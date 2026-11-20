A l'invitation de la librairie Ouvrir l’œil, du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien et de l’Union juive française pour la paix, Rima Hassan était de retour à Lyon ce vendredi 20 novembre.

L'eurodéputée insoumise n'était pas revenue entre Rhône et Saône depuis le 12 février et sa conférence à Sciences Po Lyon, en marge de laquelle un affrontement entre militants d'ultragauche et d'ultra droite avait eu lieu, conduisant à la mort de Quentin Deranque.

Un important dispositif de sécurité avait donc été déployé autour de la Bourse du Travail pour encadrer l'arrivée de Rima Hassan, dont l'interdiction avait été réclamée par l'élu UDR Alexandre Dupalais.

Venue présenter et dédicacer son livre Palestine errante, l'élue LFI a, en marge de sa conférence, annoncé à la salle qu'elle comptait revenir à Lyon le 19 février prochain. Une date qui n'échappera pas à la symbolique, puisque Quentin Deranque était décédé le 14 février, deux jours après les coups reçus à quelques dizaines de mètres de Sciences Po où intervenait Rima Hassan.