Faits Divers

Lyon : une porte d'appartement criblée de balles de kalachnikov en pleine nuit

Suivez-nous sur Google
Lyon : une porte d'appartement criblée de balles de kalachnikov en pleine nuit
Lyon : une porte d'appartement criblée de balles de kalachnikov en pleine nuit

Une nouvelle scène particulièrement inquiétante dans un quartier lyonnais déjà confronté aux violences liées au trafic de drogue.

Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 octobre, aux alentours de 2h30, plusieurs coups de feu ont visé la porte d'un logement situé avenue Paul-Santy, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Au moins une dizaine d'impacts de balles ont été constatés sur la porte de l'appartement, rapporte Le Progrès. Des douilles provenant d'une arme de type kalachnikov ont également été découvertes sur place.

Malgré la violence des tirs, aucune victime n'est à déplorer.

Une importante intervention policière en pleine nuit

Rapidement alertées, les forces de l'ordre ont déployé un important dispositif dans le secteur pour tenter de retrouver les responsables. Le ou les suspects avaient toutefois déjà pris la fuite, potentiellement à bord d'une trottinette électrique.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette fusillade et identifier ses auteurs.

Si le mobile reste à établir, la piste d'un acte d'intimidation pourrait être privilégiée, compte tenu du mode opératoire et du contexte local. L'avenue Paul-Santy et ses environs ont déjà été le théâtre de violences similaires.

Tags :

tirs

fusillade

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jérémy le 14/10/2026 à 14:06

Ils ont de grosses journées d'activité en ce moment les sympathisants de LFI.
Ils vont finir épuisés ces pauvres petits chérubins mal aimés.

Signaler Répondre
avatar
Grégory Doucet a la tête plongée dans le sable le 14/10/2026 à 12:44

Et s'inquiète tout au plus de faire des pistes cyclables.

Signaler Répondre
avatar
Honte à nous le 14/10/2026 à 12:04

Tout ça est de notre faute : ce sont des victimes de la société. Nos plus plates excuses à leurs pères et mères.

Signaler Répondre
avatar
Braves petits le 14/10/2026 à 11:55

Peut-être une histoire de livre de math prêté et non rendu?

Signaler Répondre
avatar
même pas mal le 14/10/2026 à 11:51

on n' a rien Santy!

Signaler Répondre
avatar
After le 14/10/2026 à 11:49

C'était la suite de la manif des lycéens

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 14/10/2026 à 11:36

le Lyon apaisé dont se vante Doucet … c’est enpire en pire depuis qu’il est à la mairie … mais l’auto satisfait trouve normal de d’augmenter lui et sa bande ….

Signaler Répondre
avatar
Riposte le 14/10/2026 à 11:09

C'est gens là n'ont pas peur si l'autre personne riposte à arme "égale"?

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 14/10/2026 à 11:07

Certainement une intervention pour assurer une ventilation du logement et éviter la formation de moisissures ...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.