours plus tard.

Ces décisions étaient intervenues après le placement du groupe Nosoli en redressement judiciaire le 1er juin.

Tags :

Decitre

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Pas si sur le 06/10/2026 à 19:16
Ex Précisions a écrit le 06/10/2026 à 19h03

Avec le Furet du Nord, ils sont en grande difficulté.
Depuis le numérique et les audio-books plus grand monde ne lit sur papier.
Ils proposent bien ces produits numériques ou autres mangas papier qui intéressent les jeunes, mais à un coût supérieur à ce que l'on peut trouver ailleurs en ligne.
De toute façon bientôt avec l'IA ça va être une hécatombe sur les emplois dans tous les domaines. En Europe tous les pays s'y préparent, sauf évidemment en France, merci mr macron...

Erreur madame, la génération de crétins que vous avez engendrée ne lit plus du tout !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/10/2026 à 19:03

Avec le Furet du Nord, ils sont en grande difficulté.
Depuis le numérique et les audio-books plus grand monde ne lit sur papier.
Ils proposent bien ces produits numériques ou autres mangas papier qui intéressent les jeunes, mais à un coût supérieur à ce que l'on peut trouver ailleurs en ligne.
De toute façon bientôt avec l'IA ça va être une hécatombe sur les emplois dans tous les domaines. En Europe tous les pays s'y préparent, sauf évidemment en France, merci mr macron...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.