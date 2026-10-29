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Émeutes à Lyon : la Métropole vote un plan d’urgence de 10 millions d’euros pour les commerçants

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Émeutes à Lyon : la Métropole vote un plan d’urgence de 10 millions d’euros pour les commerçants

Réuni en conseil exceptionnel, le Conseil métropolitain a adopté mercredi un plan d’urgence de 10 millions d’euros pour les commerçants, artisans et entreprises victimes des violences urbaines. Aides directes, avances à taux zéro et financement d’équipements de sécurité doivent notamment permettre aux professionnels de réparer les dégâts et de mieux protéger leurs établissements.

La Métropole de Lyon débloque 10 millions d’euros pour soutenir les professionnels touchés par les violences urbaines.

Le dispositif a été adopté mercredi 28 octobre lors d’un conseil métropolitain exceptionnel - en visio en pleines vacances -, après les dégradations, vols et pillages ayant frappé plus de 200 commerces à Lyon et dans plusieurs communes de l’agglomération.

Le plan doit être complété par une participation de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne.

Jusqu’à 33 000 euros pour réparer les dégâts

Une première enveloppe de 3 millions d’euros sera consacrée à des aides d’urgence permettant de remettre les établissements en état.

Vitrines, portes, rideaux métalliques, aménagements intérieurs ou encore matériel professionnel pourront être financés.

Chaque établissement pourra recevoir jusqu’à 33 000 euros, dont 30 000 euros apportés par la Métropole et 3 000 euros par la CCI.

Des avances à taux zéro pouvant atteindre 100 000 euros

Le volet le plus important du plan représente 6 millions d’euros.

Il prendra la forme d’avances remboursables à taux zéro pouvant atteindre 100 000 euros par établissement afin de soutenir la trésorerie, reconstituer les stocks ou couvrir certaines dépenses restant à la charge des entreprises.

Le remboursement ne commencera qu’après un différé de douze mois, avant de s’étaler sur 36 mois.

Un million d’euros pour sécuriser les commerces

La Métropole réserve également 1 million d’euros aux équipements destinés à prévenir de nouvelles intrusions ou dégradations.

L’aide pourra atteindre 15 000 euros par établissement.

Elle pourra financer des rideaux métalliques, grilles anti-effraction, vitrages renforcés et dispositifs de fermeture, mais aussi des caméras de vidéosurveillance intérieure, alarmes ou détecteurs d’intrusion.

Le dispositif sera déployé dans les secteurs où les communes s’engagent elles-mêmes à renforcer la sécurité, notamment à travers le développement de la vidéoprotection.

La Métropole prévoit également de soutenir les opérations de surveillance et de gardiennage organisées par la CCI.

Factures d’eau reportées

Deux mesures complémentaires sont annoncées.

Les professionnels sinistrés ayant sollicité le guichet unique ne recevront pas leur facture d’eau avant début 2027. Des facilités de paiement pourront également leur être proposées.

La Métropole souhaite aussi mettre en place des offres promotionnelles et des partenariats avec les commerçants afin de faire revenir les clients et soutenir la fréquentation des centres commerciaux et rues commerçantes touchés.

Un seul dossier à déposer

Un guichet unique est mis en place avec la CCI pour simplifier les démarches.

Les commerçants, artisans et entreprises concernés pourront déposer un seul dossier et être accompagnés pour accéder aux différentes aides.

Le dispositif concerne les professionnels sinistrés entre le 29 septembre et le 31 décembre 2026.

"Notre priorité est de leur permettre de reprendre leur activité au plus vite, avec des aides concrètes, simples et rapides à mobiliser", affirme la présidente de la Métropole Véronique Sarselli.

"Il ne suffit pas de réparer les dégâts après chaque épisode de violences. Nous devons donner aux commerçants les moyens de se protéger contre de nouveaux pillages", poursuit-elle, assurant vouloir "ne laisser aucun commerçant seul face aux conséquences de ces violences".

Tags :

métropole de Lyon

commerces

17 octobre

pillages

12 commentaires
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Solidarité 69 le 29/10/2026 à 08:47

Les vaches sacrées d'EELV-LFI pillent et Nicolas paie.

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Jeanfifouxxx le 29/10/2026 à 08:36

C'est bien, casseurs racailles et black blocs saccagent tout ... et évidemment c'est Nicolas qui paye.... merci la justice française....

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Nimbus le 29/10/2026 à 08:11
on peut constater a écrit le 29/10/2026 à 07h19

en lisant vos propos consternants ,que vous n'avez jamais été responsable ou gérant de quoi que ce soit,et avec VOTRE pognon .Êtes vous même conscient de l'impact psychologique subi par ces victimes de violences et de pillages?

Il ne manquait que la carte de l'émotion..

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pas pareil le 29/10/2026 à 07:38
Maqueraunisme a écrit le 29/10/2026 à 07h28

Le quoi qu'il en coûte ne nous a pas déjà coûte trop cher ?

là tu devras payer ce que tes potes ont cassé..à part si tu ne fais pas partie de club des Nicolas?

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alec69 le 29/10/2026 à 07:33
Ex Précisions a écrit le 29/10/2026 à 06h50

Ils vont ramasser du pognon de :
-Leur assurance.
-La métropole.
-La ville.
-Les cagnottes en ligne.
-Et en plus le gouvernement rajoute une taxe sur les assurances pour les émeutes, comme si ça devenait une normalité...
STOP pour ces commerces ! Comme pour le covid beaucoup vont s'enrichir avec ces émeutes.
.
Pour les prêts "si besoin" leurs banques sont là pour ça.
Pour leur sécurisation ils se débrouillent avec tout le flouze qu'ils palpent dans ces aides sans contrepartie...
Les factures d'eau je ne comprend pas, les commerces qui utilisent beaucoup d'eau, ceux de bouche, n'ont pas été les principaux pillés.
.
Sarselli - Macron même combat mêmes erreurs ?

Toi je crois que l'on va te couper le RSA.

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Maqueraunisme le 29/10/2026 à 07:28

Le quoi qu'il en coûte ne nous a pas déjà coûte trop cher ?

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oui le 29/10/2026 à 07:20
Bravo à la métropole et la CCI a écrit le 29/10/2026 à 06h18

Face à la sauvagerie et à l'idéologie gauchistes nauséabonde, heureusement qu'il reste quelques structures solides, au service de la population ou des commerçants.

et qui possèdent ,elles ,encore une trésorerie décente pour renflouer à propos ces gens qui bossent et qui ont été spoliés

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on peut constater le 29/10/2026 à 07:19
Ex Précisions a écrit le 29/10/2026 à 06h50

Ils vont ramasser du pognon de :
-Leur assurance.
-La métropole.
-La ville.
-Les cagnottes en ligne.
-Et en plus le gouvernement rajoute une taxe sur les assurances pour les émeutes, comme si ça devenait une normalité...
STOP pour ces commerces ! Comme pour le covid beaucoup vont s'enrichir avec ces émeutes.
.
Pour les prêts "si besoin" leurs banques sont là pour ça.
Pour leur sécurisation ils se débrouillent avec tout le flouze qu'ils palpent dans ces aides sans contrepartie...
Les factures d'eau je ne comprend pas, les commerces qui utilisent beaucoup d'eau, ceux de bouche, n'ont pas été les principaux pillés.
.
Sarselli - Macron même combat mêmes erreurs ?

en lisant vos propos consternants ,que vous n'avez jamais été responsable ou gérant de quoi que ce soit,et avec VOTRE pognon .Êtes vous même conscient de l'impact psychologique subi par ces victimes de violences et de pillages?

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qui ,eux le 29/10/2026 à 06:51
Bravo à la métropole et la CCI a écrit le 29/10/2026 à 06h18

Face à la sauvagerie et à l'idéologie gauchistes nauséabonde, heureusement qu'il reste quelques structures solides, au service de la population ou des commerçants.

nourrissent avec leur travail ceux qui les cassent

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Ex Précisions le 29/10/2026 à 06:50

Ils vont ramasser du pognon de :
-Leur assurance.
-La métropole.
-La ville.
-Les cagnottes en ligne.
-Et en plus le gouvernement rajoute une taxe sur les assurances pour les émeutes, comme si ça devenait une normalité...
STOP pour ces commerces ! Comme pour le covid beaucoup vont s'enrichir avec ces émeutes.
.
Pour les prêts "si besoin" leurs banques sont là pour ça.
Pour leur sécurisation ils se débrouillent avec tout le flouze qu'ils palpent dans ces aides sans contrepartie...
Les factures d'eau je ne comprend pas, les commerces qui utilisent beaucoup d'eau, ceux de bouche, n'ont pas été les principaux pillés.
.
Sarselli - Macron même combat mêmes erreurs ?

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Kassos le 29/10/2026 à 06:49

Allez Nicolas, sors ton porte-feuilles !

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Bravo à la métropole et la CCI le 29/10/2026 à 06:18

Face à la sauvagerie et à l'idéologie gauchistes nauséabonde, heureusement qu'il reste quelques structures solides, au service de la population ou des commerçants.

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