Émeutes à Lyon : la Métropole vote un plan d’urgence de 10 millions d’euros pour les commerçants

La Métropole de Lyon débloque 10 millions d’euros pour soutenir les professionnels touchés par les violences urbaines.

Le dispositif a été adopté mercredi 28 octobre lors d’un conseil métropolitain exceptionnel - en visio en pleines vacances -, après les dégradations, vols et pillages ayant frappé plus de 200 commerces à Lyon et dans plusieurs communes de l’agglomération.

Le plan doit être complété par une participation de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne.

Jusqu’à 33 000 euros pour réparer les dégâts

Une première enveloppe de 3 millions d’euros sera consacrée à des aides d’urgence permettant de remettre les établissements en état.

Vitrines, portes, rideaux métalliques, aménagements intérieurs ou encore matériel professionnel pourront être financés.

Chaque établissement pourra recevoir jusqu’à 33 000 euros, dont 30 000 euros apportés par la Métropole et 3 000 euros par la CCI.

Des avances à taux zéro pouvant atteindre 100 000 euros

Le volet le plus important du plan représente 6 millions d’euros.

Il prendra la forme d’avances remboursables à taux zéro pouvant atteindre 100 000 euros par établissement afin de soutenir la trésorerie, reconstituer les stocks ou couvrir certaines dépenses restant à la charge des entreprises.

Le remboursement ne commencera qu’après un différé de douze mois, avant de s’étaler sur 36 mois.

Un million d’euros pour sécuriser les commerces

La Métropole réserve également 1 million d’euros aux équipements destinés à prévenir de nouvelles intrusions ou dégradations.

L’aide pourra atteindre 15 000 euros par établissement.

Elle pourra financer des rideaux métalliques, grilles anti-effraction, vitrages renforcés et dispositifs de fermeture, mais aussi des caméras de vidéosurveillance intérieure, alarmes ou détecteurs d’intrusion.

Le dispositif sera déployé dans les secteurs où les communes s’engagent elles-mêmes à renforcer la sécurité, notamment à travers le développement de la vidéoprotection.

La Métropole prévoit également de soutenir les opérations de surveillance et de gardiennage organisées par la CCI.

Factures d’eau reportées

Deux mesures complémentaires sont annoncées.

Les professionnels sinistrés ayant sollicité le guichet unique ne recevront pas leur facture d’eau avant début 2027. Des facilités de paiement pourront également leur être proposées.

La Métropole souhaite aussi mettre en place des offres promotionnelles et des partenariats avec les commerçants afin de faire revenir les clients et soutenir la fréquentation des centres commerciaux et rues commerçantes touchés.

Un seul dossier à déposer

Un guichet unique est mis en place avec la CCI pour simplifier les démarches.

Les commerçants, artisans et entreprises concernés pourront déposer un seul dossier et être accompagnés pour accéder aux différentes aides.

Le dispositif concerne les professionnels sinistrés entre le 29 septembre et le 31 décembre 2026.

"Notre priorité est de leur permettre de reprendre leur activité au plus vite, avec des aides concrètes, simples et rapides à mobiliser", affirme la présidente de la Métropole Véronique Sarselli.

"Il ne suffit pas de réparer les dégâts après chaque épisode de violences. Nous devons donner aux commerçants les moyens de se protéger contre de nouveaux pillages", poursuit-elle, assurant vouloir "ne laisser aucun commerçant seul face aux conséquences de ces violences".