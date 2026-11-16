La promesse de campagne de Grand Cœur Lyonnais va devenir réalité. Deux ans après la mise à sens unique d'une partie de l'avenue Rockefeller par l'ancienne majorité écologiste, les voitures pourront de nouveau emprunter cet axe en direction de Lyon depuis Bron.
Véronique Sarselli l'a confirmé lundi matin, accompagnée notamment du maire de Bron Jérémie Bréaud et du vice-président métropolitain chargé de la voirie Pierre Oliver.
La nouvelle majorité entend ainsi répondre aux difficultés de circulation dénoncées par certains automobilistes depuis l'installation de la Voie Lyonnaise 12.
"L'aménagement qu'on a prévu va nécessiter un léger détour des cyclistes qui sera nettement moins préjudiciable que les détours que les automobilistes sont contraints de faire depuis deux ans", a ainsi déclaré la présidente de la collectivité. Tandis que Jérémie Bréaud rappelait que les HCL et les pompiers étaient également pour ce retour de la circulation automobile pour faciliter leur accès à l'hôpital Edouard-Herriot.
Des travaux à près de 900 000 euros
Pour permettre le retour des voitures, la piste cyclable actuellement aménagée sur l'avenue Rockefeller sera déplacée vers le boulevard Pinel et l'avenue Esquirol.
Le projet prévoit également le réaménagement de cinq carrefours et la création de 34 places de stationnement sur Rockefeller.
Le coût total de l'opération est évalué entre 500 000 et 900 000 euros. Les démarches administratives doivent commencer en janvier 2027, avant un lancement des travaux envisagé à l'été et une réouverture à l'automne ou en fin d'année.
Plusieurs modalités restent néanmoins à définir, notamment la nature exacte du futur aménagement cyclable sur l'avenue Esquirol.
Des habitants interrompent Véronique Sarselli
L'annonce s'est déroulée dans une ambiance particulièrement tendue. Une vingtaine d'habitants et de militants favorables aux déplacements à vélo ont perturbé la conférence de presse pour dénoncer la disparition de la piste cyclable actuelle.
Le collectif Rock en vélo défend un aménagement dont la fréquentation aurait progressé de 86 % entre septembre 2024 et septembre 2026. Il évoque désormais plus de 600 000 passages de cyclistes par an.
Les opposants redoutent notamment une dégradation de la sécurité et critiquent le coût de la modification d'une infrastructure récente.
Face à ces protestations, Véronique Sarselli a défendu un projet destiné, selon elle, à améliorer la fluidité de circulation sans renoncer à un itinéraire sécurisé pour les vélos.
La présidente de la Métropole estime que le détour imposé aux cyclistes, évalué à environ 400 mètres, sera moins contraignant que les difficultés rencontrées aujourd'hui par les automobilistes.
Cette décision marque ainsi un premier changement majeur dans la politique de voirie métropolitaine, tout en ouvrant un nouveau bras de fer sur la place de la voiture et du vélo dans l'agglomération lyonnaise.
Ils en ont fait exprès, d'ailleurs sur leurs sites d'urbanistes, ils avaient déclassé l'A6 A7 disant que ça allait décourager les voitures...Signaler Répondre
Fin 2027? Mais c'est tout de suite qu'il faudrait n'en déplaise à ces cyclofascistes?Signaler Répondre
Relis donc le texte de Dimitri que tu critiques :Signaler Répondre
" Les conclusions de l'expérimentation étaient pourtant claires (EXTRAIT ci dessous) :
"Le bilan de l’expérimentation de la mise à sens unique de l’avenue Rockefeller (entre Ambroise-Paré et Pinel) a été présenté aux riverains :
......
Alléluia !!!Signaler Répondre
Tant mieux bonne décision, ça va faire couiner les bobos compost quinoa à vélo mais on s'en foutent le bon sens avant tout et on avance.Signaler Répondre
La voiture a tout autant sa place en ville qu'un vélo ou trottinette.
Levé de bouclier déjà pour ces cyclistes?Signaler Répondre
ET pourtant il y en a d'autres qu'il faudrait enlever de cette folie vert de ces 5 dernières années!
Il faudrait aussi supprimer la piste cyclable qui prend une place énorme avenue Berthelot, route de Genas, et la rue André Boulloche devant le cimetière de Bron!
Il faudrait instaurer une exception à 70km/h pour fluidifier l'axe et faire un meilleur écoulement de la pollution ainsi qu'au rafraîchissement de l'air!Signaler Répondre
tu as des fuites:ton cerveau se liquéfie dans les liquides intestinaux lâchés par tes sphinctersSignaler Répondre
Les bourgeois sur leur vélo a 3000 EUR ne sont pas content. Qu'ils pédalent 500 mètres de plus ça leur fera du bien. Et encore leur vélo sont de vrai cyclomoteur. 🤣🤣 Encore des parisiens ???Signaler Répondre
Sur le fond je suis entièrement d'accord avec vous.Signaler Répondre
Malheureusement les Ecolos Fachos Bobos nous font un mal et saccagent la ville, et plus grave le pays en baisant avec LFI !!
Super il(les cyclistes) vont vite aller bloquer cette chaussée autrefois volée aux voitures et dont ces cyclistes, égoïstes voudraient se la réserver sur pour eux!Signaler Répondre
Les rues de Lyon, ça coûtera cher, les bobos gauchos pleureront mais c’est indispensable. Quand on pense que le film sur Jean Moulin qui sort cette semaine n’a pas été tourné à Lyon car cette ville a été complètement défiguré par ces élus d’extrème gauche....Signaler Répondre
Et Maitre CapellooSignaler Répondre
Montre moi les fautes !
Tu n'as de maitre que le nom, malheureusement !!
Allez ce soir '4 pages de lecture avant de faire dodo ...
Normal, le vélo est soluble dans l'eau...Signaler Répondre
T'inquiète pas, la taxe au kilomètre pour tout véhicule électrique va arriver pour assommer le reste... On perd pas 40 milliards sans rien faire...Signaler Répondre
Avec plaisir, bonsoir.Signaler Répondre
Je suis sincèrement désolé pour vos soucis de santé mais si vous vous etes senti concerné par mon commentaire c'est que vous l'avez mal compris ou peut etre que c'est moi qui me suis mal exprimé..
Quand je parle des jeunes en voitures seuls au volant, il fallait comprendre ceux qui sont en bonne santé et habitant déjà la ville.
De plus j'ai aussi dit que je n'étais pas contre cette decision qui concerne l'article en question..
Pour la pluie en ce qui me concerne ca ne me dérange pas du tout, je suis équipé, ca ne change rien, la pluie c'est la vie.
Et enfin je suis un ancien automobiliste, donc je n'ai absolument rien contre ceux qui utilise leur voiture, je leur donne juste un petit tuyau, si ils préfèrent aller plus vite et payé (énormément) moins cher leur déplacement, le vélo est une tres bonne alternative en ville..
Bonne soirée et bon courage à vous, cordialement.
Quel est le rapport avec le déblocage de cette avenue, qui permet d’éviter un détour, de limiter les embouteillages et de réduire les désagréments subis par les riverains directement impactés ?Signaler Répondre
Il faut rouvrir les possibilités de trafic, ces Ecologistes vivent tellement de l'hystérie de la pollution qu'ils créent eux-même des encombrements...Signaler Répondre
Alors comme ça, la Métropole n'aurait été perdue que par « division de la gauche » ? Quelle touchante séance d'auto-hypnose ! Avec 92 sièges sur 150 pour la liste de Véronique Sarselli et un Jean-Michel Aulas bel et bien installé comme premier vice-président pour remettre de l'ordre dans la boutique, il faut vraiment avoir des œillères en béton armé pour ne pas voir que les Grands Lyonnais ont surtout voulu virer la bande d'amateurs qui ruinait l'agglomération depuis six ans !Signaler Répondre
Pendant que les nostalgiques de Bruno Bernard refont le match sur leur boulier en plastique, tels des supporters de district accusant l'arbitre après une défaite 5 à 0, Aulas et la nouvelle majorité métropolitaine s'occupent déjà de relancer le métro E, d'auditer les comptes et de réparer le carnage laissé par les idéologues du vélo.
Quant à vos menaces sur 2027 et « madame Lagarde », gardez vos prophéties de comptoir pour vos réunions de section : si la gauche continue de prendre les électeurs pour des imbéciles avec ses leçons de morale, elle n'aura même pas besoin de se diviser pour se prendre une nouvelle claque magistrale !
article L.228-2 du Code de l'environnement.:une bande cyclable suffit. ceux qui veulent rester entre eux prendront la piste cyclable Pinel-Esquirol.Signaler Répondre
Non non pas fâché je laisse des fautes exprès, par nostalgie de l'école que j'ai arrêté trop tôt.Signaler Répondre
Sinon j'ai pas du tout l'impression de pleurer bien au contraire et si tu as des arguments qui concerne l'article je veux bien en débattre.
Dans tes défits du monde de demain, il faudrait prendre en compte la sécurité du citoyen au milieu des deals, des trafics, des règlements de compte et des balles perdues, ce que toi et ta gauchosphère socialo bobo écolo woko petit vélo a fait le choix d’ignorer délibérémentSignaler Répondre
Quand on doit se rendre à l'hôpital,personne n'y va à vélo sauf Mr Doucet sûrement.Signaler Répondre
Donc ,très bon retour des choses et les cyclistes ,arrêter de provoquer à la manière des gauchistes.j'oubliai vous en faites partis.
Alors Velotaf tu l'as dans l'os?Signaler Répondre
la voie publique appartient à tous,quel que soit le mode de déplacement.Signaler Répondre
Bienvenu dans le monde d’avant…Signaler Répondre
Construire le futur dans le passé, ça ne laisse rien présager de bon pour mai 2027! 🤷♂️
Le "droitardé facho" que je serais selon vous se réjouit de pouvoir à nouveau utiliser cet axe avec son SUV hybride de fonction avec carburant illimitéSignaler Répondre
Toi et les maths ça fait 2 Parcoursup ce n’est pas ta tasse de thé… Lyon a été gagné grâce à quoiSignaler Répondre
1/ Les trottoirs sont réservés aux piétons et interdits aux cyclistes….même s’ils s’en foutent( belle incivilité) 2/ 400ml de détour entre 2 et 3 minutes de vélo et t’es pas un champion….(et on ne parle même pas du vélo électrique où tu n’as même plus besoin de pédaler) Pathétique !Signaler Répondre
Enfin !!!Signaler Répondre
Une vingtaine d'opposants ! Ça fait vraiment rire ... tellement c'est ridicule .
Ce plan de circulation était tellement aberrant qu'on se demande comment il a pu germer dans l'esprit de quelqu'un sain d'esprit.
Elle nous fait ch... cette minorité qui restera minoritaire...Signaler Répondre
Lyonnais intra muros, j.ai bien souvent plains mes compatriotes qui arrivaient de toute la région pour comme moi se faire soigner au CLB....Signaler Répondre
Venir faire une chimio a vélo, je n en ai connu aucun......🤔🤔
Très bien. La voie publique n'appartient pas aux vélos. Ce bout de rue reouvert ne va pas modifier le climat ni amener plus de pollution ! Merci aussi pour le retour du stationnement.Signaler Répondre
J'ai une condropathie stade 4 avec hématome sur le plateau tibial et fémoral.Signaler Répondre
4 opérations au genoux, 2 à la colonne.
Une pose de stent récente.
Eh oui, tout le monde ne peut rouler en vélo !!
Si je trouve que certaines pistes cyclables sont bien faites , certaines, dont celle dont on parle sont d'une débilité totale.
Quant à rouler sous la pluie, d'un seul coup on voit bcp plus de voitures en circulation avec les bouchons qui vont avec et bcp moins de 2 roues.
Un commentaire à ce sujet ?
Et oui,délicat le statut de fonctionnaire.Signaler Répondre
Seulement si les ordres donnés sont contraires aux lois de la république, le fonctionnaire est soumis a sa hiérarchie.......il appartient donc au peuple de bien voter .......ce qu il a fait aux dernières élections de la métropole.
Merci MME SARSELLI, pour tous ceux qui venant de Lyon, âges, handicapés...doivent se rendre pour consultation ou visites dans cet espace d excellence médicale , HCL, CLB...
C'est quoi ce charabia aussi indigeste que idéologique ? Une imitation ou une caricature à la Bagnon ?Signaler Répondre
20 cyclistes et militants en colère ? contre 600 000 passages de vélos par ans ??? Ben ça ne fait que 0.0033% de mécontents... 1 personne sur 30 000 !!! Donc on va dire qu'on s'en fiche un peu de leurs états d'âme et que pour leur prochaines vacances la destination de Mikonos parait toute indiquée !Signaler Répondre
ou est le candidat Aulas soit disant le candidat de la société civile la plus grosse arnaque heureusement que les habitants de lyon on bien compris malheureusement la métropole a été gagnée grâce à la division de la gauche qui été supérieur au nombre de total de voix pour 2027 il ne faut pas faire la même chose si non on aura madame Lagarde au palaisSignaler Répondre
Personne de droite pour poser la question de la pertinence de dépenser 500000 à 900000 euros ? Incroyable le rapport financier ne disait pas que la métropole était dans le rouge ?Signaler Répondre
Cette sainte femme a aussi mis fin à "Oullinsbirynthe" : le sens de circulation punitif et incompréhensible mis en place par les anciens saltimbanques qui ont occupé la Métropole avant elle. Enfin des pros à la barre...Signaler Répondre
Selon vous, ce problème présente-t-il un risque pour la sécurité ?Signaler Répondre
Oui
Quel élément principal est concerné ?
Une piste cyclable
Qui est concerné par ce problème ?
Automobilistes
Autre
Décrivez votre problème :
Bonjour, cette voie n'a pas à être réservée à des cyclistes alors qu'elle dessert Le pôle santé MEDICINA,ltes hopitaux NAETECIA et EDOUARD HERRIOT et le centre anti cancer LEON BERARD.
Priorité aux malades et à leurs familles.Les malades utilisent de plus des transports payés par la CPAM ce qui est normal mais aggrave ce dossier.
Quelle serait votre proposition pour régler le problème ?
Remettre les stationnements véhicules sur les côtés, supprimer la voie cyclable et rouvrir l'avenue aux véhicules automobiles et transférer la voie cyclable devant le Vinatier et à gauche
Quel aménagement récent a provoqué ce problème, selon vous ?
Un association écologiste de vélos qui ne pense qu'à elle. Photo scandaleuse dans la revue LYONMAG ou ces personnes se vantent sur leurs vélos.
Document(s) joint(s)
Quelles études sérieuses ont motivé la création de la VL12?Signaler Répondre
Je vous rassure, un même bilan du retour à la circulation automobile pourra être fait, tout aussi bien (et tout aussi mensonger), vu que le payeur est le promoteur.
Les clowns de la nande a Bagnon et les 3 pélos qui pleurent n'ont pas compris qie cette avenue desser un centre de santé et trois hopitaux;Signaler Répondre
Cela a une valeur auttement importante que des caprices de vélos chinois.
Merci Madame la Présidente,merci monsieur le Maire et un grand merci à monsieir Oliver
tu fais maintenant les réponses et les questions,puis les réponses aux questions?quel homme orchestre tu nous fais!quelle symphonie! tu pousses même le vice jusqu'à faire volontairement des fautes d'ortographe pour mieux mettre en valeur ton ..talent? ,alors que le malheureux que l'on croit morigéné ,c'est toi..aussi?tu sembles présenter des troubles sévères de la personnalité en t'inventant autant de personnages.Signaler Répondre
tu as l'esprit bien...encombré..
Ca sent la mesure purement démagogique visant à satisfaire un certain électorat ignorant des défits du monde de demain. Quelles études sérieuses motivent cette décision, le SDMIS peut-t-il communiquer officiellement sur sa position ?Signaler Répondre
Qui croit vraiment que cela va améliorer le quotidien ? On retrouvera les bouchons dans la descente, les vélos reprendrons le trottoir (j'aimerais savoir si Mme Sarselli apprécie faire 400m de détour à vélo les jours de pluie). Où sont les statistiques sur le "profil" des véhicules qui y transitent (nb de passagers, point de départ et d'arrivée, etc.) ? Pourquoi les sommes évoquées ne sont elles pas investie pour la santé et la sécurité des métropolitains (des radars pour faire respecter les limitations à 30 km/h auraient au moins le mérite de rapporter de l'argent !).
C'est déprimant de voir la tournure que prend notre société ; de plus en plus égoïste et passive. Les conclusions de l'expérimentation étaient pourtant claires (extrait ci dessous) :
"Le bilan de l’expérimentation de la mise à sens unique de l’avenue Rockefeller (entre Ambroise-Paré et Pinel) a été présenté aux riverains :
Sécurisation des piétons : les cyclistes empruntant désormais la piste plutôt que les trottoirs.
Décuplement du trafic cycliste aux heures de pointe au carrefour Rockefeller / Pinel (de 50 à 500 vélos/h le matin). Plus de 2300 cyclistes par jour.
Effets maîtrisés sur la circulation automobile avec absence de saturation et fluidité maintenue sur les axes connexes.
Bonne accessibilité des établissements hospitaliers du secteur qui n’ont pas observé d’impacts sur les services de secours ou leur accessibilité.
Amélioration du fonctionnement du carrefour Rockefeller / Roosevelt : qui connaît des remontées de files moins importantes qu’auparavant.
Fort de ces bons indicateurs, les 3e et 8e arrondissement, la ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont décidé de pérenniser cet aménagement. Les travaux de sécurisation des carrefours auront lieu à l’automne 2025, pour consolider cet axe structurant de la Voie Lyonnaise 12."
encore une fois une minorité d'activistes se prend pour une majoritéSignaler Répondre
Quelle prouesse intellectuelle : le gars lit désormais dans les pensées des automobilistes au « ton employé », tout en expliquant avec le sérieux d'un ingénieur des Ponts et Chaussées que les bouchons de Rockefeller n'existent pas parce que ça coince aussi à Perrache ! Avec une logique pareille, inutile de soigner une fracture du bras tant que le voisin a mal au genou.Signaler Répondre
Pendant que notre expert de salon réécrit le code de la route, tel un contrôleur aérien en trottinette guidant des Airbus avec une lampe de poche, il ose parler de « clientélisme » alors que la métropole/municipalité précédente a passé six ans à dérouler le tapis rouge bitumé uniquement pour sa secte de militants en poncho fluo !
Et pour ce qui est des secours, épargne-nous tes leçons de circulation : quand les voies voitures sont paralysées par des aménagements idéologiques absurdes, tout le monde trinquent, y compris les riverains et les patients qui n'ont pas la chance de pouvoir pédaler sous la pluie avec une perf' au bras.
Redescends de ta selle, pose tes jumelles de sociologue en carton et accepte enfin que la ville n'appartient pas qu'aux fanatiques du guidon !
C'est tellement savoureux, je bois vos larmes de bobos à vélos avec délectation.Signaler Répondre
c’est normal et les lyonnais attendent que la métropole tienne ses engagements de campagne en centre ville de Lyon car c’est l’expression démocratique qui doit prévaloir… dans le respect du résultat des urnes … ceux qui veulent stopper l’expression démocratique sont des groupuscules à tendance fascisanteSignaler Répondre
Magnifique argument lorsqu'on sait que 80% de la France vit en zone rurale et non urbaine.Signaler Répondre
Encore un qui ne regarde que son nombril