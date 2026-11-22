Il ne lui restait pourtant que quatre mois à effectuer sous bracelet électronique. Mais le 23 octobre 2025, un jeune homme de 26 ans domicilié à Villefranche-sur-Saône a décidé de se débarrasser de son dispositif de surveillance.

Ne répondant plus aux sollicitations des services chargés de son suivi, il a alors fait l'objet d'un mandat de recherche pour évasion.

Sa cavale a finalement pris fin début novembre, à l'occasion d'un contrôle effectué par la police ferroviaire dans un train en gare de Valserhône, dans l'Ain.

Il habitait toujours près du commissariat

Présenté devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a reconnu avoir volontairement enfreint les conditions de sa peine qui l'empêchaient de travailler, s'estimant victime d'une injustice et avoir été condamné pour quelque chose qu'il n'avait pas fait.

Il a toutefois assuré ne pas avoir cherché à se cacher, affirmant avoir continué à vivre à son adresse habituelle, située à proximité immédiate du commissariat.

Une arme, un couteau et plusieurs centaines d'euros en liquide avaient été retrouvés dans ses affaires.

Le ministère public avait requis huit mois de prison ferme.

Le tribunal caladois a finalement prononcé six mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Une peine à laquelle s'ajoutent les quatre mois qu'il lui restait à effectuer sous bracelet électronique, ainsi que dix mois résultant de la révocation d'un précédent sursis.