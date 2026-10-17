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17 octobre à Lyon : Véronique Sarselli dénonce une "volonté du chaos" après les dégradations de samedi

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17 octobre à Lyon : Véronique Sarselli dénonce une "volonté du chaos" après les dégradations de samedi

Après les violences et dégradations commises en marge de la mobilisation du 17 octobre à Lyon, Véronique Sarselli condamne fermement les casseurs. La présidente de la Métropole cite notamment l’Office du tourisme de Bellecour, saccagé puis incendié, la statue de Paul Bocuse dégradée et plusieurs commerces vandalisés.

La réaction de Véronique Sarselli n’a pas tardé après les scènes de violence observées ce samedi après-midi dans le centre de Lyon.

En marge de la mobilisation du 17 octobre, des individus ont commis plusieurs dégradations place Bellecour et dans les rues voisines. L’Office du tourisme a notamment été saccagé puis incendié, tandis que plusieurs commerces ont également été pris pour cible.

La statue de Paul Bocuse, installée dans l’Office du tourisme, a elle aussi été dégradée puis déplacée sur la place.

"Tout cela est inacceptable"

Dans une réaction diffusée après les incidents, la présidente de la Métropole de Lyon distingue clairement les auteurs des violences du reste des participants.

"Aujourd'hui des casseurs ont détruit des biens publics, saccagé la ville de Lyon aux dépens des manifestants qui venaient avec de vraies revendications", déclare Véronique Sarselli.

Elle poursuit : "Tout cela est inacceptable. L’office de tourisme métropolitain est détruit, la statue de Paul Bocuse est dégradée et de nombreux commerces sont vandalisés."

Les tensions avaient commencé dès le rassemblement de l’après-midi, avec des individus masqués et vêtus de noir commettant plusieurs dégradations dans le centre-ville, avant que la situation ne dégénère place Bellecour. Des projectiles et des mortiers d’artifice ont également été lancés en direction des forces de l’ordre.

"Cette volonté du chaos doit renforcer notre détermination"

Véronique Sarselli durcit encore le ton dans la suite de sa réaction.

"Cette volonté du chaos doit renforcer notre détermination à agir et ne jamais céder, dans l’intérêt de ceux qui font vivre notre pays", affirme la présidente de la Métropole.

Elle conclut en adressant son "total soutien aux policiers, gendarmes, pompiers et commerçants en première ligne".

La mobilisation de samedi avait été annoncée autour de revendications portant notamment sur le coût de la vie et devait rassembler plusieurs composantes, parmi lesquelles lycéens, étudiants, syndicats et anciens Gilets jaunes. 

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Véronique Sarselli

17 octobre

19 commentaires
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Cest pas faux mais... le 17/10/2026 à 20:38
tous responsable a écrit le 17/10/2026 à 18h55

Si la France était le pays que son président prétend incarner à l’étranger en donnant des leçons de démocratie à la Russie et à la Chine et à l’Iran , le Premier ministre et pas seulement lui aurait déjà démissionné nous politiques aime donner des leçons aux autres pendant que 10 millions vivent avec moins 900 euros

... 900 euros mais avec la télé 4K et l'iPhone, les clopes, le bistrot, le tiercé et la binouze. On peut se priver, mais pas de l'essentiel.

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Bravosse le 17/10/2026 à 20:22

Félicitations à LFI, l’extrême gauche de semer le chaos, on en reparlera dans les urnes

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bassta le 17/10/2026 à 20:19
Il faut sortir un peu... a écrit le 17/10/2026 à 19h39

Une idée, prends un billet, et va a l étranger , et discute avec les locaux.....tu seras surpris du niveau de mépris pour les francais...ça va vite te ramener au réel ..

exact a l'étranger j’évite de porter des teeshirts avec des inscriptions en français : on entend les réflexions chez les jeunes, et les ballons nous arrivent bizarrement dessus sur la plage.

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epsilon le 17/10/2026 à 19:51
CQQFD69! a écrit le 17/10/2026 à 18h22

"La statue de Paul Bocuse dégradée et plusieurs commerces vandalisés." Bocuse c'est une institution Lyonnaise presque une religion pour certains, donc les extremes gauchistes et ses "petites mains de frappes" se permettent de faire les iconoclastes. En revanche surtout pas touche à l'Islam, ni en humour, ni en caricature : LFI et ses suppôts comprennent et approuvent ! Moi : -JE SUIS BOCUSE-

👍🏻

J'ajoute qu'il ne sert à rien de lever les bras en l'air en signe d'impuissance, de dire que c'est inacceptable, de dire aux lycéens et étudiants de ne pas se mettre avec les casseurs , de dire à ces mêmes casseurs de ne pas casser, piller, incendier .
Tout ça, c'est du vent !

Les causes de ces destructions sont en réalité cautionnées tout en haut de l'état puisqu'on empêche les FDO d'aller au contact des manifestants .
Les FDO n'y sont donc pour rien.
Résultat, pour éviter qu'il y ait 1 mort, on accepte qu'il y ait + de 1000 policiers, gendarmes, CRS blessés (déclarés officiellement) , auxquels il faut rajouter les proviseurs, enseignants etc. etc pendant que du côté manifestants, on arrive à 4 ou 5 fois moins.
En inversant les valeurs, on marche sur la tête !
En continuant dans ce sens, ça ne finira jamais, les manifs vont perdurer.

RESULTAT :
C'est le coeur de LYON qui a été touché par ces hordes destructrices.
La place Bellecour, le pavillon du Tourisme et celui d'à côté sont l'emblème de LYON , avec Bocuse. Et je n'oublie pas les commerces.
Les forces de l'ordre n'ont pas pu sécuriser les pompiers pendant 1 heure ? ........mais on sait qu'ils ont reçu des ordres d'en haut pour ne pas intervenir
Donc LYON a été en quelque sorte souillé par des hordes destructrices sous l'oeil bienveillant de ceux qui nous gouvernent

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Il faut sortir un peu... le 17/10/2026 à 19:39
les 3 couleurs a écrit le 17/10/2026 à 19h13

Ce que la France est en train de montrer à travers le monde pour ce 17 octobre c’est historique vive la France

Une idée, prends un billet, et va a l étranger , et discute avec les locaux.....tu seras surpris du niveau de mépris pour les francais...ça va vite te ramener au réel ..

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Les droitardés ont toujours 3 trains de retard le 17/10/2026 à 19:38
Ex Précisions a écrit le 17/10/2026 à 18h49

"revendications portant notamment sur le coût de la vie", ça va nous coûter une un bras ces dégradations et destructions...

Fallait y penser avant...

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les 3 couleurs le 17/10/2026 à 19:13

Ce que la France est en train de montrer à travers le monde pour ce 17 octobre c’est historique vive la France

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Stoppez les gauchos et proxys... le 17/10/2026 à 18:56
CQQFD69! a écrit le 17/10/2026 à 18h22

"La statue de Paul Bocuse dégradée et plusieurs commerces vandalisés." Bocuse c'est une institution Lyonnaise presque une religion pour certains, donc les extremes gauchistes et ses "petites mains de frappes" se permettent de faire les iconoclastes. En revanche surtout pas touche à l'Islam, ni en humour, ni en caricature : LFI et ses suppôts comprennent et approuvent ! Moi : -JE SUIS BOCUSE-

Lyonnais et fier - JE SUIS BOCUSE- aussi....

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tous responsable le 17/10/2026 à 18:55

Si la France était le pays que son président prétend incarner à l’étranger en donnant des leçons de démocratie à la Russie et à la Chine et à l’Iran , le Premier ministre et pas seulement lui aurait déjà démissionné nous politiques aime donner des leçons aux autres pendant que 10 millions vivent avec moins 900 euros

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Bien fait . le 17/10/2026 à 18:50

Nos politiques sont des lâches qui vient dans LEUR monde avec L’argent PUBLIC qui les entretient ! Ils n’ont aucun envie ni aucun courage pour affronter leur responsabilité ! La seule solution ? Les FDO et la Violnce légitime, mais tout à une fin un jour viendra ou ils auront des armes létales contre eux malheureusement quand les français n’auront plus rien à perdre !! Attention.m

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Ex Précisions le 17/10/2026 à 18:49

"revendications portant notamment sur le coût de la vie", ça va nous coûter une un bras ces dégradations et destructions...

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Lol le 17/10/2026 à 18:44
CQQFD69! a écrit le 17/10/2026 à 18h22

"La statue de Paul Bocuse dégradée et plusieurs commerces vandalisés." Bocuse c'est une institution Lyonnaise presque une religion pour certains, donc les extremes gauchistes et ses "petites mains de frappes" se permettent de faire les iconoclastes. En revanche surtout pas touche à l'Islam, ni en humour, ni en caricature : LFI et ses suppôts comprennent et approuvent ! Moi : -JE SUIS BOCUSE-

Ils savent même pas qui c’est

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Dupon le 17/10/2026 à 18:39
la lutte des classes a écrit le 17/10/2026 à 18h19

La France est aujourd’hui un des épicentres mondiaux de la lutte des classes. Nous assistons à l’une des plus puissantes révoltes de la jeunesse depuis mai 68, portée par une colère sociale profonde, qui a commencé à entraîner derrière elle des secteurs de travailleurs ce samedi. Face aux politiques d’austérité, à la précarité et à la destruction des acquis sociaux, une nouvelle génération entre en lutte et conteste un système qui condamne son avenir. Ce qui s’exprime aujourd’hui dans la rue, ce n’est pas une simple révolte passagère : c’est le rejet de dix années de régressions sociales et l’affirmation d’une force collective capable de remettre en cause l’ordre établi. A quelques mois de l'élection présidentielle, cette énergie profondément révolutionnaire rappelle où se trouve la force pour affronter l'impérialisme et le capitalisme pourrissant. Si 10 millions de travailleurs entraient en grève, le gouvernement n’y survivrait pas. Ce 17 octobre impose le déclenchement d’un appel à la grève générale partout dans le pays !

Allez, va te coucher t'as pas l'air bien

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Des explications le 17/10/2026 à 18:31

Les organisateurs , organisateurs politique, qui ont allumés la mèche doivent être arrêter rt juger, la meutte des casseurs -voleurs , les suiveurs , pris la main dans le sac doivent être punis dévèrement et financièrement, les pseudos écoliers qui ont volés ou détruit, ont des parents , ceux làdoivent payés solidairement

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Mits le 17/10/2026 à 18:30

Tout à fait, les casseurs et voleurs n’ont pas à s’inquiéter des conséquences, que va t’il leur arriver de toute façon! Hein?!!

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CQQFD69! le 17/10/2026 à 18:22

"La statue de Paul Bocuse dégradée et plusieurs commerces vandalisés." Bocuse c'est une institution Lyonnaise presque une religion pour certains, donc les extremes gauchistes et ses "petites mains de frappes" se permettent de faire les iconoclastes. En revanche surtout pas touche à l'Islam, ni en humour, ni en caricature : LFI et ses suppôts comprennent et approuvent ! Moi : -JE SUIS BOCUSE-

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la lutte des classes le 17/10/2026 à 18:19

La France est aujourd’hui un des épicentres mondiaux de la lutte des classes. Nous assistons à l’une des plus puissantes révoltes de la jeunesse depuis mai 68, portée par une colère sociale profonde, qui a commencé à entraîner derrière elle des secteurs de travailleurs ce samedi. Face aux politiques d’austérité, à la précarité et à la destruction des acquis sociaux, une nouvelle génération entre en lutte et conteste un système qui condamne son avenir. Ce qui s’exprime aujourd’hui dans la rue, ce n’est pas une simple révolte passagère : c’est le rejet de dix années de régressions sociales et l’affirmation d’une force collective capable de remettre en cause l’ordre établi. A quelques mois de l'élection présidentielle, cette énergie profondément révolutionnaire rappelle où se trouve la force pour affronter l'impérialisme et le capitalisme pourrissant. Si 10 millions de travailleurs entraient en grève, le gouvernement n’y survivrait pas. Ce 17 octobre impose le déclenchement d’un appel à la grève générale partout dans le pays !

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feignasse le 17/10/2026 à 18:16

si elle ainsi que tout l'exécutif n'étaient pas en vacances pénard depuis leur élection peut-être aurait-ils pu travailler avec la préfecture pour sécuriser urgemment Lyon, comme ils l'avaient promis tout au long de leur campagne !!!
Mais non elle était concentrée à dégager Aulas pour garder le trône pour elle toute seule et résultat Lyon est dans le même état que Bagdad !!

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cogitatio_critica le 17/10/2026 à 18:16

Les casseurs et voleurs sont venus faire leurs emplettes pour Noël ...
On paye le prix d'années de laxisme éducatif et de banalisation des actes de désobéissances civiles.
Quand un maire élu se permet d'ouvertement violer la loi, d'en faire le buzz et de poursuivre avec insolence son acte de désobéissance civile, il était évident que des citoyens y voient une validation pour enfreindre la loi.
A force de diaboliser les forces de l'ordre voilà ce qui arrive ; une jeunesse qui se permet de tout casser et de prendre sans penser aux conséquences.

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