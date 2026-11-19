Rive droite du Rhône, rue Grenette, avenue Rockefeller… Quatre associations d’usagers réunissent leurs critiques contre la politique métropolitaine des déplacements sur un même site, retropoledelyon.fr. Lancé ce jeudi 19 novembre, "Rétropole de Lyon" entend permettre aux habitants de retrouver les décisions prises, leurs responsables et les mobilisations organisées pour les contester.

Le collectif (La Ville à Vélo, Les Droits du Piéton, Lyon-Métro et DARLY) distingue neuf dossiers : quatre reculs qu’il considère déjà effectifs, trois annoncés et deux envisagés. "Loin des “ajustements” et “corrections” dont parle la Métropole, nos associations considèrent ces choix politiques comme des reculs historiques pour le confort, la santé et la sécurité des Grands Lyonnais", écrivent les signataires.

Rive droite du Rhône et pont de l’Université parmi les premiers dossiers

Les associations citent d’abord l’abandon du réaménagement de la rive droite du Rhône, après une suspension intervenue, selon elles, trois jours avant le début des travaux. Elles dénoncent également le retrait des plots protégeant le passage des bus au parking Saint-Jean.

Deux autres décisions figurent dans leur bilan : 120 000 euros de subventions non versées aux ateliers vélo pour 2026, et le vote de la rénovation du pont de l’Université sans la piste cyclable ni le couloir de bus initialement prévus.

À travers ces dossiers, les quatre organisations mettent en cause une réorientation engagée depuis mars 2026 par la majorité de Véronique Sarselli. Elles estiment que ces choix risquent de dégrader les conditions de déplacement et d’entraîner des dépenses supplémentaires pour les contribuables.

Rockefeller et Grenette au cœur des prochaines mobilisations

L’annonce de la suppression de la piste cyclable de l’avenue Rockefeller, le 16 novembre, constitue le dernier dossier en date recensé par le collectif. Selon les associations, cet aménagement de la Voie lyonnaise 12, emprunté par près de 3 000 cyclistes par jour en septembre 2026, devrait laisser place au rétablissement du double sens automobile.

Elles contestent aussi la réouverture annoncée de la rue Grenette au transit, en soulignant que près de 90 000 usagers des bus y passent chaque jour. La réduction de la zone à trafic limité de la Presqu’île aux soirées et aux week-ends figure également parmi leurs inquiétudes.

Enfin, les signataires évoquent un retour du transit automobile envisagé montée du Chemin-Neuf et avenue des Frères-Lumière. Le site doit permettre de suivre les mobilisations citoyennes contre ces projets.

Pour défendre leur position, les associations rappellent plusieurs étapes de la transformation des déplacements lyonnais, de la piétonisation de la rue de la République, commencée en 1975, au retour du tramway en 2001 et à l’arrivée de Vélo’v en 2005.

"Pourquoi rompre avec cette dynamique ?", interrogent-elles.