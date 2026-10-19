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Un homme visé par des tirs en pleine rue à Villeurbanne : deux suspects en fuite

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Un homme visé par des tirs en pleine rue à Villeurbanne : deux suspects en fuite

Une nouvelle scène de violence armée particulièrement préoccupante dans l'agglomération lyonnaise.

Samedi 17 octobre, au petit matin, un homme de 32 ans a été la cible de plusieurs tirs dans le quartier Bel-Air-Les-Brosses, à Villeurbanne.

Les faits se sont produits allée des Cèdres. Selon le Progrès, deux individus circulant sur un motocross électrique auraient ouvert le feu en direction de la victime avant de prendre rapidement la fuite.

L'homme a été atteint par deux projectiles au niveau du bras. Blessé, il a été pris en charge et transporté à l'hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital n'était pas engagé.

La piste du trafic de stupéfiants étudiée

Les circonstances exactes de cette attaque restent encore à éclaircir. Aucun étui de munition n'aurait été retrouvé sur les lieux des tirs.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide afin de retrouver les deux suspects et déterminer les motivations de cette attaque.

Parmi les hypothèses examinées par les enquêteurs figure celle d'un acte en lien avec le trafic de stupéfiants. 

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tirs

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5 commentaires
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Pillage utile le 19/10/2026 à 19:20
jeanj69 a écrit le 19/10/2026 à 18h57

Enfin, ça nous change un peu des émeutes sur la presqu'île !!

Aux dernières nouvelles , la motocross électrique sort d'un magasin pillé le 17/10

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Archimarre le 19/10/2026 à 19:09

Arrêtons de prendre en charge leurs soins !! Ils gangrènent notre société, laissons-les en crever. Ce ne serait que justice.

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Sandrine R le 19/10/2026 à 18:59

C'est de la faute de la police qui a mal géré ce rassemblement de deux personnes !

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jeanj69 le 19/10/2026 à 18:57

Enfin, ça nous change un peu des émeutes sur la presqu'île !!

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bien sur le 19/10/2026 à 18:45

Villeurbanne est toujours en pointe pour la délinquance ! là aussi le résultat de l'humanisme niais colporté par cette sois disant gauche
depuis des dizaines d'années dans cette ville !

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Solidarité 69 le 19/10/2026 à 18:19

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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