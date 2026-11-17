Nouvelle agression dans l'enceinte de la gare de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon.
Selon les informations du Progrès, les faits se sont produits lundi matin, alors que la gare connaissait une forte affluence.
Une altercation a éclaté entre un voyageur et un agent de sécurité de 48 ans, employé par une société privée.
Au cours de cet affrontement, le quadragénaire a été blessé. Il a ensuite été pris en charge et transporté à l'hôpital. La gravité de ses blessures n'a pas été précisée.
Une plainte déposée, une enquête ouverte
La SNCF a confirmé l'incident ainsi que le dépôt d'une plainte.
L'individu soupçonné d'avoir agressé l'agent de sécurité a quitté les lieux après les faits. Il pourrait avoir utilisé un objet contondant, mais cette information n'est pas confirmée à ce stade.
Les circonstances exactes de l'altercation restent inconnues, tout comme les raisons à l'origine des violences.
Une enquête a été confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) pour identifier l'auteur présumé et déterminer le déroulement des faits.
La population a changé à Lyon mais c’est ce que souhaitent les lyonnais....Signaler Répondre
On s'en fout !Signaler Répondre
Et dire que cette gare a été désignée "2ème plus belle gare du monde" il n'y a pas longtemps .. 😲Signaler Répondre
Heureusement que l'insécurité n'a pas été prise en compte pour le classement .. 😁
J'ai pris récemment un train vers 20h30, il y a une sacré population dans cette gare de gens très bizarres. Je plains les agents de sécurité et personnel de la part dieu !!Signaler Répondre
Bonjour,Signaler Répondre
J’aimerais avoir des avis concernant ma situation.
Je suis arrivé en France en 2011 avec ma famille, j’avais 14 ans. Aujourd’hui j’ai 29 ans et cela fait environ 15 ans que je vis en France. J’ai fait mes études ici, j’ai grandi ici et j’y ai également travaillé.
Mon père, Libriste sénior, est décédé en France en 2013. Après cela, je me suis retrouvé avec ma mère et ma sœur dans une période très difficile. Nous étions sans papiers, la situation était compliquée et je devais continuer mes études tout en faisant face à cette réalité.
Durant mon adolescence et au début de ma vie d’adulte, j’ai eu des problèmes avec la justice liés à des bagarres. J’ai été condamné à trois reprises par le tribunal. Ma dernière condamnation date de 2022. J’ai purgé toutes les peines qui m’ont été infligées.
Aujourd’hui, la préfecture m’a retiré mon titre de séjour et j’ai reçu une OQTF à cause de min casier judiciaire et mes condamnation, après 15 ans de vie en France. Mon avocat a déposé un recours devant le tribunal administratif.
Je voulais donc savoir, d’après vos expériences ou vos connaissances :
• quels sont généralement les délais pour une décision du tribunal dans ce type de dossier ?
• quelles sont les chances d’obtenir l’annulation de l’OQTF et éventuellement un titre de séjour dans une situation comme la mienne ?
Merci beaucoup pour vos retours.
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre