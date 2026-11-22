Mise à jour à 10h40 : Selon le récit de l’Hôpital Saint Joseph Saint Luc ce dimanche dans un communiqué, l’individu a pénétré dans le service de chirurgie, au cinquième étage, puis dans une chambre où se trouvaient deux patients et une élève infirmière occupée à réaliser un soin.

L’élève infirmière s’est interposée à l’aide d’une chaise et a donné l’alerte. Plusieurs professionnels du service sont intervenus alors que l’individu prenait la fuite. L’élève infirmière et une autre infirmière ont été légèrement blessées. Aucun patient n’a été blessé.

Alertés par les soignants, les agents de sécurité ont sollicité la police. Des recherches ont été menées dans l’établissement et aux alentours, et les témoignages des personnels concernés ont été recueillis.

Les images de vidéosurveillance ont été transmises aux enquêteurs pour contribuer à l’identification de l’individu. Une enquête est en cours. L’hôpital a déposé plainte vendredi et accompagné les professionnelles concernées dans cette démarche samedi matin.

Les accès renforcés et un soutien psychologique proposé

L’établissement indique avoir vérifié l’ensemble de ses accès sécurisés dans la matinée de vendredi. Les contrôles par badge ou interphone ont été renforcés et la présence d’un agent de sécurité supplémentaire dans le hall principal a été organisée pour le week-end.

Une cellule d’urgence médico-psychologique est également intervenue vendredi en milieu de matinée auprès des professionnels. Un suivi a été organisé avec la médecine du travail et la direction des ressources humaines.

"Nous sommes tous profondément choqués par cette agression", déclare Sophie Léonforte, directrice générale de l’Hôpital Saint Joseph Saint Luc. Elle adresse son soutien aux deux professionnelles blessées et aux équipes, dont elle souligne "le courage et le sang-froid".

Article initial :La peur s'est emparée des soignants de l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc vendredi matin. Peu avant 7h, un homme muni d'un imposant couteau de cuisine s'est introduit au cinquième étage de l'établissement, quai Claude-Bernard.

Selon les informations du Progrès, l'individu a attaqué plusieurs membres du personnel du service de chirurgie.

Une infirmière a notamment été blessée au bras, nécessitant des points de suture. Une étudiante en médecine a également été touchée à un doigt.

Face à la violence de la scène, plusieurs soignantes ont réussi à se réfugier dans une pièce du service, où elles se sont barricadées avant de donner l'alerte.

Un personnel traumatisé, plusieurs plaintes déposées

L'agresseur aurait pénétré dans l'établissement sans être intercepté, avant de rejoindre le service de chirurgie situé au cinquième étage.

L'agression a profondément marqué les équipes. Une cellule de soutien psychologique aurait été mise en place, tandis qu'un renforcement de la sécurité de l'établissement était envisagé.

Plusieurs plaintes ont été déposées après cette attaque.

L'individu a pris la fuite et n'avait toujours pas été retrouvé samedi soir. Les circonstances et les motivations de son geste restent à déterminer.