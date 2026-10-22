Lyon : toutes les manifestations interdites samedi 24 octobre après les violences du week-end dernier

Alors qu'un deuxième acte de la mobilisation contre la vie chère est annoncé pour ce samedi 24 octobre, le préfet du Rhône a décidé d'interdire l'ensemble des manifestations sur le territoire de la ville.

La décision, confirmée par les services de la préfecture ce jeudi 22 octobre au matin, a été prise par arrêtés préfectoraux. L'interdiction concerne donc toute la ville de Lyon, et pas uniquement la Presqu'île.

Éviter de nouvelles violences à Lyon

Cette mesure intervient cinq jours après les graves incidents qui ont secoué le centre-ville lyonnais, samedi 17 octobre. En marge de la mobilisation, de nombreux commerces avaient été pillés ou dégradés, tandis que de violents affrontements avaient opposé des individus aux forces de l'ordre.

Près de 200 commerces avaient été touchés dans la Presqu'île, et plusieurs bâtiments publics avaient également été pris pour cible.

Face à ces événements et à la circulation d'un nouvel appel à manifester, les autorités ont donc choisi d'interdire préventivement les rassemblements revendicatifs de samedi.

Cette décision intervient également au lendemain de l'annonce de l'interdiction d'une manifestation organisée par l'Unef et le Nouveau Parti anticapitaliste révolutionnaire (NPA-R), initialement prévue ce jeudi 22 octobre place Guichard.