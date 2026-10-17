17 octobre à Lyon : Véronique Sarselli dénonce une "volonté du chaos" après les dégradations de samedi

La réaction de Véronique Sarselli n’a pas tardé après les scènes de violence observées ce samedi après-midi dans le centre de Lyon.

En marge de la mobilisation du 17 octobre, des individus ont commis plusieurs dégradations place Bellecour et dans les rues voisines. L’Office du tourisme a notamment été saccagé puis incendié, tandis que plusieurs commerces ont également été pris pour cible.

La statue de Paul Bocuse, installée dans l’Office du tourisme, a elle aussi été dégradée puis déplacée sur la place.

"Tout cela est inacceptable"

Dans une réaction diffusée après les incidents, la présidente de la Métropole de Lyon distingue clairement les auteurs des violences du reste des participants.

"Aujourd'hui des casseurs ont détruit des biens publics, saccagé la ville de Lyon aux dépens des manifestants qui venaient avec de vraies revendications", déclare Véronique Sarselli.

Elle poursuit : "Tout cela est inacceptable. L’office de tourisme métropolitain est détruit, la statue de Paul Bocuse est dégradée et de nombreux commerces sont vandalisés."

Les tensions avaient commencé dès le rassemblement de l’après-midi, avec des individus masqués et vêtus de noir commettant plusieurs dégradations dans le centre-ville, avant que la situation ne dégénère place Bellecour. Des projectiles et des mortiers d’artifice ont également été lancés en direction des forces de l’ordre.

"Cette volonté du chaos doit renforcer notre détermination"

Véronique Sarselli durcit encore le ton dans la suite de sa réaction.

"Cette volonté du chaos doit renforcer notre détermination à agir et ne jamais céder, dans l’intérêt de ceux qui font vivre notre pays", affirme la présidente de la Métropole.

Elle conclut en adressant son "total soutien aux policiers, gendarmes, pompiers et commerçants en première ligne".

La mobilisation de samedi avait été annoncée autour de revendications portant notamment sur le coût de la vie et devait rassembler plusieurs composantes, parmi lesquelles lycéens, étudiants, syndicats et anciens Gilets jaunes.