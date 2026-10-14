Lyon : une porte d'appartement criblée de balles de kalachnikov en pleine nuit

Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 octobre, aux alentours de 2h30, plusieurs coups de feu ont visé la porte d'un logement situé avenue Paul-Santy, dans le 8e arrondissement de Lyon.
Au moins une dizaine d'impacts de balles ont été constatés sur la porte de l'appartement, rapporte Le Progrès. Des douilles provenant d'une arme de type kalachnikov ont également été découvertes sur place.
Malgré la violence des tirs, aucune victime n'est à déplorer.
Une importante intervention policière en pleine nuit
Rapidement alertées, les forces de l'ordre ont déployé un important dispositif dans le secteur pour tenter de retrouver les responsables. Le ou les suspects avaient toutefois déjà pris la fuite, potentiellement à bord d'une trottinette électrique.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette fusillade et identifier ses auteurs.
Si le mobile reste à établir, la piste d'un acte d'intimidation pourrait être privilégiée, compte tenu du mode opératoire et du contexte local. L'avenue Paul-Santy et ses environs ont déjà été le théâtre de violences similaires.
Ils ont de grosses journées d'activité en ce moment les sympathisants de LFI.Signaler Répondre
Ils vont finir épuisés ces pauvres petits chérubins mal aimés.
Et s'inquiète tout au plus de faire des pistes cyclables.Signaler Répondre
Tout ça est de notre faute : ce sont des victimes de la société. Nos plus plates excuses à leurs pères et mères.Signaler Répondre
Peut-être une histoire de livre de math prêté et non rendu?Signaler Répondre
on n' a rien Santy!Signaler Répondre
C'était la suite de la manif des lycéensSignaler Répondre
le Lyon apaisé dont se vante Doucet … c’est enpire en pire depuis qu’il est à la mairie … mais l’auto satisfait trouve normal de d’augmenter lui et sa bande ….Signaler Répondre
C'est gens là n'ont pas peur si l'autre personne riposte à arme "égale"?Signaler Répondre
Certainement une intervention pour assurer une ventilation du logement et éviter la formation de moisissures ...Signaler Répondre