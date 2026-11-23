Rien de tel qu'une bourde sans conséquence pour détendre l'atmosphère.
Ce lundi matin, au moment de voter pour le plan économique de 3 milliards d'euros (CAP 2035), le doigt de Véronique Sarselli a ripé. La présidente LR de la Métropole de Lyon a voté contre, à l'instar des élus communistes, tandis que 95 conseillers métropolitains votaient pour et 47 s'abstenaient.
Au moment de projeter les noms des élus et leurs votes, une clameur s'est élevée sur les bancs des groupes de gauche, puis des applaudissements et des éclats de rires.
Offusquée dans un premier temps, Véronique Sarselli s'est vite déridée en prenant conscience de son vote négatif.
"Ca devait arriver, merci de me l'avoir signalé. Vous êtes parfait. Mauvaise manipulation !", s'est-elle adressée à ses opposants, avant de passer au dossier suivant.
La Présidente de la Métropole de Lyon qui vote contre sa propre délibération sur l'économie... Nos interventions l'ont convaincue ! ;) https://t.co/5w1hW0ZFTl— Benjamin Badouard (@BBadouard) November 23, 2026
On connaissait Gaston et maintenant il y a aussi Véronique lagaf' 🤪Signaler Répondre
Mascarade, ont ils ?Signaler Répondre
- supprimer les couches administratives dans lesquelles il "casent" énormément de "copains" sur des postes hautement rénumérés? non
- supprimer les structures inutiles dans lesquelles il y mettent leurs "copains" ? non
Je crois qu'un candidat à l'élection de 2027 à chiffrer le coût astronomique de ce multi-couche administratif dans le poids des frais de fonctionnement .... et donc je le signale les "Métropoles" qui n'existent pas depuis longtemps sont un maillon de cet empilement de couches.
Faut il parler de l'explosion des recrutements de fonctionnaires en territoriale ? faut il parler du poids hallucinant des retraites de la fonction publique (le sujet de la retraite des fonctionnaires est tabou aussi bien à droite qu'à gauche forcément vous avez 10 millions d'électeurs derrière 6 millions actifs et le restant déjà à la retraite environ 4 millions) ? on va dire que des fonctionnaires "bossent" .... toujours en sortant l'argument de l'infirmière, du policier et autres mais en évitant soigneusement de parler des agents administratifs... la plupart je pense ne font même pas 30h par semaine (et encore on ne peut pas réellement chiffrer le volume d'heure car la badgeuse est inconnue dans ses services publics).
Et cela c'est un bilan de droite et de gauche car ils sont tous faits la même chose au fil des décennies. Ils se sont tous empiler des couches pour caser les "copains" et eux même quand ils étaient battus aux élections.
Ils font des interviews maintenant sur des plans d'économies et disent aux contribuables que cela va être dur... mais cela fait plus de 60 ans qu'ils se goifrent sur l'argent public.
Tout les rapports disent que ce multi-couche coûte des dizaines de milliards... et je vous rassure ils ne feront rien pour le supprimer car le gâteau est trop alléchant c'est de l'argent facile et des postes faciles. Un bon copinage droite / gauche sur le dos du contribuable car en même temps que les frais de fonctionnement ont explosé, les services publics aux personnes se sont effondrés.
Faire le constat à l'Hôpital depuis qu'ils sont gérés par les ARS (et non plus par de vrais professionnels hospitaliers), la part administrative a explosé avec des directeurs ARS (énarques) dont les salaires sont stratosphériques ... par contre les lits ont été fermés, il n'y a pas assez d'infirmières voir de médecins (pour les médecins, cela vient aussi du numerus clausus décidé par les instances pour permettre à ceux en poste d'avoir une grosse clientèle donc on baisse le nombre pour augmenter la demande...).
Tous ses politiques sont uniquement des menteurs et des arnaqueurs. Leur seul et unique but en entrant en politique a été de se faire des places bien payées et rien d'autres et pour cela ils ont consciemment coulé le pays.
Donc oui en 2027 si on veut avoir un choc de réduction des frais de fonctionnement il faudra un "radical".
Lisnard ... je doute de plus en plus en réalité j'ai l'impression d'une "sarkosy 2007" ... un discours offensif puis une fois en place on s'allie avec la gauche
Pour les idiots, il ne faut pas grand chose pour s'amuser.Signaler Répondre
sans faute d'orthographe !Signaler Répondre
critiques par idéologie ,je qualifierais plutôt ses decisions de lucides et pertinentesSignaler Répondre
elle n'en loupe pas une décidément... difficile de ne pas aller dans le sens de ses détracteurs, elle est mollasse et se cache beaucoup... métro E qui sera abandonné discretos, le tunnel aussi... elle s'allie aux escrologistes pour la baignade à confluence...Signaler Répondre
pourtant avec voiture de fonction avec chauffeur et appartement de fonction elle devrait être pleine d'énergie.
étonnant et malencontreuxSignaler Répondre
Si ils ne jouaient pas avec notre argent !Signaler Répondre
Pendant que le pays sombre, tout ce beau monde s'amuse et vote ou pas des lois sans aucun effet sur la situation des métropolitains au bord du gouffre.Signaler Répondre