En difficulté, Decitre est désormais à la recherche d’un repreneur

Le groupe Nosoli, propriétaire de l’enseigne née à Lyon, a lancé un appel d’offres en vue de sa cession. L’annonce a été faite quelques mois après le placement de Nosoli en redressement judiciaire. La procédure de vente concerne les sociétés Decitre et Decitre Interactive, notamment les activités de vente aux professionnels, mais aussi les cinq librairies encore en activité.

Dans la métropole de Lyon, deux établissements sont directement concernés : les magasins de Lyon Part-Dieu et d’Écully. Les librairies d’Annecy, Chambéry et Levallois-Perret font également partie du périmètre de la cession.

La mise en vente constitue un nouvel épisode difficile pour Decitre, enseigne fondée à Lyon en 1907. Cet été, le groupe Nosoli avait déjà engagé une importante restructuration de son réseau avec la fermeture de onze librairies Decitre et Furet du Nord. À Lyon, la librairie historique de la place Bellecour avait notamment baissé définitivement le rideau le 25 juillet. Le magasin de Confluence avait lui aussi fermé quelques jours plus tard.

Ces décisions étaient intervenues après le placement du groupe Nosoli en redressement judiciaire le 1er juin.