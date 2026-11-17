Nouvelle agression dans l'enceinte de la gare de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Selon les informations du Progrès, les faits se sont produits lundi matin, alors que la gare connaissait une forte affluence.

Une altercation a éclaté entre un voyageur et un agent de sécurité de 48 ans, employé par une société privée.

Au cours de cet affrontement, le quadragénaire a été blessé. Il a ensuite été pris en charge et transporté à l'hôpital. La gravité de ses blessures n'a pas été précisée.

Une plainte déposée, une enquête ouverte

La SNCF a confirmé l'incident ainsi que le dépôt d'une plainte.

L'individu soupçonné d'avoir agressé l'agent de sécurité a quitté les lieux après les faits. Il pourrait avoir utilisé un objet contondant, mais cette information n'est pas confirmée à ce stade.

Les circonstances exactes de l'altercation restent inconnues, tout comme les raisons à l'origine des violences.

Une enquête a été confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) pour identifier l'auteur présumé et déterminer le déroulement des faits.