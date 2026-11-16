La promesse de campagne de Grand Cœur Lyonnais va devenir réalité. Deux ans après la mise à sens unique d'une partie de l'avenue Rockefeller par l'ancienne majorité écologiste, les voitures pourront de nouveau emprunter cet axe en direction de Lyon depuis Bron.

Véronique Sarselli l'a confirmé lundi matin, accompagnée notamment du maire de Bron Jérémie Bréaud et du vice-président métropolitain chargé de la voirie Pierre Oliver.

La nouvelle majorité entend ainsi répondre aux difficultés de circulation dénoncées par certains automobilistes depuis l'installation de la Voie Lyonnaise 12.

"L'aménagement qu'on a prévu va nécessiter un léger détour des cyclistes qui sera nettement moins préjudiciable que les détours que les automobilistes sont contraints de faire depuis deux ans", a ainsi déclaré la présidente de la collectivité. Tandis que Jérémie Bréaud rappelait que les HCL et les pompiers étaient également pour ce retour de la circulation automobile pour faciliter leur accès à l'hôpital Edouard-Herriot.

Des travaux à près de 900 000 euros

Pour permettre le retour des voitures, la piste cyclable actuellement aménagée sur l'avenue Rockefeller sera déplacée vers le boulevard Pinel et l'avenue Esquirol.

Le projet prévoit également le réaménagement de cinq carrefours et la création de 34 places de stationnement sur Rockefeller.

Le coût total de l'opération est évalué entre 500 000 et 900 000 euros. Les démarches administratives doivent commencer en janvier 2027, avant un lancement des travaux envisagé à l'été et une réouverture à l'automne ou en fin d'année.

Plusieurs modalités restent néanmoins à définir, notamment la nature exacte du futur aménagement cyclable sur l'avenue Esquirol.

Des habitants interrompent Véronique Sarselli

L'annonce s'est déroulée dans une ambiance particulièrement tendue. Une vingtaine d'habitants et de militants favorables aux déplacements à vélo ont perturbé la conférence de presse pour dénoncer la disparition de la piste cyclable actuelle.

Le collectif Rock en vélo défend un aménagement dont la fréquentation aurait progressé de 86 % entre septembre 2024 et septembre 2026. Il évoque désormais plus de 600 000 passages de cyclistes par an.

Les opposants redoutent notamment une dégradation de la sécurité et critiquent le coût de la modification d'une infrastructure récente.

Face à ces protestations, Véronique Sarselli a défendu un projet destiné, selon elle, à améliorer la fluidité de circulation sans renoncer à un itinéraire sécurisé pour les vélos.

La présidente de la Métropole estime que le détour imposé aux cyclistes, évalué à environ 400 mètres, sera moins contraignant que les difficultés rencontrées aujourd'hui par les automobilistes.

Cette décision marque ainsi un premier changement majeur dans la politique de voirie métropolitaine, tout en ouvrant un nouveau bras de fer sur la place de la voiture et du vélo dans l'agglomération lyonnaise.