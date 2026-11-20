A l'invitation de la librairie Ouvrir l’œil, du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien et de l’Union juive française pour la paix, Rima Hassan était de retour à Lyon ce vendredi 20 novembre.
L'eurodéputée insoumise n'était pas revenue entre Rhône et Saône depuis le 12 février et sa conférence à Sciences Po Lyon, en marge de laquelle un affrontement entre militants d'ultragauche et d'ultra droite avait eu lieu, conduisant à la mort de Quentin Deranque.
Un important dispositif de sécurité avait donc été déployé autour de la Bourse du Travail pour encadrer l'arrivée de Rima Hassan, dont l'interdiction avait été réclamée par l'élu UDR Alexandre Dupalais.
Venue présenter et dédicacer son livre Palestine errante, l'élue LFI a, en marge de sa conférence, annoncé à la salle qu'elle comptait revenir à Lyon le 19 février prochain. Une date qui n'échappera pas à la symbolique, puisque Quentin Deranque était décédé le 14 février, deux jours après les coups reçus à quelques dizaines de mètres de Sciences Po où intervenait Rima Hassan.
Dissolution du parti et cargo troué au milieu de l'océan pour tout ce mauvais monde !!!Signaler Répondre
Bonne chance la nouvelle France .......... ????Signaler Répondre
bye bye je vais regarder ça de très très loin !!!!!
🤣🤣🤣"elle a des trous d air dans le keffieh"🎶🎶🎶🎶Signaler Répondre
La meilleure en quoi ? Pour attiser la haine ? Provoquer de la violence ? De quoi parlez-vous ?Signaler Répondre
Ce parti n'apporte que de la haine et de la violence. Il devrait etre interdit 👌Signaler Répondre
Pas un mot sur le traitement réservé aux journalistes de CNews venus juste faire leur travail, par les sympathisants de cette terroristes intellectuelle ?Signaler Répondre
Le pouvoir de nuisance, c'est bien le seul dont elle use et abuse, qu'elle se barre en Palestine, il y a vraiment besoin d'aide là-bas , si tant est qu'elle accepte de renoncer à l'indemnité confortable que lui sert cette France qu'elle hait de tout son être ! Marre de cette C...ne toxique, tout juste bonne à semer le bouzin et attiser la haine !Signaler Répondre
Sa place ne peut être que dans une benne à ordureSignaler Répondre
On ne veut plus voir ce drapeau en France ! Aller à gaza si vous soutenez le terrorisme !Signaler Répondre
Exactement !!Signaler Répondre
Cette femme est diabolique...Signaler Répondre
Qu'est-ce qu'on s’en fout de la Palestine. Les peuples souhaitant des régimes théocratiques doivent assumer leurs actes.Signaler Répondre
Elle est quand même gonflée…. elle prend vraiment la démocratie française pour une serpillière !Signaler Répondre
C'est un immense honneur de recevoir une telle Dame dans notre villeSignaler Répondre
Welcome back Rima tu es la meilleure !Signaler Répondre
Au trou! Et l’autre avec son tee shirt du che...niveau zero de l’"humain"..Signaler Répondre
elle joue au foot ? c'est une actrice ?Signaler Répondre
le niveau de ses sympathisants… pitiéSignaler Répondre
Si l'indécence devait avoir un prénom,Signaler Répondre
ça serait Rima
Si on pouvait changer de mot honte , on pourrait l’appellerait Rima ! Idem pour le mot Ignoble !Signaler Répondre
Elle n'a pas de honte de revenir à Lyon, a part mettre la zizanie elle ne sert à rien comme l’extrême gauche LFI.Signaler Répondre
elle est très déçue tout le monde s’en fout de ses problèmes perso et elle n’a pas vendu grand chose … elle ne sait toujours pas où elle habite et d’où elle est et visiblement ça la travaille beaucoup … une pauvre fille …Signaler Répondre
Elle reviendra peut-être en février 2027, peut-être..., juste avant la dissolution de ce parti antisémite nauséabond.Signaler Répondre
Rien à foutre. BizSignaler Répondre
Un ramassis de terroristes, une honte pour LyonSignaler Répondre
Dehors ! Qu’elle aille en Palestine foutre sa 💩Signaler Répondre
Elle doit être déçue, tout le monde s en fout de sa venue, et encore plus de la Palestine....,.Signaler Répondre
Indigestion de drapeau palestinien sans doute un peu comme un mauvais vin ......
On s en fout, ici c est Lyon, ville de goût,
Les gratins, les rognons, les quenelles.
Faut pas venir ici croire que t es belle,
A. LYON on n aime que le bon goût....
Cette ville me dégouteSignaler Répondre
Les nouveaux nazis, la même haine : un danger mortel pour la France.Signaler Répondre
Que de la provoc...Signaler Répondre
Uniquement pour vendre son bouquin sur la vidéo ?