Mise à jour à 15h : Le préfet du Rhône Etienne Guyot annonce le déploiement de renforts de police sur la commune suite à la fusillade de la veille.
Article initial : Ce lundi 23 novembre, aux alentours de 19 heures, plusieurs coups de feu ont été tirés à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon, dans le quartier Haute-Roche.
Selon les informations de BFMTV, 25 cartouches ont été retrouvées sur place. La devanture d'un magasin ainsi qu'une voiture ont été endommagées par les tirs. Aucun blessé n'est à déplorer.
Cette série de coups de feu a suscité l'inquiétude dans le quartier de Haute-Roche. Pour l'heure, les circonstances exactes des faits, tout comme les motivations à l'origine de ces tirs restent inconnues. Il se pourrait qu’un règlement de compte soit à l’origine de cette fusillade.
🚨 Exclu Frontières - Fusillade très impressionnante hier soir à 19h15 près de Lyon dans le quartier Haute-Roche à Oullins-Pierre-Bénite, sur fond de règlement de comptes. https://t.co/rz09Eb7k2j— Jules Laurans (@Jules_Laurans) November 24, 2026
"C’est inacceptable"
Toujours aussi fascinant de voir ton unique neurone faire des heures supplémentaires pour sortir une pareille ânerie. À Oullins-Pierre-Bénite, la mairie supplie l'Empire central d'envoyer des renforts et des caméras depuis des années, à Lyon, ton gourou Doucet saborde la police et rebaptise les fusillades en "sentiment". Confondre celui qui réclame des moyens et celui qui déroule le tapis rouge aux voyous sur sa piste cyclable bio, faut vraiment avoir été bercé trop près du mur. Continue de briller dans le noir, champion.Signaler Répondre
Le discernement à deux vitesses :)Signaler Répondre
Aux dernières présidentielles, les prisonniers ont voté en masse Mélenchon au 1er tour et Macron au second tour.Signaler Répondre
Faut bien désormais les remercier en leur donnant raison et ne pas trop les condamner.
" batie par les Francais eux-mêmes (leur nullité et leurs choix électoraux stupides)".Signaler Répondre
Le coup de Macron "responsable de tout" est faux et lâche. Le stratagème est maintenant ridicule et usé.
L'ancienne commune d'OULLINS n'a pas choisi d'être aussi salement sigmatisée.Signaler Répondre
Cela fait des lustres que les politiques s'indignent de cette violence mais ne semblent pas être à la hauteur pour combattre le mal. Si seulement la justice était moins permissive, cela pourrait être un début... mais bon...Signaler Répondre
Quand c'est à Lyon c'est de la faute de Doucet mais quand c'est à Oullins pierre bénite c'est de la faute de l'ÉtatSignaler Répondre
A ben c’est clair !!! ça ferai vraiment du bien !! supprimer cette racaille définitivement !Signaler Répondre
L’état doit se mobiliser ??? Mais tous ces quartiers votent LFI = pas de police ni de respect !!! Et leurs habitants aussi !!!Signaler Répondre
A qui la faute ?Signaler Répondre
A ses amis politiques, qui depuis des décennies ont plongé la France dans ce chaos, ainsi que le camp adverse
Le Social, le Social, le Social...
En enfere on te feras faire des dictéSignaler Répondre
en dessous de 50 cartouches c'est ce qu'on appelle une ville"apaisée"......Signaler Répondre
Incroyable ! Pour tirer comme ça il doit y avoir beaucoup d’argent en jeu !Signaler Répondre
Pas plus que devant le RN (Rassemblement Nazi) .. 😜Signaler Répondre
non sava, quelle sava!!Signaler Répondre
ça passe pas 🐷Signaler Répondre
il faut virer les colons comme en Algerie , la valise ou le cercueilSignaler Répondre
Révisez l'orthographe avant d'écrire. Surtout de telles bêtisesSignaler Répondre
Samérelipopétte !!! Sans blague..je suis choquéeSignaler Répondre
2027 sera terrible pour les bobos, les juges laxistes, les politiques incompétents depuis 40 ans! Et oui beaucoup vont avoir mal au cul 🤣Signaler Répondre
Tant que la gauche bobo sera au pouvoir l'extrême gauche de Mélenchon pourra continuer ses exactions en toute impunité.Signaler Répondre
L'état tremble devant LFI ( La France Islamiste)
Vous avez 2 fois macron faut pas se plaindre ont a se qu'on mériteSignaler Répondre
Un marie LR qui se plaint de la gestion de la sécurité d'un gouvernement macron/LR...Signaler Répondre
Bah on a laissés faire pendant des decennies, la Gauche à laissée faire, les juges de gauche ont laissés faire car la prison c'est pas bien et expulser les OQTF c'est pas cool non plus. Voila l'addition aujourd'hui et elle est salée.Signaler Répondre
Bientot dans votre quartier à vous qui lisez meme si il est tranquille aujourd'hui, patience ca va venir.
Et allez, encore une soirée apaisée : des rafales en pleine rue, une vitrine de magasin réduite en confettis, et tout le monde qui hausse les épaules comme si c'était juste un orage d'été.Signaler Répondre
Bienvenue dans la métropole de Lyon !
Pendant que les commerçants comptent les impacts de balles entre deux cafés, notre grand empereur Doucet, drapé dans sa toge en lin bio recyclé, perché sur son char solaire au milieu de sa zone à trafic apaisé à 15 km/h, continue d'inaugurer des nichoirs à mésanges et des pistes cyclables bidirectionnelles.
On a déjà les communiqués pré-imprimés : "une enquête est ouverte", "appel au calme", "renforcement du dialogue citoyen". À ce rythme-là, les vitriers vont bientôt entrer au CAC 40, et il faudra un permis de port d'arme pour aller chercher sa baguette. Tout va bien, dormez braves gens !
Tu a le droit de rêve c'est toléré oublie pa d'écrire aux pété Noël pour qu'il puisse te livrer t'est jouetsSignaler Répondre
je rêverais qu’il y est un sniper caché sur un toit là , ça les calmerai un peuSignaler Répondre
Le problème c'est l'esstreme drouateSignaler Répondre
LFI est en transe, leurs vaches sacrées sont en roue libre.Signaler Répondre
la france tasty crousty/quentin derangue de Erique Teguenère. Il est temps de demander au 1er ministre de se rendre sur place et de condamner.Signaler Répondre
La France bâtie par Macron et Cie.Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre