Un homme visé par des tirs en pleine rue à Villeurbanne : deux suspects en fuite

Samedi 17 octobre, au petit matin, un homme de 32 ans a été la cible de plusieurs tirs dans le quartier Bel-Air-Les-Brosses, à Villeurbanne.

Les faits se sont produits allée des Cèdres. Selon le Progrès, deux individus circulant sur un motocross électrique auraient ouvert le feu en direction de la victime avant de prendre rapidement la fuite.

L'homme a été atteint par deux projectiles au niveau du bras. Blessé, il a été pris en charge et transporté à l'hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital n'était pas engagé.

La piste du trafic de stupéfiants étudiée

Les circonstances exactes de cette attaque restent encore à éclaircir. Aucun étui de munition n'aurait été retrouvé sur les lieux des tirs.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide afin de retrouver les deux suspects et déterminer les motivations de cette attaque.

Parmi les hypothèses examinées par les enquêteurs figure celle d'un acte en lien avec le trafic de stupéfiants.