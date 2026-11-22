Mise à jour à 10h40 : Selon le récit de l’Hôpital Saint Joseph Saint Luc ce dimanche dans un communiqué, l’individu a pénétré dans le service de chirurgie, au cinquième étage, puis dans une chambre où se trouvaient deux patients et une élève infirmière occupée à réaliser un soin.
L’élève infirmière s’est interposée à l’aide d’une chaise et a donné l’alerte. Plusieurs professionnels du service sont intervenus alors que l’individu prenait la fuite. L’élève infirmière et une autre infirmière ont été légèrement blessées. Aucun patient n’a été blessé.
Alertés par les soignants, les agents de sécurité ont sollicité la police. Des recherches ont été menées dans l’établissement et aux alentours, et les témoignages des personnels concernés ont été recueillis.
Les images de vidéosurveillance ont été transmises aux enquêteurs pour contribuer à l’identification de l’individu. Une enquête est en cours. L’hôpital a déposé plainte vendredi et accompagné les professionnelles concernées dans cette démarche samedi matin.
Les accès renforcés et un soutien psychologique proposé
L’établissement indique avoir vérifié l’ensemble de ses accès sécurisés dans la matinée de vendredi. Les contrôles par badge ou interphone ont été renforcés et la présence d’un agent de sécurité supplémentaire dans le hall principal a été organisée pour le week-end.
Une cellule d’urgence médico-psychologique est également intervenue vendredi en milieu de matinée auprès des professionnels. Un suivi a été organisé avec la médecine du travail et la direction des ressources humaines.
"Nous sommes tous profondément choqués par cette agression", déclare Sophie Léonforte, directrice générale de l’Hôpital Saint Joseph Saint Luc. Elle adresse son soutien aux deux professionnelles blessées et aux équipes, dont elle souligne "le courage et le sang-froid".
Article initial :La peur s'est emparée des soignants de l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc vendredi matin. Peu avant 7h, un homme muni d'un imposant couteau de cuisine s'est introduit au cinquième étage de l'établissement, quai Claude-Bernard.
Selon les informations du Progrès, l'individu a attaqué plusieurs membres du personnel du service de chirurgie.
Une infirmière a notamment été blessée au bras, nécessitant des points de suture. Une étudiante en médecine a également été touchée à un doigt.
Face à la violence de la scène, plusieurs soignantes ont réussi à se réfugier dans une pièce du service, où elles se sont barricadées avant de donner l'alerte.
Un personnel traumatisé, plusieurs plaintes déposées
L'agresseur aurait pénétré dans l'établissement sans être intercepté, avant de rejoindre le service de chirurgie situé au cinquième étage.
L'agression a profondément marqué les équipes. Une cellule de soutien psychologique aurait été mise en place, tandis qu'un renforcement de la sécurité de l'établissement était envisagé.
Plusieurs plaintes ont été déposées après cette attaque.
L'individu a pris la fuite et n'avait toujours pas été retrouvé samedi soir. Les circonstances et les motivations de son geste restent à déterminer.
Il ne faut pas écrire de commentaires lorsque l'on est pris par la boisson .....Signaler Répondre
Le mec c’est pris dans le nouveau jeu GTA 6 !Signaler Répondre
Dans une ville de gauche avec sa nouvelle population...Je suis très heureux d’avoir quitté cette ville pendant qu’il était encore temps....Signaler Répondre
Le joker à encore frappé !Signaler Répondre
Il est capable de laisser s'extirper depuis le cinquième étage un agresseur au couteau sans l'intercepter ?Signaler Répondre
Encore un dingue que la France à importé ? ? ? ?Signaler Répondre
En Amérique il y aurait un descriptif visuel du malfrat. En attendant c'est Monsieur Tout le Monde.Signaler Répondre
Il risque à récidiver à la grande indifférence des responsables forcément irresponsables. Il y a des facs, des magasins, des cafés dans le quartier. Tant d'endroits de rassemblement, cibles idéales pour ce débile assoiffé du sang. Tout le monde s'en fout sauf le personnel traumatisé de l'hôpital.
Encore un défendu par LFI et a qui la justice de gauche va dire faudra penser à quitter le territoire un de ces jours et LFI de répliquer, non non M. le Juge attendez on va vite le régulariser.Signaler Répondre
Déjà bourré à cette heure ?Signaler Répondre
Cela promet pour tes prochains commentaires.
Second amendments ! Y a que ça qui marche!Signaler Répondre
il faut écouter Macron le va t en guerreSignaler Répondre
Un chirurgien fraichement débarqué.Signaler Répondre
Honte aux électeurs du khmer vert. Le système Doucet laxiste assurera la démultiplication de ce genre d'atrocités à Lyon.Signaler Répondre
Sans doute encore un OQTF ou SDF en manque d'inspiration... Douce FranceSignaler Répondre
Et alors la il faudrait qu'il y ait des policiers... après tous les acab beuglés par les decerébrés gauchistes....Signaler Répondre
JUSTICE: Si on le retrouve =Alteration du Discernement, il recommencera. Faites payer ceux qui prononcent ces jugements.Signaler Répondre
ils auraient pu lui fournir un couteau sans lame...Signaler Répondre
Sûrement un mécontent du service du rendu...je crois qu'il y a aussi une unité psychiatrique au sein de cet établissement.Signaler Répondre
Pourquoi ce fait divers ultra violent à été occulté pendant 48 heures ? Comment un individu a t’il pu commettre de tels actes et ressortir sans être intercepté ? La zone est ultra fréquenté, même tôt le matin.Signaler Répondre
Les rôles exclusifs de la police ce sont la protection de la propriété privée et la répression de l'expression politique du peuple. Saint-Joseph Saint-Luc.... ça relève du privé , l'hôpital aurait dû avoir une équipe de vigiles pour refouler ce genre de débile violent.Signaler Répondre
Ce n'est pas une responsabilité de la police qui peuvent manger leurs pains au chocolat tranquillement à la cafét située au rez-de-chaussée.
Pas de sécurité dans les hôpitaux ? il ya toujours un agent devant l’entréeSignaler Répondre
Un lfiste qui avait perdu sa bande et du coup qui était déboussolé tout seul ?Signaler Répondre
Espérons qu'il ne s'agisse pas d’une agression raciste !Signaler Répondre
Juste un pote des LFIstes en goguetteSignaler Répondre
Pourquoi la police ne la pas abattu ?? Qui va payer encore ?Signaler Répondre
Le danger c'est l'extrême drouate.Signaler Répondre
Venez comme vous êtes !Signaler Répondre