La situation est loin d’être résolue. Alors que le métro C est immobilisé depuis plus de deux semaines, les voyageurs devront encore patienter plusieurs mois avant de retrouver une circulation normale. Une annonce faite par Philippe Lopez, directeur général de RATP Dev Lyon, qui a présenté les raisons techniques de cette interruption.

Le problème a été identifié le 2 novembre, lors d’une opération de maintenance préventive. Les équipes ont constaté des anomalies sur les roues de l’ensemble des rames de la ligne C. Certains profils de roues ne respectaient plus les tolérances techniques exigées, faisant peser un risque sur la sécurité de la circulation.

Une première opération de reprofilage, destinée à retravailler les roues pour leur redonner une forme adaptée, a été engagée à partir du 4 novembre. Après un premier essai sur un train, les résultats se sont toutefois révélés insuffisants : de nouvelles marques sont apparues sur les roues.

Face à ces constats, RATP Dev a décidé de ne pas remettre les rames en circulation. "Nous sommes conscients de la situation et nous nous excusons auprès des voyageurs", a indiqué Philippe Lopez. Le directeur général a rappelé que "la sécurité des transports et de la circulation" relevait de la responsabilité de ses équipes. Chaque jour, près de 30 000 voyageurs sont concernés par cette interruption.

Des roues neuves pour une reprise durable

Pour sortir de cette situation, RATP Dev et SYTRAL Mobilités travaillent désormais à la mise en place d’un nouveau plan d’action. Celui-ci prévoit notamment le remplacement des roues défectueuses par des roues neuves, dont la fabrication doit être réalisée auprès d’un industriel en Suisse.

Une expertise indépendante va également être menée afin d’analyser les défauts constatés. Elle sera confrontée à l’expertise de la RATP pour déterminer les causes du problème et définir les conditions d’une remise en service fiable.

Le calendrier annoncé reste particulièrement long. Philippe Lopez a indiqué qu’une reprise complète de la ligne n’était pas envisageable avant mars 2027. "L’objectif est de retrouver une circulation sûre, durable et sécurisée", a-t-il expliqué. Pour le directeur général, il n’est pas question de remettre les rames en circulation tant que toutes les garanties de sécurité ne sont pas réunies.

Des bus de substitution renforcés pour les voyageurs

En attendant, la Métropole et SYTRAL Mobilités cherchent à limiter les conséquences de cette interruption sur les déplacements quotidiens.

Véronique Sarselli a annoncé le renforcement des bus de substitution, avec une fréquence de passage toutes les cinq minutes depuis le début de la semaine. Le dispositif doit être maintenu la semaine prochaine.

Une nouvelle étape est également prévue avec la mise en place d’une navette sur l’ensemble du parcours, entre Cordeliers et Cuire. Elle devrait circuler toutes les dix minutes, avec un temps de trajet estimé entre 20 et 25 minutes. Sa mise en service est attendue au plus tard le lundi 23 novembre, avec une possibilité de déploiement dès le vendredi 20 novembre si les conditions le permettent.

Le dispositif pourra être renforcé si la fréquence proposée ne suffit pas à répondre aux besoins des voyageurs. En parallèle, des renforts ont été apportés à la ligne de bus C13, notamment pour mieux desservir les secteurs de Cordeliers et de la Croix-Rousse.

La présidente de la Métropole a insisté sur la nécessité d’accompagner les usagers pendant toute la durée de l’interruption. "L’objectif est de pénaliser le moins possible les usagers", a-t-elle expliqué. Elle a également souligné l’importance de maintenir les déplacements, notamment pour les habitants et les commerçants concernés.

La nouvelle majorité dénonce l’héritage de la précédente mandature

Au-delà des explications techniques, cette conférence de presse a également été l’occasion pour l’exécutif métropolitain de pointer les responsabilités de la précédente mandature.

Véronique Sarselli a dénoncé un patrimoine de transports dégradé et un manque d’investissements dans la maintenance du réseau. Selon elle, un plan de rénovation du métro avait été établi en 2023, sans avoir été suffisamment mis en œuvre.

"Les Lyonnais payent le prix d’un manque d’anticipation", a-t-elle déclaré. La présidente de la Métropole a également qualifié la situation d’"inadmissible", estimant que les choix d’investissement réalisés précédemment avaient contribué à l’état actuel du réseau.

Un constat partagé par Bastien Joint, maire de Caluire-et-Cuire et élu de SYTRAL Mobilités, qui n’a pas caché sa colère. Il a évoqué le sentiment de découvrir "l’énième cadavre dans le placard" depuis la prise de fonction de la nouvelle présidence. Selon lui, le territoire a été trompé sur l’état réel du réseau.

Il a également rappelé le caractère essentiel de cette ligne pour les habitants de son territoire. Avec sa pente pouvant atteindre 20 %, le métro C constitue une ligne particulière du réseau lyonnais et permet à de nombreux habitants de rejoindre leur lieu de travail ou d’études.

"La ligne C est une ligne forte", a-t-il rappelé, soulignant les difficultés rencontrées par les habitants de Caluire-et-Cuire et de Cuire. Il a également remercié Véronique Sarselli pour le déploiement des bus de substitution, tout en rappelant que les usagers restaient les premières victimes de cette situation.

De son côté, Gilles Gascon, vice-président de SYTRAL Mobilités, a également assumé les conséquences des choix réalisés lors du précédent mandat. "Les choix précédents et les priorités données ne sont pas les mêmes que les nôtres. Nous accusons le coup et assumons les conséquences", a-t-il déclaré.

Les usagers et les commerçants en première ligne

Cette interruption intervient à l’approche des fêtes de fin d’année, une période importante pour les commerces du secteur de la Croix-Rousse et de Caluire-et-Cuire. L’absence du métro complique l’accès au centre-ville et fragilise les déplacements des habitants comme la fréquentation des commerces.

Véronique Sarselli a assuré que l’objectif était de pénaliser le moins possible les voyageurs et de maintenir une offre de transport adaptée à leurs besoins. Elle a également tenu à remercier les équipes de SYTRAL Mobilités, RATP Dev ainsi que les conducteurs de bus mobilisés pour assurer le service de substitution.

Si les mesures annoncées doivent améliorer les déplacements dans les prochaines semaines, les usagers devront néanmoins s’armer de patience. La priorité affichée par SYTRAL Mobilités reste désormais de remettre en service l’intégralité de la ligne C dans des conditions de sécurité durables, avec une échéance fixée à mars 2027 au plus tôt.