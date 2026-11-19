La situation est loin d’être résolue. Alors que le métro C est immobilisé depuis plus de deux semaines, les voyageurs devront encore patienter plusieurs mois avant de retrouver une circulation normale. Une annonce faite par Philippe Lopez, directeur général de RATP Dev Lyon, qui a présenté les raisons techniques de cette interruption.
Le problème a été identifié le 2 novembre, lors d’une opération de maintenance préventive. Les équipes ont constaté des anomalies sur les roues de l’ensemble des rames de la ligne C. Certains profils de roues ne respectaient plus les tolérances techniques exigées, faisant peser un risque sur la sécurité de la circulation.
Une première opération de reprofilage, destinée à retravailler les roues pour leur redonner une forme adaptée, a été engagée à partir du 4 novembre. Après un premier essai sur un train, les résultats se sont toutefois révélés insuffisants : de nouvelles marques sont apparues sur les roues.
Face à ces constats, RATP Dev a décidé de ne pas remettre les rames en circulation. "Nous sommes conscients de la situation et nous nous excusons auprès des voyageurs", a indiqué Philippe Lopez. Le directeur général a rappelé que "la sécurité des transports et de la circulation" relevait de la responsabilité de ses équipes. Chaque jour, près de 30 000 voyageurs sont concernés par cette interruption.
Des roues neuves pour une reprise durable
Pour sortir de cette situation, RATP Dev et SYTRAL Mobilités travaillent désormais à la mise en place d’un nouveau plan d’action. Celui-ci prévoit notamment le remplacement des roues défectueuses par des roues neuves, dont la fabrication doit être réalisée auprès d’un industriel en Suisse.
Une expertise indépendante va également être menée afin d’analyser les défauts constatés. Elle sera confrontée à l’expertise de la RATP pour déterminer les causes du problème et définir les conditions d’une remise en service fiable.
Le calendrier annoncé reste particulièrement long. Philippe Lopez a indiqué qu’une reprise complète de la ligne n’était pas envisageable avant mars 2027. "L’objectif est de retrouver une circulation sûre, durable et sécurisée", a-t-il expliqué. Pour le directeur général, il n’est pas question de remettre les rames en circulation tant que toutes les garanties de sécurité ne sont pas réunies.
Des bus de substitution renforcés pour les voyageurs
En attendant, la Métropole et SYTRAL Mobilités cherchent à limiter les conséquences de cette interruption sur les déplacements quotidiens.
Véronique Sarselli a annoncé le renforcement des bus de substitution, avec une fréquence de passage toutes les cinq minutes depuis le début de la semaine. Le dispositif doit être maintenu la semaine prochaine.
Une nouvelle étape est également prévue avec la mise en place d’une navette sur l’ensemble du parcours, entre Cordeliers et Cuire. Elle devrait circuler toutes les dix minutes, avec un temps de trajet estimé entre 20 et 25 minutes. Sa mise en service est attendue au plus tard le lundi 23 novembre, avec une possibilité de déploiement dès le vendredi 20 novembre si les conditions le permettent.
Le dispositif pourra être renforcé si la fréquence proposée ne suffit pas à répondre aux besoins des voyageurs. En parallèle, des renforts ont été apportés à la ligne de bus C13, notamment pour mieux desservir les secteurs de Cordeliers et de la Croix-Rousse.
La présidente de la Métropole a insisté sur la nécessité d’accompagner les usagers pendant toute la durée de l’interruption. "L’objectif est de pénaliser le moins possible les usagers", a-t-elle expliqué. Elle a également souligné l’importance de maintenir les déplacements, notamment pour les habitants et les commerçants concernés.
La nouvelle majorité dénonce l’héritage de la précédente mandature
Au-delà des explications techniques, cette conférence de presse a également été l’occasion pour l’exécutif métropolitain de pointer les responsabilités de la précédente mandature.
Véronique Sarselli a dénoncé un patrimoine de transports dégradé et un manque d’investissements dans la maintenance du réseau. Selon elle, un plan de rénovation du métro avait été établi en 2023, sans avoir été suffisamment mis en œuvre.
"Les Lyonnais payent le prix d’un manque d’anticipation", a-t-elle déclaré. La présidente de la Métropole a également qualifié la situation d’"inadmissible", estimant que les choix d’investissement réalisés précédemment avaient contribué à l’état actuel du réseau.
Un constat partagé par Bastien Joint, maire de Caluire-et-Cuire et élu de SYTRAL Mobilités, qui n’a pas caché sa colère. Il a évoqué le sentiment de découvrir "l’énième cadavre dans le placard" depuis la prise de fonction de la nouvelle présidence. Selon lui, le territoire a été trompé sur l’état réel du réseau.
Il a également rappelé le caractère essentiel de cette ligne pour les habitants de son territoire. Avec sa pente pouvant atteindre 20 %, le métro C constitue une ligne particulière du réseau lyonnais et permet à de nombreux habitants de rejoindre leur lieu de travail ou d’études.
"La ligne C est une ligne forte", a-t-il rappelé, soulignant les difficultés rencontrées par les habitants de Caluire-et-Cuire et de Cuire. Il a également remercié Véronique Sarselli pour le déploiement des bus de substitution, tout en rappelant que les usagers restaient les premières victimes de cette situation.
De son côté, Gilles Gascon, vice-président de SYTRAL Mobilités, a également assumé les conséquences des choix réalisés lors du précédent mandat. "Les choix précédents et les priorités données ne sont pas les mêmes que les nôtres. Nous accusons le coup et assumons les conséquences", a-t-il déclaré.
Les usagers et les commerçants en première ligne
Cette interruption intervient à l’approche des fêtes de fin d’année, une période importante pour les commerces du secteur de la Croix-Rousse et de Caluire-et-Cuire. L’absence du métro complique l’accès au centre-ville et fragilise les déplacements des habitants comme la fréquentation des commerces.
Véronique Sarselli a assuré que l’objectif était de pénaliser le moins possible les voyageurs et de maintenir une offre de transport adaptée à leurs besoins. Elle a également tenu à remercier les équipes de SYTRAL Mobilités, RATP Dev ainsi que les conducteurs de bus mobilisés pour assurer le service de substitution.
Si les mesures annoncées doivent améliorer les déplacements dans les prochaines semaines, les usagers devront néanmoins s’armer de patience. La priorité affichée par SYTRAL Mobilités reste désormais de remettre en service l’intégralité de la ligne C dans des conditions de sécurité durables, avec une échéance fixée à mars 2027 au plus tôt.
La chaîne de son vélo se met elle aussi à dérailler?Signaler Répondre
Quand on disait que Doucet avait une tete a faire dérailler les trains...Signaler Répondre
Et vous savez pourquoi ?
Parce que avec la tete qu il a ,les rails se gondolent de rire !
(Une pensée pour Achille Talon a l encontre de son voisin Lefuneste..bizz aux boomers )
D'ici à ce qu'on s'aperçoive que les roues mal profilées ont mal usé les rails en qu'il soit nécessaire de changer les voies !Signaler Répondre
Désolé mais le premier message a raison, c'était bien à la majorité actuelle à la Métropole de gérer. Trop facile de renvoyer systématiquement au passé...Signaler Répondre
Merci pour ces éclaircissements précieux ! 👍Signaler Répondre
Effectivement, on attend de la transparence sur qui a décidé quoi et a fait, ou pas fait, quoi. Marre de subir et qu’en plus, on nous prenne pour des imbéciles : « la faute à personne, surtout pas des responsables que vous payez »
Il y a quelques années, Bruno Bernard a paralysé tout Lyon car, se croyant plus malin que tout le monde, il avait décidé de réduire le salage. Une galère totale pour des centaines de milliers de travailleurs ! L’ignorance et l’arrogance des écolos anti-sociaux…
S’il s’avère que c’est la même bande de mono-maniaques du vélo qui sont responsables, l’opportunisme et la mauvaise foi de G. Doucet seront flagrants.
La honte n’étouffe pas les écolosSignaler Répondre
On savait déjà le sous investissement avec le scandale des ascenseurs TCL HS et des EscalatorsSignaler Répondre
Plus de pognon, tout a été utilisé 600 millions dans les pistes cyclables
C'est inexact, car la Suisse c'est toujours le pays avec de très nombreuses lignes à crémaillèreSignaler Répondre
J'ai travaillé sur la conception des équipements électroniques de traction et de freinage de ces rames MCL80 (Métro Crémaillère Lyon 1980), entre 1981 et l'inauguration en 1985. Ces rames, du fait de la crémaillère, ont des contraintes fortes sur le diamètre des roues "fer" qui reposent sur les rails classiques. Par contrainte forte, il y un diamètre minimal, car sinon la roue à crémaillère appuie sur le fond des dents de la crémaillère, et un diamètre maximal car sinon la roue à crémaillère n'appuie pas suffisamment sur les dents de la crémaillère. Entre le maximum et le minimum, les roues sont usinées périodiquement sur un tour à roue, pour conserver le profil approprié. Les roues s'usent (patinage et blocage de roue) sur la section dite à adhérence de Cuire à Croix Rousse. Entre Crois Rousse et Hôtel de Ville, les roues s'usent aussi en supportant le poids des rames (section à crémaillère). Comme c'est une contrainte sur le diamètre, propre à la ligne C, l'atelier de Hénon dispose de roues de rechange, mais probablement en quantité limitée, car le remplacement des roues intervient périodiquement. Cette contrainte sur la diamètre des roues était inscrite, noir sur blanc, sur le cahier des charges (CCTP) qui a abouti au type MCL80 en 1980. Le diamètre de chaque roue de chacune des 5 rames est suivie en base de données pour anticiper le remplacement. C'est donc un phénomène connu avec une périodicité qui s'étale sur des années. De mémoire, la mesure de contrôle est réalisée tous les mois.Signaler Répondre
Comme cette ligne de Métro est soumise à des contraintes particulières (réglementation des téléphériques et lignes de montagne), il y a des essais de freinage à pleine charge (simulé par des gueuses en fonte) en vérifiant les distances d'arrêt effectives
Aussi il est surprenant de constater un dégradation soudaine et inattendue de ces roues, sauf à mettre en cause l'un des deux phénomènes suivants :
1) Quelqu'un a cherché à faire des économies d'entretien en augmentant la tolérance sur le minimum prévu au cahier des charges...
2) Un phénomène externe, comme le renouvellement des voies de l'été dernier, avec une pose non conforme au cahier des charges (type de rail, inclinaison des rails, etc)
Si LyonMag pouvait rechercher la vérité sur le sujet, tous les utilisateurs apprécieraient
Vous trouviez Bernard nul ???Signaler Répondre
Sarselli fait bien pire !!!
et les amateurs guignols sont ceux qui les ont mis en place et ce pour plusieurs annéesSignaler Répondre
Un peu de sérieux ! En août, la nouvelle majorité était tributaire de ce qui avait été mis en œuvre par la précédente. D’ailleurs, on peut se demander si les écolos auraient choisi d’arrêter la ligne face à ce problème, tellement c’est des illuminés qui s’en foutent de la sécurité (voir leur déni du danger pour les jeunes en modes soit disant doux).Signaler Répondre
La vérité c’est que Lyon est devenue un enfer si t’es pas cycliste mais que tu veux pas de bagnole.
Merci les zécolos 👌
5 mois c’est plutôt rapide pour refabriquer industriellement des pièces uniques… Le roulement à crémaillère de la ligne C n’a pas trop d’équivalent. De mémoire les Suisses ont rectifié depuis longtemps leurs lignes pour revenir sur un système classique… ce que le refus de la mairie de Caluire de toucher à la voie verte a bloqué à Lyon. Heureusement c’est une toute petite ligne des roues uniques à changer il n’y en a pas beaucoup.Signaler Répondre
Le projet de tram nord que Sarselli a abandonné c’était de réduire la dépendance au C et de revenir sur du matériel moins exotique.
Pour rappel, une partie des voies de la ligne C a été changée en août dernier. Sauf à imaginer que Keolis a été laxiste niveau contrôles pendant des années c’est probablement ce qui a bousillé les roues après quelques mois de frottements.Signaler Répondre
> Des interventions seront également effectuées pour vérifier, ajuster et remettre en place les rails
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-le-metro-c-totalement-a-l-arret-du-3-au-16-aout-pour-des-travaux-de-renovation
Maintenant que les roues sont bousillées faut les changer, une roue qui flanche c’est le cauchemar des métros trams et trains, la cause la plus fréquente des accidents ferroviaires.
Donc techniquement la métropole qui a mis le C en vrac c’est celle de Sarselli… Trop occupée à gérer l’affaire Aulas et à remettre de la voiture pour suivre les chantiers.
Les trottoirs ont été élargis pour les vélos et les piétons n’y sont plus jamais tranquilles à cause des « canaillous » à vélo ou trottinette. Si vous ne voyez pas le problème, je vous propose de créer des « pistes cyclables »… ouvertes aux voitures.Signaler Répondre
On peut aussi parler de la rupture de continuité métro / bus à Hôtel de Ville et des nombreux ascenseurs et escalators en panne pendant tout le mandat. Quant au métro C, les roues inadaptées ont été commandées et installées il y a 15 jours ?
5mois pour avoir des roues neuves ?Signaler Répondre
Meme si on prend les contraintes specifiques et que oui c’est pas des roues de twingo qu’on trouve a la casse, C’est sensé etre normal ?
quand on pense que l’ancien exécutif de la métropole a « baladé » pendant 6mois en 2025 les conseils de quartier de la croix rousse qui avaient fait une lettre commune en vue de connaître ces projets de pérennisation et de maintenance du métro c… La réponse de la Métropole de Lyon en 2025 serait à encadrer sur les panneaux de la mairie du 4eme. Les croix roussins comprendrait mieux au regard des récents événements que l’exécutif écologiste les a bernés…Signaler Répondre
Mais pourquoi autant de lyonnais non pas réfléchi à l'incapacité, le gâchis et le gouffre financier en revotant pour ces escros incapables ? Aulas s'il avait été élu n'avait pas sa propre majorité au sein de sa liste...Oh les zombies réagissez..peut-être dans 20 ans !!??Signaler Répondre
Vous ne devez pas beaucoup marcher à Lyon, pour ne pas voir les aménagements réalisés en faveur des piétons ces 6 dernières années :Signaler Répondre
Trottoirs élargis, dont ceux des ponts Lafayette et Morand, verdissement de nombreux trottoirs, ouverture de nouveaux passages piétons au sein des quartiers, aménagements de sécurité des rues devant les écoles, etc ...
Ouvrez les yeux vous-mêmes.Signaler Répondre
Relisez les premiers articles sur le sujet, les techniciens disaient que le défaut sur la voie avait causé des anomalies MINEURES sur les roues. Découvert lors d'un contrôle de maintenance hebdomadaire (bien la preuve que ça ne fait pas 6 ans que ça dure ! ). Ils voulaient stopper la ligne afin que les roues ne s'endommagent pas davantage.
Le défaut sur les voies est récent sinon ils auraient fait le constat lors de l'un des contrôles préventifs intervenus lors de ces 6 dernières années.
Sur le reste de votre message où les PMR seraient revenues 20 ans en arrière, vous êtes encore une fois totalement dans l'exagération la plus loufoque qui soit. Vous vous souvenez seulement de la largeur de trottoirs de certains ponts (Morand, pour ne citer que lui) ? Les écolos n'ont pas été parfaits mais ils ont travaillé pour agrandir la plupart des trottoirs qui étaient étroits et au profil irréguliers alors que ça faisait bien 30 ans qu'aucun politique n'en avait rien à faire des fauteuils roulants.
A 60 ans passés, vous avez réussi à conserver votre âme d'enfant et êtes resté un petit canaillou !
C'était déjà le bordel avant vu qu'ils ont tous fait pour les vélos et rien pour le reste MTN voilà comment ont peut pas avoir des roues de secoursSignaler Répondre
Il parait, de jour en jour davantage, que La Métropole style "écolo" a eu une gestion absolument lamentable pendant son mandat. C'est maintenant évident!Signaler Répondre
Ne vous trompez pas de cible... La RATP ne fait que subir Keolis avec son appétit de fric et l'idiotie des verts..Signaler Répondre
+100000000👍👍👍Signaler Répondre
Rassurez-vous, pour faire grève et pleurnicher tout fonctionne. Jamais en retard, toujours présent !Signaler Répondre
jusqu'au mois de mars 2027 ? ils leurs en faut du temps pour des réparations, pendant ce temps on paie un service plus que médiocre. J’exige d’être remboursé de mon abonnement tcl/RATP amateurs, guignol..Signaler Répondre
Je n'ai pas de sympathie particulière pour cette majorité et je partage votre avis sur la gestion ces dernières semaines. En revanche, je suis enclin à penser qu'un problème aussi énorme passé inaperçu provient effectivement de la majorité précédente. Ce qui s'est passé les 6 dernières années en matière de circulation à Lyon est proprement scandaleux ! On a confié des centaines de millions de nos impôts à une poignée de militants radicaux qui n'ont agit que dans l'intérêt exclusif des cyclistes au détriment de tous les autres : usagers des transports en commun et piétons. Les personnes à mobilité réduite sont revenues 20 ans en arrière. Des trajets en bus alambiqués, rallongés... De pseudos zones piétones prétextes à privilégier encore les cyclistes.... Avez-vous vu un seul cycliste descendre de son vélo rue de la République ?Signaler Répondre
A plus de 60 ans, né à Lyon, je n'ai jamais vu ça, des partis pris aussi grossiers dégradant la vie de la majorité des habitants ! Je suis de gauche et je ne portait pas Gérard Collomb dans mon coeur mais jamais je n'avais encore constaté un tel mépris de la démocratie que ce soit au niveau municipal ou à la métropole !
Ouvrez les yeux : ces gens sont dangereux pour la démocratie.
la nouvelle opposition râle simplement parce que ce ne sont plus les siens qui sont aux manettesSignaler Répondre
Si la gauche avait assuré un minimum l'entretien, on n'en serait pas là, réveille-toi.Signaler Répondre
tu parles de ca ? https://sytral-mobilites.fr/fr/travaux-en-cours/modernisation-du-metro_-r.htmlSignaler Répondre
preuve ?Signaler Répondre
un preuve de l’incapacité à gérer des affaires courantes et gouverner de Doucet de l’alliance LFI/lesVERTS … juste capables de gaspiller l’argent public et de se gaver personnellement…Signaler Répondre
c'est la tuile pour le sytral et mme sarselliSignaler Répondre
tu as huit mois de retardSignaler Répondre
les TCL c'est la métropole les écologistes ont rien a voir la dedansSignaler Répondre
Pierre Oliver va t-il traiter la présidence de sytral d'incompétence comme il le faisait jusqu'en mars dernier à chaque incident du réseau ??Signaler Répondre
On attend une vidéo...
bien d'accord sarcelli et ses copains ne font que dire "c'est pas nous, on hérite d'une situation terrible", c'est d'ailleurs ce qu'ils avaient martelé sur les finances de la métropole pendant toute la campagne avant que le rapport indépendant qu'elle a commandé ne la contredise et indique que les finances de la métropole sont solides et que surprise, la gestion précédente était bonne.Signaler Répondre
d'ailleurs un sujet simple sur lequel elle pouvait agir rapidement c'était la circulation automobile, elle ne cessait d'ailleurs de le clamer, mais 8 mois après son élection seulement un bloc de béton a été enlevé (parking st Jean) !
La rue Grenette ça devait être fait cet été toujours rien, Rockfeller patientez encore 1 an, la montée Chemin Neuf toujours rien, l'arrêt de la ZTL presqu'île n'y comptez pas...
les écolos ne veulent pas qu’on prenne notre voiture, mais sincèrement le métro qui fait Croix-Rousse —> Hôtel-de-Ville. Allez on a dit 6 minutes à tout casser si on prend le bus pour faire le même trajet, on met combien 15 mn????Signaler Répondre
Mais prenez donc les transports en commun ; c'est tellement pratique hein ? surtout quand il n'y en a pas !Signaler Répondre
Les problèmes techniques ça arrive.Signaler Répondre
Une si mauvaise gestion, surtout lorsque l'on a multiplié par 8 ses indemnités, est moins compréhensible : depuis le 02/11 pas de bus relais, une demande de se reporter sur le C13 sans augmenter sa fréquence en heure de pointe, des bus pleins à craquer, un "pas de commentaires" lorsque les journalistes commence à poser des questions, des bus relais ...
Et enfin reporter le problème, sans aucune preuve !, sur la précédente mandature alors que Mme Sarselli est aux commandes depuis 8 mois, c'est tout simplement inique.
Personne ne critique Mme Sarselli pour la panne ou la longueur des réparations. Mais la gestion de la situation pose grandement question...
Et les bus relais qui n'arrivent que le 27/11... Que de temps perdu.
Je ne vous dis pas l'amour qui est porté à Mme Sarselli dans les bus actuellement. C'est légitime
Qu'est-ce qu'ils y connaissent en technique les Ecologistes, eux qui n'ont qu'une molécule de CO2 en guise de neurone-guide...Signaler Répondre
Bravo pour les désagréments lourds imposés aux habitants...
une catastrophe cette Métropole de Lyon chaque jour des problèmes aucun projet pour le bassin lyonnais 6 ans ça va être long ceux qui on voté pour cette métropole devront se mordre les doigts tout les joursSignaler Répondre
Si la maintenance avait été effectuée correctement pendant 6 ans on n'en serait pas là...Signaler Répondre
Une réaction le Bernard ?
Pourtant les techniciens d'entretien ce sont les mêmes ? il sne voulaient pas voir ? Où Bruno Brenard ne voulait pas entendre, c'est criminel alors !Signaler Répondre
la nouvelle majorité ne va jamais prendre leurs responsabilités ? ca va toujours être : c'est pas moi c'est l'autreSignaler Répondre
les choix de la métropole écologistes et l’incapacité de la RATP qu’ils ont choisi mettent la vie des lyonnais à dure épreuve pour des années …. un comble pour des pseudos écolos car dans le monde entier les transports publics sont la priorité des transports urbains mais sauf à Lyon … Pour les bobos de la bande à Doucet ils ont coulé le métro lyonnais … tout pour les pistes cyclables … une aberration dont les lyonnais devront supporter pendant des annéesSignaler Répondre
Depuis que les écolos s'occupent des métros, tout tombe en morceaux ! Vivement que la droite reprenne la métropole !Signaler Répondre
Si la métropole sera gérée comme l'a été le Sytral, on est vraiment pas rendu.......Signaler Répondre
Et nous on continue de payer pour ces ânes. Abonnement, impôts locaux ... tout ça pour gaver des incompétents.Signaler Répondre
Et après ces fainéants de cegetistes vont nous casser les bonbons avec leur grève de nantis. Raz le bol de ces pleureuses.Signaler Répondre