La campagne présidentielle de Raphaël Glucksmann passe par Villeurbanne.

Le candidat désigné en octobre dernier à l'issue de la primaire de la gauche sociale-démocrate est attendu ce mardi après-midi dans la commune voisine de Lyon.

Son déplacement comprendra notamment une rencontre avec Cédric Van Styvendael, maire socialiste de Villeurbanne, dans le quartier des Gratte-Ciel.

Un rendez-vous politique alors que l'édile villeurbannais avait jusqu'ici affiché publiquement son soutien au premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. "Il appartient désormais à Raphaël Glucksmann de tout mettre en œuvre pour rassembler largement la gauche sociale et écologique", avait ainsi commenté Cédric Van Styvendael au soir des résultats de la primaire.

Un rassemblement prévu au Palais du Travail

Raphaël Glucksmann retrouvera ensuite ses militants à partir de 19h au Palais du Travail.

Plus tôt dans l'après-midi, Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste, député européen et porte-parole de la campagne, doit présenter les prochaines étapes de la stratégie présidentielle.

Ce déplacement ne sera pas une première pour Raphaël Glucksmann à Villeurbanne. L'eurodéputé s'y était notamment rendu le 1er mai 2024, à l'occasion d'un meeting organisé pendant la campagne des élections européennes.