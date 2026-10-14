Lyon : une porte d'appartement criblée de balles de kalachnikov en pleine nuit

Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 octobre, aux alentours de 2h30, plusieurs coups de feu ont visé la porte d'un logement situé avenue Paul-Santy, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Au moins une dizaine d'impacts de balles ont été constatés sur la porte de l'appartement, rapporte Le Progrès. Des douilles provenant d'une arme de type kalachnikov ont également été découvertes sur place.

Malgré la violence des tirs, aucune victime n'est à déplorer.

Une importante intervention policière en pleine nuit

Rapidement alertées, les forces de l'ordre ont déployé un important dispositif dans le secteur pour tenter de retrouver les responsables. Le ou les suspects avaient toutefois déjà pris la fuite, potentiellement à bord d'une trottinette électrique.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette fusillade et identifier ses auteurs.

Si le mobile reste à établir, la piste d'un acte d'intimidation pourrait être privilégiée, compte tenu du mode opératoire et du contexte local. L'avenue Paul-Santy et ses environs ont déjà été le théâtre de violences similaires.