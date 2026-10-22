Lyon : toutes les manifestations interdites samedi 24 octobre après les violences du week-end dernier

Alors qu'un deuxième acte de la mobilisation contre la vie chère est annoncé pour ce samedi 24 octobre, le préfet du Rhône a décidé d'interdire l'ensemble des manifestations sur le territoire de la ville.
La décision, confirmée par les services de la préfecture ce jeudi 22 octobre au matin, a été prise par arrêtés préfectoraux. L'interdiction concerne donc toute la ville de Lyon, et pas uniquement la Presqu'île.
Éviter de nouvelles violences à Lyon
Cette mesure intervient cinq jours après les graves incidents qui ont secoué le centre-ville lyonnais, samedi 17 octobre. En marge de la mobilisation, de nombreux commerces avaient été pillés ou dégradés, tandis que de violents affrontements avaient opposé des individus aux forces de l'ordre.
Près de 200 commerces avaient été touchés dans la Presqu'île, et plusieurs bâtiments publics avaient également été pris pour cible.
Face à ces événements et à la circulation d'un nouvel appel à manifester, les autorités ont donc choisi d'interdire préventivement les rassemblements revendicatifs de samedi.
Cette décision intervient également au lendemain de l'annonce de l'interdiction d'une manifestation organisée par l'Unef et le Nouveau Parti anticapitaliste révolutionnaire (NPA-R), initialement prévue ce jeudi 22 octobre place Guichard.
Oui mais dans le calmeSignaler Répondre
Ce ne fût pas le cas samedi
Comment appelle-t-on un État qui prive ses citoyens du droit de manifester ? Autoritaire. Encore une fois le gouvernement joue le pourrissement et veut faire taire celles et ceux qui refusent la vie chère, la casse des services publics et les politiques antisociales. Quand le pouvoir s’attaque au droit de manifester plutôt que d’écouter la colère populaire, c’est la démocratie qu’il piétine. Quelle honte !Signaler Répondre
S'il vous plait, laissez le peuple de France en dehors du ramassis de fachos d'ultra-gauches et de racailles qui ont saccagé la France samedi dernier.Signaler Répondre
C'est à cause de gens comme vous qu'on doit interdire les manifestations.
T'avais déjà tout vendu et tu voulais refaire ton stock samedi?Signaler Répondre
Personne ne t'empêche de te barrer et d'aller voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. Manque de courage peut-être?Signaler Répondre
Interdire TOUTES les manifestations à Lyon ? L’article L.211-4 du CSI n’est pas un blanc-seing ! Toute interdiction doit être nécessaire, proportionnée et intervenir en dernier recours. On n’est pas ds Minority Report ! Cet arrêté doit être contesté en référé-liberté. Stop.Signaler Répondre
Ouaf ouaf !Signaler Répondre
Samedi, le gouvernement interdit de manifester à Lyon. Samedi, le gouvernement interdit de manifester à Grenoble. Samedi, le gouvernement interdit de manifester à Bourg-en-Bresse. Samedi, le gouvernement interdit de manifester à Rouen. Samedi, le gouvernement interdit de manifester au Havre. Samedi, le gouvernement interdit de manifester au Mans. Samedi, le gouvernement interdit de manifester à Toulon. Samedi, le gouvernement interdit de manifester à Chambéry. Samedi, le gouvernement interdit de manifester à Perpignan. D’autres arrêtés pourraient être pris partout en France. Le gouvernement provoque lui-même le chaos et ne sait y répondre que par l’interdiction et la répression. C’est une atteinte historique au droit de manifester ! Partout, des citoyens et des associations, comme la Ligue des droits de l’Homme, s’organisent pour faire tomber ces arrêtés liberticides. L’heure est grave. Restons unis !Signaler Répondre
C'est pas la meilleure solution, mais la moins mauvaise en l'état actuel. Risqué de reproduire des violences et des affrontements est risqué.Signaler Répondre
Macron a déclaré la guerre à notre démocratie Aujourd’hui nos libertés fondamentales sont menacées et le droit de manifester est remis en cause Si nous acceptons ces atteintes sans réagir demain ce sont nos droits sociaux qui risquent d’être sacrifiés, puis progressivement supprimés Quand on commence à renoncer à nos libertés on ouvre la porte à toutes les régressions Ne laissons pas notre démocratie s’effriter sans réagirSignaler Répondre
Le préfet a raison, mille fois raison. Mais sera-t-il capable de faire respecter cette interdiction?Signaler Répondre
La 1ère des liberté c'est la vie. Il y a des commerçant blessés, des appartements de 1er étage brûlés, des familles qui ont tout perdu.
La liberté de manifester, oui. La liberté de tout saccager, NON. Puisqu'aujourd'hui, on ne sait plus manifester sans saccager, il n'y a pas d'autres solutions.
Si toi tu ne veux pas entendre ma colère de d'avoir vu des idiots dant la plupart n'étaient pas concernés par des problèmes français et vivent grace aux allocs trop généreusement accordées, je vais cette fois faire comme mon grand père en 44, tu vas moins appréciésSignaler Répondre
T'iras agresser, incendier et piller un autre jour.Signaler Répondre
Une seule solution définitive pour être en sécurité....Dissoudre le parti séditieux LFI et ses proxys et poursuivent pénalement tous ces gens.....en même temps faire la guerre au narco traffic..Signaler Répondre
Après on pourra s asseoir et discuter en vrais démocrates et républicains.....
Pourquoi l'état s'obstine à pondre des arrêtés qu'il est incapable de faire respecter ?Signaler Répondre
Systématiquement les syndicats et partis de gauche, et pas que LFI, passent outre ces arrêtés sans jamais être inquiétés par la justice.
Pourquoi une telle mansuétude quand la gauche enfreint systématiquement la loi ?
Pourquoi ces organisations qui appellent à manifester ou à encourager leurs sympathisants à s'y rendre malgré les interdictions ne sont pas dissoutes ?
D accord avec vous.Signaler Répondre
On attend et espere que la fermeté sera toujours là pour notre sécurité et notre liberté de circuler, d émettre des idées opposées sans se faire violenter , de faire les magasins sans peur, et que nos amis juifs puissent marcher avec leur kippa sans risquer leur vie..
Oui, n.oublions pas que comme dans les années 30 , le fascisme a commence par de l antisémitisme débridé, que l on a vu monter chez nous avec LFI et ses proxys.Signaler Répondre
Plus récemment, ils ont fait en France ce samedi 17 ce qu'ils ont fait en Israël le 7 octobre 2023 puissance 10000.…..un pogrom....
Dont acte, ne rien laisser passer, question de survie...
Courage et force a tous les démocrates d ici et du monde, meme combat....
Moi qui croyait qu'il existait encore une gauche républicaine.Signaler Répondre
Faure démontre que même le PS est d'extrême gauche.
Une excellente initiative qui doit perdurer. Ce qui marche en Chine et en Iran est aussi bon pour nous.Signaler Répondre
Que les Politiques disent aux français ce qu’ils leur restent comme ´ LIBERTÉS ´ sa ira plus vite !! Les Cartels de Bruxelles et leurs mafias politiciennes sont là pour rappeler aux moutons de rester à leur PLace ´ la BERGERIE ´ …Signaler Répondre
Le peuple n’a plus son mot à dire sur son avenir et son destin depuis le dernier referendum sur l’Europe de 2005 ! Ils dirigent la France 🇫🇷 sans le PEUPLE FRANÇAIS qu’ils juges comme des parasites 🦠 ! Les urnes 🗳️ sont le SEUL Moyen de changer de Berger pour la moutonnaille docile et soumise.Signaler Répondre
L a racaille qui a pillé volé , fait -elle partie du peuple de France, des paroles scandaleuses, retour au pays stop aux bi nationaux , qui n'aiment pas la FRANCESignaler Répondre
Normal : pas de fachos ni de racailles dans la rue...Signaler Répondre
La liberté des uns s'arrête où celle des autres commenceSignaler Répondre
Tu as le droit de manifester librement devant chez toi, de faire brûler ta poubelle, ta propre voiture, mais ne vient pas me faire chier devant chez moi, et piller mon magasin avec tes amis racaille, sinon je vais me facher et tu ne vas pas aimer
Donc le Droit de manisfester existe , mais pas n'importe où ;
bravo car on ne parle plus de manifestations mais de mise à sac de la ville puisque les manifestants ne sont pas capable de mettre un service d’ordre efficace aux abords de la manif comme savait le faire ses syndicats d’avant … mais les lyonnais espère que le préfet a les moyens de faire appliquer sa décision car cela risque de passer comme de la provocation et désigner Lyon comme la ville à prendre par l’extrême gauche violente « partenaires privilégiés » ainsi désignés par l’alliance LFi/les VERTS de la mairieSignaler Répondre
Va falloir faire du préventifSignaler Répondre
Interdire les manifestations c'est antidémocratique, le peuple de France a le droit de manifester librementSignaler Répondre
Il faut des mesures fortes face aux pogroms du 17.Signaler Répondre