Une tonne de cigarettes près de Lyon, cocaïne, armes et argent liquide : le bilan impressionnant des douanes dans la région

Les douanes ont présenté ce lundi 16 novembre les résultats de l'opération COLBERT IV, organisée du 7 au 15 octobre dernier à travers la France. En Auvergne-Rhône-Alpes, pas moins de 6,171 tonnes de tabac frauduleux ont été saisies, au cours de 227 constatations douanières.

Au total, 781 agents issus de 40 services douaniers ont été mobilisés dans la région. Les contrôles ont notamment visé les commerces, les ventes à la sauvette, les réseaux de vente en ligne et les transports routiers et aériens.

Une tonne au péage de Villefranche-Limas

Dans le Rhône, une importante saisie a été réalisée lors d'un contrôle nocturne au péage de Villefranche-Limas. En fouillant un véhicule utilitaire, les agents de la brigade des douanes de Lyon ont découvert une tonne de cigarettes.

Le conducteur a été jugé en comparution immédiate et condamné à 15 mois de prison avec sursis probatoire de deux ans. Le tribunal a également prononcé la confiscation du véhicule et des marchandises saisies, ainsi qu'une amende douanière de 30 000 euros.

Armes, cocaïne et argent liquide dans un restaurant

L'opération a également réservé d'autres découvertes. Lors du contrôle d'un établissement de restauration, mené conjointement avec la police nationale et la Direction des Finances publiques, les enquêteurs ont mis la main sur quatre armes de poing, 3,2 kg de cocaïne et 70 325 euros en espèces.

Une procédure de fermeture administrative a été engagée contre l'établissement, dont la localisation n'est pas précisée par les douanes.

Au total, 28 commerces ont été contrôlés dans la région, permettant notamment de saisir 74 kg de cigarettes et de tabac à narguilé destinés à la revente illégale.

Les douaniers ont également mis au jour une affaire de vente frauduleuse de tabac brut sur Internet. Les investigations ont permis d'établir que 4,94 tonnes de feuilles de tabac avaient été commercialisées illégalement. Le site concerné a été fermé.

À l'échelle nationale, cette quatrième édition de l'opération COLBERT s'est soldée par la saisie de 40,8 tonnes de produits du tabac et la constatation de 2 335 infractions liées à leur revente illicite.