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Lyon : l'avenue Rockefeller va rouvrir aux voitures, la Métropole déclenche la colère des cyclistes

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Lyon : l'avenue Rockefeller va rouvrir aux voitures, la Métropole déclenche la colère des cyclistes

C'est l'une des premières grandes décisions de Véronique Sarselli en matière de mobilités. La présidente de la Métropole de Lyon a annoncé ce lundi 16 novembre le retour de la circulation automobile sur l'avenue Rockefeller, entre Bron et Lyon. Un chantier estimé entre 500 000 et 900 000 euros, qui devrait aboutir fin 2027. Mais cette annonce provoque déjà une vive contestation.

La promesse de campagne de Grand Cœur Lyonnais va devenir réalité. Deux ans après la mise à sens unique d'une partie de l'avenue Rockefeller par l'ancienne majorité écologiste, les voitures pourront de nouveau emprunter cet axe en direction de Lyon depuis Bron.

Véronique Sarselli l'a confirmé lundi matin, accompagnée notamment du maire de Bron Jérémie Bréaud et du vice-président métropolitain chargé de la voirie Pierre Oliver.

La nouvelle majorité entend ainsi répondre aux difficultés de circulation dénoncées par certains automobilistes depuis l'installation de la Voie Lyonnaise 12.

"L'aménagement qu'on a prévu va nécessiter un léger détour des cyclistes qui sera nettement moins préjudiciable que les détours que les automobilistes sont contraints de faire depuis deux ans", a ainsi déclaré la présidente de la collectivité. Tandis que Jérémie Bréaud rappelait que les HCL et les pompiers étaient également pour ce retour de la circulation automobile pour faciliter leur accès à l'hôpital Edouard-Herriot.

Des travaux à près de 900 000 euros

Pour permettre le retour des voitures, la piste cyclable actuellement aménagée sur l'avenue Rockefeller sera déplacée vers le boulevard Pinel et l'avenue Esquirol.

Le projet prévoit également le réaménagement de cinq carrefours et la création de 34 places de stationnement sur Rockefeller.

Le coût total de l'opération est évalué entre 500 000 et 900 000 euros. Les démarches administratives doivent commencer en janvier 2027, avant un lancement des travaux envisagé à l'été et une réouverture à l'automne ou en fin d'année.

Plusieurs modalités restent néanmoins à définir, notamment la nature exacte du futur aménagement cyclable sur l'avenue Esquirol.

Des habitants interrompent Véronique Sarselli

L'annonce s'est déroulée dans une ambiance particulièrement tendue. Une vingtaine d'habitants et de militants favorables aux déplacements à vélo ont perturbé la conférence de presse pour dénoncer la disparition de la piste cyclable actuelle.

Le collectif Rock en vélo défend un aménagement dont la fréquentation aurait progressé de 86 % entre septembre 2024 et septembre 2026. Il évoque désormais plus de 600 000 passages de cyclistes par an.

Les opposants redoutent notamment une dégradation de la sécurité et critiquent le coût de la modification d'une infrastructure récente.

Face à ces protestations, Véronique Sarselli a défendu un projet destiné, selon elle, à améliorer la fluidité de circulation sans renoncer à un itinéraire sécurisé pour les vélos.

La présidente de la Métropole estime que le détour imposé aux cyclistes, évalué à environ 400 mètres, sera moins contraignant que les difficultés rencontrées aujourd'hui par les automobilistes.

Cette décision marque ainsi un premier changement majeur dans la politique de voirie métropolitaine, tout en ouvrant un nouveau bras de fer sur la place de la voiture et du vélo dans l'agglomération lyonnaise.

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avenue Rockefeller

métropole de Lyon

Véronique Sarselli

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LES PEDALES le 16/11/2026 à 20:15
Assez de la constipation Ecolo a écrit le 16/11/2026 à 18h27

Il faut rouvrir les possibilités de trafic, ces Ecologistes vivent tellement de l'hystérie de la pollution qu'ils créent eux-même des encombrements...

Ils en ont fait exprès, d'ailleurs sur leurs sites d'urbanistes, ils avaient déclassé l'A6 A7 disant que ça allait décourager les voitures...

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Ne'n déplaise à ces cyclofascistes le 16/11/2026 à 20:12

Fin 2027? Mais c'est tout de suite qu'il faudrait n'en déplaise à ces cyclofascistes?

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roulette russe le 16/11/2026 à 20:09
Colibri à vélo a écrit le 16/11/2026 à 17h41

C'est quoi ce charabia aussi indigeste que idéologique ? Une imitation ou une caricature à la Bagnon ?

Relis donc le texte de Dimitri que tu critiques :
" Les conclusions de l'expérimentation étaient pourtant claires (EXTRAIT ci dessous) :
"Le bilan de l’expérimentation de la mise à sens unique de l’avenue Rockefeller (entre Ambroise-Paré et Pinel) a été présenté aux riverains :
......

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Place aux voitures le 16/11/2026 à 20:08

Alléluia !!!

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Midnightfenrir le 16/11/2026 à 20:07

Tant mieux bonne décision, ça va faire couiner les bobos compost quinoa à vélo mais on s'en foutent le bon sens avant tout et on avance.

La voiture a tout autant sa place en ville qu'un vélo ou trottinette.

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Démantèlement le 16/11/2026 à 20:03

Levé de bouclier déjà pour ces cyclistes?
ET pourtant il y en a d'autres qu'il faudrait enlever de cette folie vert de ces 5 dernières années!
Il faudrait aussi supprimer la piste cyclable qui prend une place énorme avenue Berthelot, route de Genas, et la rue André Boulloche devant le cimetière de Bron!

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Doubler les voies voituresbet supprimer le tramway le 16/11/2026 à 19:56

Il faudrait instaurer une exception à 70km/h pour fluidifier l'axe et faire un meilleur écoulement de la pollution ainsi qu'au rafraîchissement de l'air!

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Bob l'éponge le 16/11/2026 à 19:54
Bob a écrit le 16/11/2026 à 19h41

Et Maitre Capelloo

Montre moi les fautes !

Tu n'as de maitre que le nom, malheureusement !!

Allez ce soir '4 pages de lecture avant de faire dodo ...

tu as des fuites:ton cerveau se liquéfie dans les liquides intestinaux lâchés par tes sphincters

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Gui le 16/11/2026 à 19:52

Les bourgeois sur leur vélo a 3000 EUR ne sont pas content. Qu'ils pédalent 500 mètres de plus ça leur fera du bien. Et encore leur vélo sont de vrai cyclomoteur. 🤣🤣 Encore des parisiens ???

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Bob le 16/11/2026 à 19:47
C'est moi a écrit le 16/11/2026 à 18h20

Non non pas fâché je laisse des fautes exprès, par nostalgie de l'école que j'ai arrêté trop tôt.
Sinon j'ai pas du tout l'impression de pleurer bien au contraire et si tu as des arguments qui concerne l'article je veux bien en débattre.

Sur le fond je suis entièrement d'accord avec vous.

Malheureusement les Ecolos Fachos Bobos nous font un mal et saccagent la ville, et plus grave le pays en baisant avec LFI !!

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Bientôt blocage? le 16/11/2026 à 19:43

Super il(les cyclistes) vont vite aller bloquer cette chaussée autrefois volée aux voitures et dont ces cyclistes, égoïstes voudraient se la réserver sur pour eux!

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Il faut remettre en état le 16/11/2026 à 19:42

Les rues de Lyon, ça coûtera cher, les bobos gauchos pleureront mais c’est indispensable. Quand on pense que le film sur Jean Moulin qui sort cette semaine n’a pas été tourné à Lyon car cette ville a été complètement défiguré par ces élus d’extrème gauche....

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Bob le 16/11/2026 à 19:41
capellooo a écrit le 16/11/2026 à 17h00

tu fais maintenant les réponses et les questions,puis les réponses aux questions?quel homme orchestre tu nous fais!quelle symphonie! tu pousses même le vice jusqu'à faire volontairement des fautes d'ortographe pour mieux mettre en valeur ton ..talent? ,alors que le malheureux que l'on croit morigéné ,c'est toi..aussi?tu sembles présenter des troubles sévères de la personnalité en t'inventant autant de personnages.
tu as l'esprit bien...encombré..

Et Maitre Capelloo

Montre moi les fautes !

Tu n'as de maitre que le nom, malheureusement !!

Allez ce soir '4 pages de lecture avant de faire dodo ...

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Nonnoban le 16/11/2026 à 19:24
Pat a écrit le 16/11/2026 à 17h43

J'ai une condropathie stade 4 avec hématome sur le plateau tibial et fémoral.
4 opérations au genoux, 2 à la colonne.
Une pose de stent récente.

Eh oui, tout le monde ne peut rouler en vélo !!

Si je trouve que certaines pistes cyclables sont bien faites , certaines, dont celle dont on parle sont d'une débilité totale.

Quant à rouler sous la pluie, d'un seul coup on voit bcp plus de voitures en circulation avec les bouchons qui vont avec et bcp moins de 2 roues.
Un commentaire à ce sujet ?

Normal, le vélo est soluble dans l'eau...

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Cbalokanmeme le 16/11/2026 à 18:53
Ludoludo a écrit le 16/11/2026 à 16h17

Et les fachos droitardés qui couinent sur le prix du carburant on va vous empêcher de nous enfumer avec vos bagnoles. Vivement que le prix du carburant remonte ça me fait hurler de rire d’entendre les tous bagnoles couiner comme des moutons qu’ils sont .

T'inquiète pas, la taxe au kilomètre pour tout véhicule électrique va arriver pour assommer le reste... On perd pas 40 milliards sans rien faire...

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C'est moi le 16/11/2026 à 18:50
Pat a écrit le 16/11/2026 à 17h43

J'ai une condropathie stade 4 avec hématome sur le plateau tibial et fémoral.
4 opérations au genoux, 2 à la colonne.
Une pose de stent récente.

Eh oui, tout le monde ne peut rouler en vélo !!

Si je trouve que certaines pistes cyclables sont bien faites , certaines, dont celle dont on parle sont d'une débilité totale.

Quant à rouler sous la pluie, d'un seul coup on voit bcp plus de voitures en circulation avec les bouchons qui vont avec et bcp moins de 2 roues.
Un commentaire à ce sujet ?

Avec plaisir, bonsoir.

Je suis sincèrement désolé pour vos soucis de santé mais si vous vous etes senti concerné par mon commentaire c'est que vous l'avez mal compris ou peut etre que c'est moi qui me suis mal exprimé..

Quand je parle des jeunes en voitures seuls au volant, il fallait comprendre ceux qui sont en bonne santé et habitant déjà la ville.
De plus j'ai aussi dit que je n'étais pas contre cette decision qui concerne l'article en question..

Pour la pluie en ce qui me concerne ca ne me dérange pas du tout, je suis équipé, ca ne change rien, la pluie c'est la vie.

Et enfin je suis un ancien automobiliste, donc je n'ai absolument rien contre ceux qui utilise leur voiture, je leur donne juste un petit tuyau, si ils préfèrent aller plus vite et payé (énormément) moins cher leur déplacement, le vélo est une tres bonne alternative en ville..

Bonne soirée et bon courage à vous, cordialement.

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ShadowFlag le 16/11/2026 à 18:29
Vélotaf a écrit le 16/11/2026 à 18h08

Bienvenu dans le monde d’avant…
Construire le futur dans le passé, ça ne laisse rien présager de bon pour mai 2027! 🤷‍♂️

Quel est le rapport avec le déblocage de cette avenue, qui permet d’éviter un détour, de limiter les embouteillages et de réduire les désagréments subis par les riverains directement impactés ?

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Assez de la constipation Ecolo le 16/11/2026 à 18:27

Il faut rouvrir les possibilités de trafic, ces Ecologistes vivent tellement de l'hystérie de la pollution qu'ils créent eux-même des encombrements...

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DroitDeRéponseJMA le 16/11/2026 à 18:22
ou est Aulas a écrit le 16/11/2026 à 17h31

ou est le candidat Aulas soit disant le candidat de la société civile la plus grosse arnaque heureusement que les habitants de lyon on bien compris malheureusement la métropole a été gagnée grâce à la division de la gauche qui été supérieur au nombre de total de voix pour 2027 il ne faut pas faire la même chose si non on aura madame Lagarde au palais

Alors comme ça, la Métropole n'aurait été perdue que par « division de la gauche » ? Quelle touchante séance d'auto-hypnose ! Avec 92 sièges sur 150 pour la liste de Véronique Sarselli et un Jean-Michel Aulas bel et bien installé comme premier vice-président pour remettre de l'ordre dans la boutique, il faut vraiment avoir des œillères en béton armé pour ne pas voir que les Grands Lyonnais ont surtout voulu virer la bande d'amateurs qui ruinait l'agglomération depuis six ans !

Pendant que les nostalgiques de Bruno Bernard refont le match sur leur boulier en plastique, tels des supporters de district accusant l'arbitre après une défaite 5 à 0, Aulas et la nouvelle majorité métropolitaine s'occupent déjà de relancer le métro E, d'auditer les comptes et de réparer le carnage laissé par les idéologues du vélo.

Quant à vos menaces sur 2027 et « madame Lagarde », gardez vos prophéties de comptoir pour vos réunions de section : si la gauche continue de prendre les électeurs pour des imbéciles avec ses leçons de morale, elle n'aura même pas besoin de se diviser pour se prendre une nouvelle claque magistrale !

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strogoff le 16/11/2026 à 18:20
Rachel S. a écrit le 16/11/2026 à 16h06

6 mois pour juste acter une réouverture. Et dans 6 mois supplémentaires quand ils se seront enfin penchés vraiment sur le dossier, ils vont rendre compte que leur projet n'est pas compatible avec l'article L.228-2 du Code de l'environnement. L'opposition ne vas pas se gêner à attaquer le projet au tribunal administratif. Et bin 6 mois voire plus de retard...
Il s'est passée la même chose que pour la rue Grenette : annonce en fanfare, puis étude réel du dossier (oh tient depuis la pétionnisation de la rue Serlin, la seule option consiste à faire passer les bus par Edouard Heriot. Et oh mince, les études montre que cette rue ne peut supporter le poids de bus à moins d'une rénovation majeure !).
Alors c'est très chouette cette obsession pour le retour de la voiture, mais en attendant M. Sarcelli serait inspirée de s'occuper du premier mode de transport des habitants de la Métropole (très loin devant la voiture) : les TCL. Ca tombe bien elle en a la présidence. Pas à un mot sur les grèves ou sur le Métro C à l'arrêt depuis plusieurs jours.
Que ce mandat va être long !

article L.228-2 du Code de l'environnement.:une bande cyclable suffit. ceux qui veulent rester entre eux prendront la piste cyclable Pinel-Esquirol.

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C'est moi le 16/11/2026 à 18:20
Bob a écrit le 16/11/2026 à 16h39

Dis donc

T'es fâché avec l'orthographe...


A l'école t'as pas trop écouté les accords singulier / pluriel

Alors avant de pleurer fais un brouillon

Merci

Non non pas fâché je laisse des fautes exprès, par nostalgie de l'école que j'ai arrêté trop tôt.
Sinon j'ai pas du tout l'impression de pleurer bien au contraire et si tu as des arguments qui concerne l'article je veux bien en débattre.

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Hey le 16/11/2026 à 18:16
Dimitri a écrit le 16/11/2026 à 17h00

Ca sent la mesure purement démagogique visant à satisfaire un certain électorat ignorant des défits du monde de demain. Quelles études sérieuses motivent cette décision, le SDMIS peut-t-il communiquer officiellement sur sa position ?
Qui croit vraiment que cela va améliorer le quotidien ? On retrouvera les bouchons dans la descente, les vélos reprendrons le trottoir (j'aimerais savoir si Mme Sarselli apprécie faire 400m de détour à vélo les jours de pluie). Où sont les statistiques sur le "profil" des véhicules qui y transitent (nb de passagers, point de départ et d'arrivée, etc.) ? Pourquoi les sommes évoquées ne sont elles pas investie pour la santé et la sécurité des métropolitains (des radars pour faire respecter les limitations à 30 km/h auraient au moins le mérite de rapporter de l'argent !).

C'est déprimant de voir la tournure que prend notre société ; de plus en plus égoïste et passive. Les conclusions de l'expérimentation étaient pourtant claires (extrait ci dessous) :
"Le bilan de l’expérimentation de la mise à sens unique de l’avenue Rockefeller (entre Ambroise-Paré et Pinel) a été présenté aux riverains :

Sécurisation des piétons : les cyclistes empruntant désormais la piste plutôt que les trottoirs.
Décuplement du trafic cycliste aux heures de pointe au carrefour Rockefeller / Pinel (de 50 à 500 vélos/h le matin). Plus de 2300 cyclistes par jour.
Effets maîtrisés sur la circulation automobile avec absence de saturation et fluidité maintenue sur les axes connexes.
Bonne accessibilité des établissements hospitaliers du secteur qui n’ont pas observé d’impacts sur les services de secours ou leur accessibilité.
Amélioration du fonctionnement du carrefour Rockefeller / Roosevelt : qui connaît des remontées de files moins importantes qu’auparavant.

Fort de ces bons indicateurs, les 3e et 8e arrondissement, la ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont décidé de pérenniser cet aménagement. Les travaux de sécurisation des carrefours auront lieu à l’automne 2025, pour consolider cet axe structurant de la Voie Lyonnaise 12."

Dans tes défits du monde de demain, il faudrait prendre en compte la sécurité du citoyen au milieu des deals, des trafics, des règlements de compte et des balles perdues, ce que toi et ta gauchosphère socialo bobo écolo woko petit vélo a fait le choix d’ignorer délibérément

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Libre6969 le 16/11/2026 à 18:14

Quand on doit se rendre à l'hôpital,personne n'y va à vélo sauf Mr Doucet sûrement.
Donc ,très bon retour des choses et les cyclistes ,arrêter de provoquer à la manière des gauchistes.j'oubliai vous en faites partis.

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l'aube blanche le 16/11/2026 à 18:13

Alors Velotaf tu l'as dans l'os?

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bassta le 16/11/2026 à 18:10
Lyondaube a écrit le 16/11/2026 à 17h43

Très bien. La voie publique n'appartient pas aux vélos. Ce bout de rue reouvert ne va pas modifier le climat ni amener plus de pollution ! Merci aussi pour le retour du stationnement.

la voie publique appartient à tous,quel que soit le mode de déplacement.

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Vélotaf le 16/11/2026 à 18:08

Bienvenu dans le monde d’avant…
Construire le futur dans le passé, ça ne laisse rien présager de bon pour mai 2027! 🤷‍♂️

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brumel69 le 16/11/2026 à 18:08

Le "droitardé facho" que je serais selon vous se réjouit de pouvoir à nouveau utiliser cet axe avec son SUV hybride de fonction avec carburant illimité

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Maternelle sup le 16/11/2026 à 18:06
ou est Aulas a écrit le 16/11/2026 à 17h31

ou est le candidat Aulas soit disant le candidat de la société civile la plus grosse arnaque heureusement que les habitants de lyon on bien compris malheureusement la métropole a été gagnée grâce à la division de la gauche qui été supérieur au nombre de total de voix pour 2027 il ne faut pas faire la même chose si non on aura madame Lagarde au palais

Toi et les maths ça fait 2 Parcoursup ce n’est pas ta tasse de thé… Lyon a été gagné grâce à quoi

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No comment le 16/11/2026 à 18:00
Dimitri a écrit le 16/11/2026 à 17h00

Ca sent la mesure purement démagogique visant à satisfaire un certain électorat ignorant des défits du monde de demain. Quelles études sérieuses motivent cette décision, le SDMIS peut-t-il communiquer officiellement sur sa position ?
Qui croit vraiment que cela va améliorer le quotidien ? On retrouvera les bouchons dans la descente, les vélos reprendrons le trottoir (j'aimerais savoir si Mme Sarselli apprécie faire 400m de détour à vélo les jours de pluie). Où sont les statistiques sur le "profil" des véhicules qui y transitent (nb de passagers, point de départ et d'arrivée, etc.) ? Pourquoi les sommes évoquées ne sont elles pas investie pour la santé et la sécurité des métropolitains (des radars pour faire respecter les limitations à 30 km/h auraient au moins le mérite de rapporter de l'argent !).

C'est déprimant de voir la tournure que prend notre société ; de plus en plus égoïste et passive. Les conclusions de l'expérimentation étaient pourtant claires (extrait ci dessous) :
"Le bilan de l’expérimentation de la mise à sens unique de l’avenue Rockefeller (entre Ambroise-Paré et Pinel) a été présenté aux riverains :

Sécurisation des piétons : les cyclistes empruntant désormais la piste plutôt que les trottoirs.
Décuplement du trafic cycliste aux heures de pointe au carrefour Rockefeller / Pinel (de 50 à 500 vélos/h le matin). Plus de 2300 cyclistes par jour.
Effets maîtrisés sur la circulation automobile avec absence de saturation et fluidité maintenue sur les axes connexes.
Bonne accessibilité des établissements hospitaliers du secteur qui n’ont pas observé d’impacts sur les services de secours ou leur accessibilité.
Amélioration du fonctionnement du carrefour Rockefeller / Roosevelt : qui connaît des remontées de files moins importantes qu’auparavant.

Fort de ces bons indicateurs, les 3e et 8e arrondissement, la ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont décidé de pérenniser cet aménagement. Les travaux de sécurisation des carrefours auront lieu à l’automne 2025, pour consolider cet axe structurant de la Voie Lyonnaise 12."

1/ Les trottoirs sont réservés aux piétons et interdits aux cyclistes….même s’ils s’en foutent( belle incivilité) 2/ 400ml de détour entre 2 et 3 minutes de vélo et t’es pas un champion….(et on ne parle même pas du vélo électrique où tu n’as même plus besoin de pédaler) Pathétique !

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Hildegonde le 16/11/2026 à 17:51

Enfin !!!
Une vingtaine d'opposants ! Ça fait vraiment rire ... tellement c'est ridicule .
Ce plan de circulation était tellement aberrant qu'on se demande comment il a pu germer dans l'esprit de quelqu'un sain d'esprit.

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Ex Précisions le 16/11/2026 à 17:51

Elle nous fait ch... cette minorité qui restera minoritaire...

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Sage et saine décision ........ le 16/11/2026 à 17:47
Ludoludo a écrit le 16/11/2026 à 16h17

Et les fachos droitardés qui couinent sur le prix du carburant on va vous empêcher de nous enfumer avec vos bagnoles. Vivement que le prix du carburant remonte ça me fait hurler de rire d’entendre les tous bagnoles couiner comme des moutons qu’ils sont .

Lyonnais intra muros, j.ai bien souvent plains mes compatriotes qui arrivaient de toute la région pour comme moi se faire soigner au CLB....
Venir faire une chimio a vélo, je n en ai connu aucun......🤔🤔

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Lyondaube le 16/11/2026 à 17:43

Très bien. La voie publique n'appartient pas aux vélos. Ce bout de rue reouvert ne va pas modifier le climat ni amener plus de pollution ! Merci aussi pour le retour du stationnement.

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Pat le 16/11/2026 à 17:43
C'est moi a écrit le 16/11/2026 à 16h29

Pour ma part etant à 11km de mon lieu de travail (du moment) je mettrais une heure en voiture pour trente minutes à velo et apres avoir fait l'achat du vélo tout mes trajets son gratuit (je recharge au boulot) derniere chose je precise que je ne suis pas écolo c'est uniquement pour gagner du temp et du pouvoir d'achat.

Donc quand je vois tout ces jeunes seule au volant qui prennent leur voiture pour aller à moins de 10km de leur lieu de travail et qui encombre les routes je trouve ca dommage pour ceux qui viennent de loin voila tout..

Mais chacun est libre je ne juge pas et pour ce qui est de cette rue Rockfeller je trouvais que la piste était disproportionné.

J'ai une condropathie stade 4 avec hématome sur le plateau tibial et fémoral.
4 opérations au genoux, 2 à la colonne.
Une pose de stent récente.

Eh oui, tout le monde ne peut rouler en vélo !!

Si je trouve que certaines pistes cyclables sont bien faites , certaines, dont celle dont on parle sont d'une débilité totale.

Quant à rouler sous la pluie, d'un seul coup on voit bcp plus de voitures en circulation avec les bouchons qui vont avec et bcp moins de 2 roues.
Un commentaire à ce sujet ?

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Lyon pour tous..... le 16/11/2026 à 17:43
C'est obéissant un fonctionnaire a écrit le 16/11/2026 à 14h38

Drôle de comportements les ingénieurs de la Métropole, un Président de la Métropole, présente des projets idiots de pistes cyclables qui détruisent la circulation près d'important hopital, les mêmes 3 ans plus tard, revoient le projet en allant détruire ce qui a été fait
Pas grave y a des cons qui paient
J'ai rien contre les cycliste mais la règle du nombre et de l'intérêt général aurait du primer
Intérêt général , car un hôpital et les voies de transit pour les secours étaient primodiales
Ensuite une partie non négligeable de la population venaient travailler ou voir des personnes malades avaient besoin de cet itinéraire
A faire plaisir à une minorité, souvent ses amis, c'est punissable, où tout au moins détestable

Et oui,délicat le statut de fonctionnaire.
Seulement si les ordres donnés sont contraires aux lois de la république, le fonctionnaire est soumis a sa hiérarchie.......il appartient donc au peuple de bien voter .......ce qu il a fait aux dernières élections de la métropole.
Merci MME SARSELLI, pour tous ceux qui venant de Lyon, âges, handicapés...doivent se rendre pour consultation ou visites dans cet espace d excellence médicale , HCL, CLB...

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Colibri à vélo le 16/11/2026 à 17:41
Dimitri a écrit le 16/11/2026 à 17h00

Ca sent la mesure purement démagogique visant à satisfaire un certain électorat ignorant des défits du monde de demain. Quelles études sérieuses motivent cette décision, le SDMIS peut-t-il communiquer officiellement sur sa position ?
Qui croit vraiment que cela va améliorer le quotidien ? On retrouvera les bouchons dans la descente, les vélos reprendrons le trottoir (j'aimerais savoir si Mme Sarselli apprécie faire 400m de détour à vélo les jours de pluie). Où sont les statistiques sur le "profil" des véhicules qui y transitent (nb de passagers, point de départ et d'arrivée, etc.) ? Pourquoi les sommes évoquées ne sont elles pas investie pour la santé et la sécurité des métropolitains (des radars pour faire respecter les limitations à 30 km/h auraient au moins le mérite de rapporter de l'argent !).

C'est déprimant de voir la tournure que prend notre société ; de plus en plus égoïste et passive. Les conclusions de l'expérimentation étaient pourtant claires (extrait ci dessous) :
"Le bilan de l’expérimentation de la mise à sens unique de l’avenue Rockefeller (entre Ambroise-Paré et Pinel) a été présenté aux riverains :

Sécurisation des piétons : les cyclistes empruntant désormais la piste plutôt que les trottoirs.
Décuplement du trafic cycliste aux heures de pointe au carrefour Rockefeller / Pinel (de 50 à 500 vélos/h le matin). Plus de 2300 cyclistes par jour.
Effets maîtrisés sur la circulation automobile avec absence de saturation et fluidité maintenue sur les axes connexes.
Bonne accessibilité des établissements hospitaliers du secteur qui n’ont pas observé d’impacts sur les services de secours ou leur accessibilité.
Amélioration du fonctionnement du carrefour Rockefeller / Roosevelt : qui connaît des remontées de files moins importantes qu’auparavant.

Fort de ces bons indicateurs, les 3e et 8e arrondissement, la ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont décidé de pérenniser cet aménagement. Les travaux de sécurisation des carrefours auront lieu à l’automne 2025, pour consolider cet axe structurant de la Voie Lyonnaise 12."

C'est quoi ce charabia aussi indigeste que idéologique ? Une imitation ou une caricature à la Bagnon ?

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i truck fonald dump le 16/11/2026 à 17:34

20 cyclistes et militants en colère ? contre 600 000 passages de vélos par ans ??? Ben ça ne fait que 0.0033% de mécontents... 1 personne sur 30 000 !!! Donc on va dire qu'on s'en fiche un peu de leurs états d'âme et que pour leur prochaines vacances la destination de Mikonos parait toute indiquée !

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ou est Aulas le 16/11/2026 à 17:31

ou est le candidat Aulas soit disant le candidat de la société civile la plus grosse arnaque heureusement que les habitants de lyon on bien compris malheureusement la métropole a été gagnée grâce à la division de la gauche qui été supérieur au nombre de total de voix pour 2027 il ne faut pas faire la même chose si non on aura madame Lagarde au palais

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Incroyable le 16/11/2026 à 17:27

Personne de droite pour poser la question de la pertinence de dépenser 500000 à 900000 euros ? Incroyable le rapport financier ne disait pas que la métropole était dans le rouge ?

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pouky le 16/11/2026 à 17:25

Cette sainte femme a aussi mis fin à "Oullinsbirynthe" : le sens de circulation punitif et incompréhensible mis en place par les anciens saltimbanques qui ont occupé la Métropole avant elle. Enfin des pros à la barre...

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Perso j'ai agis contre tes idées le 16/11/2026 à 17:17
àtribord a écrit le 16/11/2026 à 14h56

Quelle annonce intelligente, c'est sûr que la métropole a 900k€ à dépenser en ce moment! Tous les arguments de cette annonce sont bidons ! Le vélo doit faire 400M de plus et ce n'est rien, mais pour la voiture c'est trop ? pauvre petit conducteur qui se promène tous les jours tout seul dans sa voiture pour faire 1km...et les secouristes (pompiers, ambulanciers, etc...) continueront exactement comme aujourd'hui en passant par la voie de tram, la voie voiture sera toujours bouchonnée, et ils ne pourront pas l'emprunter.
Ca y est les ayatolas de la voiture viennent d'avoir un orgasme !

Selon vous, ce problème présente-t-il un risque pour la sécurité ?

Oui
Quel élément principal est concerné ?

Une piste cyclable

Qui est concerné par ce problème ?

Automobilistes
Autre
Décrivez votre problème :

Bonjour, cette voie n'a pas à être réservée à des cyclistes alors qu'elle dessert Le pôle santé MEDICINA,ltes hopitaux NAETECIA et EDOUARD HERRIOT et le centre anti cancer LEON BERARD.

Priorité aux malades et à leurs familles.Les malades utilisent de plus des transports payés par la CPAM ce qui est normal mais aggrave ce dossier.

Quelle serait votre proposition pour régler le problème ?

Remettre les stationnements véhicules sur les côtés, supprimer la voie cyclable et rouvrir l'avenue aux véhicules automobiles et transférer la voie cyclable devant le Vinatier et à gauche
Quel aménagement récent a provoqué ce problème, selon vous ?

Un association écologiste de vélos qui ne pense qu'à elle. Photo scandaleuse dans la revue LYONMAG ou ces personnes se vantent sur leurs vélos.
Document(s) joint(s)

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David Cro le 16/11/2026 à 17:11
Dimitri a écrit le 16/11/2026 à 17h00

Ca sent la mesure purement démagogique visant à satisfaire un certain électorat ignorant des défits du monde de demain. Quelles études sérieuses motivent cette décision, le SDMIS peut-t-il communiquer officiellement sur sa position ?
Qui croit vraiment que cela va améliorer le quotidien ? On retrouvera les bouchons dans la descente, les vélos reprendrons le trottoir (j'aimerais savoir si Mme Sarselli apprécie faire 400m de détour à vélo les jours de pluie). Où sont les statistiques sur le "profil" des véhicules qui y transitent (nb de passagers, point de départ et d'arrivée, etc.) ? Pourquoi les sommes évoquées ne sont elles pas investie pour la santé et la sécurité des métropolitains (des radars pour faire respecter les limitations à 30 km/h auraient au moins le mérite de rapporter de l'argent !).

C'est déprimant de voir la tournure que prend notre société ; de plus en plus égoïste et passive. Les conclusions de l'expérimentation étaient pourtant claires (extrait ci dessous) :
"Le bilan de l’expérimentation de la mise à sens unique de l’avenue Rockefeller (entre Ambroise-Paré et Pinel) a été présenté aux riverains :

Sécurisation des piétons : les cyclistes empruntant désormais la piste plutôt que les trottoirs.
Décuplement du trafic cycliste aux heures de pointe au carrefour Rockefeller / Pinel (de 50 à 500 vélos/h le matin). Plus de 2300 cyclistes par jour.
Effets maîtrisés sur la circulation automobile avec absence de saturation et fluidité maintenue sur les axes connexes.
Bonne accessibilité des établissements hospitaliers du secteur qui n’ont pas observé d’impacts sur les services de secours ou leur accessibilité.
Amélioration du fonctionnement du carrefour Rockefeller / Roosevelt : qui connaît des remontées de files moins importantes qu’auparavant.

Fort de ces bons indicateurs, les 3e et 8e arrondissement, la ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont décidé de pérenniser cet aménagement. Les travaux de sécurisation des carrefours auront lieu à l’automne 2025, pour consolider cet axe structurant de la Voie Lyonnaise 12."

Quelles études sérieuses ont motivé la création de la VL12?

Je vous rassure, un même bilan du retour à la circulation automobile pourra être fait, tout aussi bien (et tout aussi mensonger), vu que le payeur est le promoteur.

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ma le 16/11/2026 à 17:06

Les clowns de la nande a Bagnon et les 3 pélos qui pleurent n'ont pas compris qie cette avenue desser un centre de santé et trois hopitaux;
Cela a une valeur auttement importante que des caprices de vélos chinois.
Merci Madame la Présidente,merci monsieur le Maire et un grand merci à monsieir Oliver

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capellooo le 16/11/2026 à 17:00
Bob a écrit le 16/11/2026 à 16h39

Dis donc

T'es fâché avec l'orthographe...


A l'école t'as pas trop écouté les accords singulier / pluriel

Alors avant de pleurer fais un brouillon

Merci

tu fais maintenant les réponses et les questions,puis les réponses aux questions?quel homme orchestre tu nous fais!quelle symphonie! tu pousses même le vice jusqu'à faire volontairement des fautes d'ortographe pour mieux mettre en valeur ton ..talent? ,alors que le malheureux que l'on croit morigéné ,c'est toi..aussi?tu sembles présenter des troubles sévères de la personnalité en t'inventant autant de personnages.
tu as l'esprit bien...encombré..

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Dimitri le 16/11/2026 à 17:00

Ca sent la mesure purement démagogique visant à satisfaire un certain électorat ignorant des défits du monde de demain. Quelles études sérieuses motivent cette décision, le SDMIS peut-t-il communiquer officiellement sur sa position ?
Qui croit vraiment que cela va améliorer le quotidien ? On retrouvera les bouchons dans la descente, les vélos reprendrons le trottoir (j'aimerais savoir si Mme Sarselli apprécie faire 400m de détour à vélo les jours de pluie). Où sont les statistiques sur le "profil" des véhicules qui y transitent (nb de passagers, point de départ et d'arrivée, etc.) ? Pourquoi les sommes évoquées ne sont elles pas investie pour la santé et la sécurité des métropolitains (des radars pour faire respecter les limitations à 30 km/h auraient au moins le mérite de rapporter de l'argent !).

C'est déprimant de voir la tournure que prend notre société ; de plus en plus égoïste et passive. Les conclusions de l'expérimentation étaient pourtant claires (extrait ci dessous) :
"Le bilan de l’expérimentation de la mise à sens unique de l’avenue Rockefeller (entre Ambroise-Paré et Pinel) a été présenté aux riverains :

Sécurisation des piétons : les cyclistes empruntant désormais la piste plutôt que les trottoirs.
Décuplement du trafic cycliste aux heures de pointe au carrefour Rockefeller / Pinel (de 50 à 500 vélos/h le matin). Plus de 2300 cyclistes par jour.
Effets maîtrisés sur la circulation automobile avec absence de saturation et fluidité maintenue sur les axes connexes.
Bonne accessibilité des établissements hospitaliers du secteur qui n’ont pas observé d’impacts sur les services de secours ou leur accessibilité.
Amélioration du fonctionnement du carrefour Rockefeller / Roosevelt : qui connaît des remontées de files moins importantes qu’auparavant.

Fort de ces bons indicateurs, les 3e et 8e arrondissement, la ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont décidé de pérenniser cet aménagement. Les travaux de sécurisation des carrefours auront lieu à l’automne 2025, pour consolider cet axe structurant de la Voie Lyonnaise 12."

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rockvélo le 16/11/2026 à 16:57

encore une fois une minorité d'activistes se prend pour une majorité

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HorsPisteCyclable le 16/11/2026 à 16:54
Oh si a écrit le 16/11/2026 à 16h22

Personne ne le dit, mais tous les pro-bagnoles le pensent. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui commentent, mais on sait les reconnaitre au vu du ton employé.
Ce secteur, même depuis la mise en oeuvre de la piste cyclable, ne connait pas de blocage plus important que ce que connait l'ouest lyonnais notamment au droit de Perrache venant de Lyon 5. On est sur du pur clientélisme, mais c'est normal, ils ont été élus pour satisfaire leur électorat.
Et sinon, les pompiers, ambulances et police n'ont pas attendu la piste cyclable pour rouler sur la voie de tram. Même avec la voie voiture, ils se mettaient au milieu car ça va de toute façon plus vite.

Quelle prouesse intellectuelle : le gars lit désormais dans les pensées des automobilistes au « ton employé », tout en expliquant avec le sérieux d'un ingénieur des Ponts et Chaussées que les bouchons de Rockefeller n'existent pas parce que ça coince aussi à Perrache ! Avec une logique pareille, inutile de soigner une fracture du bras tant que le voisin a mal au genou.

Pendant que notre expert de salon réécrit le code de la route, tel un contrôleur aérien en trottinette guidant des Airbus avec une lampe de poche, il ose parler de « clientélisme » alors que la métropole/municipalité précédente a passé six ans à dérouler le tapis rouge bitumé uniquement pour sa secte de militants en poncho fluo !

Et pour ce qui est des secours, épargne-nous tes leçons de circulation : quand les voies voitures sont paralysées par des aménagements idéologiques absurdes, tout le monde trinquent, y compris les riverains et les patients qui n'ont pas la chance de pouvoir pédaler sous la pluie avec une perf' au bras.

Redescends de ta selle, pose tes jumelles de sociologue en carton et accepte enfin que la ville n'appartient pas qu'aux fanatiques du guidon !

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Très bonne décision, Bravo! le 16/11/2026 à 16:53

C'est tellement savoureux, je bois vos larmes de bobos à vélos avec délectation.

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saco697 le 16/11/2026 à 16:51

c’est normal et les lyonnais attendent que la métropole tienne ses engagements de campagne en centre ville de Lyon car c’est l’expression démocratique qui doit prévaloir… dans le respect du résultat des urnes … ceux qui veulent stopper l’expression démocratique sont des groupuscules à tendance fascisante

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No comment le 16/11/2026 à 16:41
Ludoludo a écrit le 16/11/2026 à 16h17

Et les fachos droitardés qui couinent sur le prix du carburant on va vous empêcher de nous enfumer avec vos bagnoles. Vivement que le prix du carburant remonte ça me fait hurler de rire d’entendre les tous bagnoles couiner comme des moutons qu’ils sont .

Magnifique argument lorsqu'on sait que 80% de la France vit en zone rurale et non urbaine.
Encore un qui ne regarde que son nombril

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