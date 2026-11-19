Rive droite du Rhône, rue Grenette, avenue Rockefeller… Quatre associations d’usagers réunissent leurs critiques contre la politique métropolitaine des déplacements sur un même site, retropoledelyon.fr. Lancé ce jeudi 19 novembre, "Rétropole de Lyon" entend permettre aux habitants de retrouver les décisions prises, leurs responsables et les mobilisations organisées pour les contester.
Le collectif (La Ville à Vélo, Les Droits du Piéton, Lyon-Métro et DARLY) distingue neuf dossiers : quatre reculs qu’il considère déjà effectifs, trois annoncés et deux envisagés. "Loin des “ajustements” et “corrections” dont parle la Métropole, nos associations considèrent ces choix politiques comme des reculs historiques pour le confort, la santé et la sécurité des Grands Lyonnais", écrivent les signataires.
Rive droite du Rhône et pont de l’Université parmi les premiers dossiers
Les associations citent d’abord l’abandon du réaménagement de la rive droite du Rhône, après une suspension intervenue, selon elles, trois jours avant le début des travaux. Elles dénoncent également le retrait des plots protégeant le passage des bus au parking Saint-Jean.
Deux autres décisions figurent dans leur bilan : 120 000 euros de subventions non versées aux ateliers vélo pour 2026, et le vote de la rénovation du pont de l’Université sans la piste cyclable ni le couloir de bus initialement prévus.
À travers ces dossiers, les quatre organisations mettent en cause une réorientation engagée depuis mars 2026 par la majorité de Véronique Sarselli. Elles estiment que ces choix risquent de dégrader les conditions de déplacement et d’entraîner des dépenses supplémentaires pour les contribuables.
Rockefeller et Grenette au cœur des prochaines mobilisations
L’annonce de la suppression de la piste cyclable de l’avenue Rockefeller, le 16 novembre, constitue le dernier dossier en date recensé par le collectif. Selon les associations, cet aménagement de la Voie lyonnaise 12, emprunté par près de 3 000 cyclistes par jour en septembre 2026, devrait laisser place au rétablissement du double sens automobile.
Elles contestent aussi la réouverture annoncée de la rue Grenette au transit, en soulignant que près de 90 000 usagers des bus y passent chaque jour. La réduction de la zone à trafic limité de la Presqu’île aux soirées et aux week-ends figure également parmi leurs inquiétudes.
Enfin, les signataires évoquent un retour du transit automobile envisagé montée du Chemin-Neuf et avenue des Frères-Lumière. Le site doit permettre de suivre les mobilisations citoyennes contre ces projets.
Pour défendre leur position, les associations rappellent plusieurs étapes de la transformation des déplacements lyonnais, de la piétonisation de la rue de la République, commencée en 1975, au retour du tramway en 2001 et à l’arrivée de Vélo’v en 2005.
"Pourquoi rompre avec cette dynamique ?", interrogent-elles.
Le mieux étant siuvent l'ennemi du bien, il faut de la mesure :Signaler Répondre
Donner de la place et respecter les piétons qui se font pratiquement rouler dessus par les cyclistes et trottinettes incapables d'appliquer le code de la route et qui vous insultent presque quand on leurs fait remarquer que le feu est vert pieton, rouge pour eux, pas forcément de céder le passage, ou à contre sens dans des rues qui ne comportent pas de voie cycliste à contre sens.
Respecter les cyclistes qui roulent sur leur voie.
Donner de la place et respecter les automobilistes qui ne peuvent pas forcément prendre les transports en commun ou un velo, parce que pas assez valides, trop chargés, pas de transports en commun là où ils se rendent, pas d'ascenseur en état de fonctionnement dans les stations de métro de leur trajet,.. avec fluidité et sans faire le tour de la ville à faible vitesse et s'arrêter à chaque feu pour se rendre d'un point A à un point B.
habiter en zone urbaine dense a des inconvénients (bruits, voisinage ... ) mais des avantages : écoles primaires dans un rayon maxi de 5 ou 600 m , collèges et lycées dispos a moins de 10 mn de marche , magasins de première nécessité (boulangerie , boucherie , supérette , marchés hebdomadaires ...) idem ; il me semble que la marche a pied devrait être privilégiée et encouragée ; c'est bon pour la santé et pour la planète ; j'ignore pour quelles raisons Doucet et BB n'aiment pas les piétons ; mais bon ... après la marche a pied , il y a plein de transports en commun (lorsqu'ils fonctionnent ) pour se déplacer d'un bout a l'autre de la Métro ; puis ensuite le véhicule perso lorsqu’il y a nécessité (voyager hors de la métropole , transport de charges ...) le vélo ne devrait pas être ainsi sur priorisé tel qu'il l'est actuellement , surtout les pseudos vélos a assistance électrique qui sont en fait de véritables mobylettes électriques qui peuvent débouler a 40 ou 50 km/h a contre sens , sur des pistes cyclables au raz des trottoirs ou sur les trottoirs ; ce n'est pas vraiment ni sécurisant , ni vraiment rationnel en terme de bilan écologique ; un minimum de retour au bon sens ne nuirait pas a la sécurité , a la sérénité et a l'efficacité de l'écoulement de tous les flux circulatoires au quotidien ; l'instauration des sens uniques par Louis Pradel a la fin des années 60 a fait les preuves d'une réelle efficacitéSignaler Répondre
Je ne suis pas d'extrême gauche.Signaler Répondre
Je considère que le vélo et les transports en commun sont les bons moyens de déplacement en ville.
Je suis très content des aménagements qui me permette de traverser la ville à 2 roues en 20 minutes max en sécurité raisonnable, même si la priorité donnée à la voiture est encore un danger permanent.
D'ailleurs j'ai aussi une voiture avec 25000 km/an, et quand je vois le ramassis d'hystéries dans le flux de commentaires, j'ai honte d'être associé à cette catégorie.
sont jamais que des radicaux intransigeants et fanatiques de la petite reine ,qui ne s'accomodent que de leurs seules idées,faisant fi des interrogations objectives ,légitimes et concertées de sceptiques bien souvent plus lucides qu'eux mêmesSignaler Répondre
Pourtant les mêmes sympathisants de la voiture n'ont eu de cesse pendant le mandat précédent de s'opposer aux projets de la majorité écologiste, elle même élue. Maintenant que les projets vous conviennent, il ne doit plus y avoir d'opposition? c'est juste quand ça vous arrange?Signaler Répondre
Il me semblait par ailleurs que la Présidente n'avait eu de cesse de répéter pendant le mandat précédent qu'il fallait écouter les maires, et ne pas leur imposer des projets contre leur volonté. Idem pendant sa campagne. là, tous les projets annoncés concernent...Lyon! Où les habitants ont voté écologiste et des projets contre l'avis du maire.
Qu'une nouvelle majorité donne son orientation politique, et impulse ses propres projets, c'est normal. C'est le jeu "politique" et démocratique. Mais là où nous sommes dans l'idiotie et la rupture, c'est que cette majorité cherche à défaire ce que les majorités précédentes ont porté. Juste par clientélisme et populisme. On balance des millions d'euros pour défaire les projets qui viennent d'être livrés. Ce qui est une vraie "nouveauté" à Lyon.
Au passage, quand on supprime une voie cyclable avec 3 000 passages / Jour comme sur Rockfeller, sur l'emprise d'une voie automobile, c'est loin d'être un flux "marginal", et c'est un flux bien supérieur à la capacité d'une voie automobile (à emprise équivalente).
Il y a une énorme inversion du discours, comme si les pro vélos voulaient s'approprier toute la ville. Au mieux il est demandé une piste cyclable sur des chaussées de 10 à 20m... Qui sont les extrêmistes?
Associations politisées orientées vers la gauche radicale.Signaler Répondre
Métropole centriste droite.
Est ce une surprise d'avoir "l'armée de l'ombre d'ultra-gauche" qui se met en route à 5 mois des élections pour diffuser une propagande via les bataillons médiatique de cette même armée?
Non.
On assiste ébahi à l'ampleur de la propagande en marche depuis le début des émeutes. On voit clairement la masse impressionnante de tous les rouages se mettre en action... la prochaine étape en vue de 2027 sera de faire clairement une "Fillon" à MLP c'est couru d'avance et il y aura pour cela une alliance claire entre la gauche radicale et le parti unique du centre mou... car ses 2 là marchent main dans la main car ils profitent énormément de la dilapidation de l'argent public via différents systèmes de corruption.
Aussi débile que de dire supprimons les voitures.Signaler Répondre
Une fois n'est coutume : une élue respecte son programme. Elle a été élue sur cette base. Les opposants pourraient se dire qu'ils ne sont plus majoritaires et respecter l'avis de la majorité des électeurs...Signaler Répondre
Les associations de Piéton et de vélo : une poignée de gauchistes soixantehuitard attardés.Signaler Répondre
Ils sont ultraminoritaires.
peut-on savoir qui dirige la métropole ? ces associations que personne n’a élu et qui ne représente que les intérêts des cyclistes qui sont un mode de déplacement minoritaire ? non la métropole est dirigée par des élus choisis démocratiquement. donc remballez vos sites et vos manifs, vous ne représentez que vos intérêts égoïstesSignaler Répondre
Sauf que l'on ne fait pas que des trajets dans le centre de Lyon, en étant jeune, en bonne santé, et sans bagages...Signaler Répondre
Tous les modes doivent être possibles, chacun avec ses avantages et ses inconvénients.
Aujourd'hui la surface a disposition des vélo, est de loin, la plus grande: voies automobiles (autorisées aux vélos), les voies bus, les voies cycles, les rues piétonnes (normalement à vitesse réduite), et accessoirement (normalement interdit): les trottoirs et les voies trames. ça fait beaucoup.
Pendant ce temps, beaucoup d'axes automobiles sont passés de 2 ou 3 voies, à une seule, de nombreuses rues sont mises en sens unique, ou carrément fermées.
Y'a un moment faut arrêter.
Alors supprimons les vélos électriquesSignaler Répondre
Ce sont des organisations terroristes qu'il faut dissoudre, ficher et surveiller de prèsSignaler Répondre
Indépendamment de toute considération politique ou environementale, le vélo est le moyen de transport le plus rapide et le plus économique dans le centre de LyonSignaler Répondre
avec le lien c'est bien aussi : https://retropoledelyon.fr/Signaler Répondre
Qui est le plus nul en écrivant ça ?????Signaler Répondre
Faites de la marche au lieu se vous encrouter ,râleursSignaler Répondre
Par contre quand c'était doucet qui foutais des pistes cyclables ou des arceaux a vélos a chaques coins de rues la pas de soucisSignaler Répondre
Quand la rue était dédiée aux voitures les velos (cargos ou autres) étaient déjà la...Signaler Répondre
il ne fait pas de toute que le gang écolos a mis en place cette rouspétance pour défendre son cher grégorySignaler Répondre
Les fainéants à velo?Signaler Répondre
Pourquoi fainéant?
On pedale nous, on est pas assis dans le confort d'une voiture..
Et je le dis sans animosité pour les automobilistes..
Les cyclistes sont critiquable (comme tous) mais fainéant ca non..
Est-ce que les verts arriveraient 1 jour de penser a ceux qui ne peuvent pas ou plus faire de vélo !!! Et qui ne sont pas desservis par des transports en commun trop souvent en panne ou en grève !!!Signaler Répondre
Quel dogme sectaire egoîste et pittoyable.
vivre ensemble devient réellement du pipo.
Ces associations bisons financées par nos impôts ont fait la pluie et le beau temps pendant 6 ans. La récréation est finie.Signaler Répondre
Le sectarisme de ces gens là me sidére.
C'est l'idéologie des écolos que de vouloir reculer, décroître et freiner le développement ? Ils ne sont pas ces sectaires ?Signaler Répondre
Comme au temps-joli de la "Guépéou", ancêtre du KGB !Signaler Répondre
Quel choix politique parlez vous maintenant, les écolos ont ils laissé le choix quand ils ont décidé de supprimer les accès pour les automobilistes.Signaler Répondre
Il était temps de revenir à un peu de bon sens, vous pouvez aller vivre à la campagne, vous y serez très bien en vélo. Pour accéder à Edouard Herriot c'est un vrai casse tête et ce n'est pas normal de supprimer un accès facile à un hopital. Oui il est temps de revenir à la raison.
Vous ne parlez pas d'écologie quand il s'agit de détruire la planète par toutes vos batteries de téléphone ou de voiture, par les centrales nucléaires qu'il faudra installer pour votre consommation d'énergie, l'écologie pour les écolos est toujours à sens unique, foutez nous la paix en ville. C'est l'extrême gauche quoi !!!
D autant que ces extrémistes ont la fâcheuse manie de dresser des listes avec des noms comme dans les années 30 un certain parti ....Signaler Répondre
On se demande comment le retrait d'une subvention de 120.000€ risquerait d'entrainer des dépenses supplémentaires pour les contribuables...Signaler Répondre
Il faut parfois un peu de "rétropole" pour éviter la "merdopole", et oui !Signaler Répondre
Ces associations de vélos qui ne voient que le bout de leur pédales sans penser aux autres, de plus il faudrait financer les ateliers à vélo, je vais demander aux autres ateliers de réparation en tout genre si l'ancienne métropole leur a accordé des subventions.Signaler Répondre
les associations sponsorisées par DOUCET à l’aide des subventions municipales sont appelées à la rescousse pour un contre feu face à la multitudes de cadavres sortis des placards après la gestion calamiteuse par Les VERTS qu’on ne peut même plus appeler les écolos puisque leurs patronne a officialisé qu’ils n’étaient qu’une filiale de LFI aux ordres de MelenchonSignaler Répondre
Ces pseudos associations gavées d'argent public, ont une drôle de conception de la démocratie et du choix massif des électeurs. Elles ont surtout les boules de ne plus avoir leurs bureaux au sein de la métropole pendant l'époque Bernard !Signaler Répondre
Les pédaleux égoïstes.Signaler Répondre
Association Retropole de lyon Personnes recenséesSignaler Répondre
La Ville à Vélo Près de 1 200 adhérents
Les Droits du Piéton Environ 100 adhérents
DARLY Plus de 10 000 adhérents indirects dans son réseau
Lyon Métro Transports Publics Chiffre non publié
soit 11 000 au maxi sur 1 450 000 habitants de la Metropole alors lyon mag cessez de donner de l'importance au petits soutiens lutteurs MERCI
Les Droits aux Piétons qui défendent les cyclistes et troppinettistes agréssifs.Signaler Répondre
A quand la vrai place du piéton dans la ville ?
Matériels urbains (poteaux, horodateurs, plots...), chevalets commerciaux, motos , vélos, trottinettes... encombrent les trottoires sans parler de la clientèles des terrasse de bars qui débordent verre à la main.
On attend avec impatience les réactions outrées des clowns Trottinette Bagnon🤮 et Patinette Lungenstrass🤢 , ce n'est pas qu'ils nous manquent mais ils sont très peu présents depuis les dernières élections 😂😂😂Signaler Répondre
Le responsable mobilité de la nouvelle métropole enlève les voies cyclables et les rues piétonnes dans tous les arrondissements de Lyon... mais pas dans le sien !Signaler Répondre
Ces gens ne sont pas des démocrates: changement de majorité = changement de politique. Quoi de plus normal?Signaler Répondre
Hâte de voir l'avenue des fréres Lumiére à nouveau accessible intégralement, nous laisserons aux vélos cargos le soin de prendre les rues adjacentesSignaler Répondre
Eux n’ont pas compris que les Grands Lyonnais avaient dit NON à la politique de Bernard&Doucet et il y en avait très peu pour que Doucet bascule aussi !!!! Donc aujourd’hui la Métro corrige et corrigera les âneries des anciennes équipes municipales quoiqu’ elles disent y compris par l’intermédiaire de leurs affidés associatifs … et pour les corrections à venir c’est très loin d’être terminéSignaler Répondre
Chacun de ces recules sont une victoire pour les autres, plus il y en aura, plus la majorité sera satisfaite.Signaler Répondre
Ras le bol de ces fainéants ,ils ne sont pas contents ce n’est pas grave du tout.Signaler Répondre
Ils voients ce que sait de ne plus être aux manettes .Ils n'ont même pas conscience que tout le monde ne peut pas prendre le vélo ou les transports.
Bande de nuls
il faut surtout favoriser la fluidité et rapidité normale de la circulation, évitant ainsi les bouchons sources de pollution par les gaz d'échappement, bruit des moteurs tournant à l'arrêt, temps de trajet énormément rallongé et surconsommation de carburant lésant nos modestes finances, les solutions sont simples et tous ne peuvent pas prendre les transports en commun surtout étant chargés et, ce qui est mon cas, abscence TOTAL desdits transport, je pensais "qu'il était interdit d'interdire ? "..Souvenirs..Signaler Répondre
Des personnes vraiment égoïstes qui ne pensent qu'à elles et ne comprennent pas que la ville est pour tous, voitures y compris.Signaler Répondre
Ils cessent de nous emmerder les fainéants à vélos !!!Signaler Répondre
Tous ces assistés de la terre qui roulent avec Lfi..!!!
C'est amusant de voir ces "associations" adeptes de la gauchosphere pédaler dans le vide , une pensée émue à velotaf 👍😘Signaler Répondre
Associations = subventions = impôts des contribuables ça suffit , STOPSignaler Répondre
La fameuse association "Les Droits du Piéton" qui s'occupe en fait des droits des cyclistes ^^Signaler Répondre
Bah oui, on revient en arrière volontairement, c'est pour ça qu'on a voté !Signaler Répondre
Ça les gênent la démocratie ?