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Plusieurs coups de feu en pleine nuit dans une rue du centre-ville de Villefranche-sur-Saône

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Plusieurs coups de feu en pleine nuit dans une rue du centre-ville de Villefranche-sur-Saône

Des coups de feu en pleine rue, au cœur de Villefranche-sur-Saône.

La tranquillité du centre-ville caladois a été troublée dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre, après plusieurs détonations entendues rue Nationale, l'une des principales artères commerçantes de la commune.

Au moins trois coups de feu auraient été tirés au cours de la nuit, précise le Progrès. Malgré la gravité potentielle de ces faits, aucune victime n'a été signalée.

Une enquête ouverte

Le commissariat de Villefranche-sur-Saône a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de ces tirs.

Pour l'heure, les motivations de leur auteur restent inconnues. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer s'il pourrait s'agir de tirs d'intimidation, une hypothèse qui n'est pas confirmée à ce stade.

Les images des caméras de vidéosurveillance doivent désormais être examinées pour tenter d'identifier le responsable de ces coups de feu, survenus en plein centre-ville.

Tags :

tirs

fusillade

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Solidarité 69 le 12/10/2026 à 19:41

La nouvelle France by EELV-LFI.

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