Un véritable service de livraison clandestin à destination des détenus.
Entre le 7 juin et le 4 août 2026, la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône a été la cible d'un trafic particulièrement organisé.
Selon Le Progrès, les enquêteurs ont recensé pas moins de 1 826 colis transportés par drone en direction de l'établissement pénitentiaire, soit une moyenne de près de 36 livraisons par nuit d'activité.
Les opérations se déroulaient principalement entre 2h et 6h du matin, depuis plusieurs points de décollage situés à Villefranche-sur-Saône et à Arnas.
15 kilos de stupéfiants découverts lors de l'interpellation
L'affaire a débuté avec le démantèlement d'un point de deal à Beauregard, dans l'Ain. Les enquêteurs ont découvert que des colis destinés aux détenus étaient préparés et stockés dans un logement.
Après plusieurs surveillances, une opération menée le 4 août a permis l'interpellation des suspects.
Cette nuit-là, les forces de l'ordre ont notamment intercepté 15 kilos de stupéfiants conditionnés dans les colis.
Devant le tribunal, jeudi 26 novembre, les quatre prévenus ont assuré qu'ils ignoraient la présence de drogue dans les paquets transportés.
Le principal mis en cause a expliqué qu'il recevait des instructions et que les colis lui étaient remis déjà préparés. Il pensait également qu'ils contenaient de la nourriture.
Des explications qui n'ont pas convaincu le ministère public.
Un compte Snapchat au cœur du réseau
Malgré cinq heures de débats, l'identité des personnes qui dirigeaient réellement ces livraisons n'a pas été établie.
Les instructions étaient notamment transmises depuis un compte Snapchat dont les utilisateurs n'ont pas été identifiés.
Le tribunal a finalement prononcé quatre condamnations. Le principal prévenu a écopé de 20 mois de prison, dont 10 avec sursis probatoire. La partie ferme pourra être exécutée sous bracelet électronique. Le deuxième a été condamné à 8 mois de prison ferme, aménageables à domicile, avec une relaxe partielle. Le troisième s'en sort avec 8 mois de prison avec sursis probatoire, également assortis d'une relaxe partielle, tandis que le quatrième a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, avec une relaxe partielle.
Si les exécutants ont été jugés, les véritables organisateurs de ce trafic de livraisons aériennes restent, eux, non identifiés.
des responsables politiques? Demande au dumou de la finance! Il fait venir 250 000 maghrebins annuellement!Signaler Répondre
Incapables de renvoyer les OQTF
le pire président et en plus qui n'aime pas la France
36 livraisons par nuit pendant 2 mois ! Il y a des gardiens en prison? Ils dorment la nuit? Ils sont payés? Bande de baltringues!!!!!!Signaler Répondre
On a des responsables politiques en France ?Signaler Répondre
C'est quoi cette permissivité ?
Virer cette classe politique incapable de faire d'une prison un lieu fermé...
Les prisons sont des vraies passoire, installer des brouilleurs de portable pour commencer, des actions à la place des discours qui font dormir, il y a quelque temps en arrière c'est le ministre darmanin qui se pavanait dans les médias pour sois disant remettre de l'ordre, de la sécurité et arrêter les trafiques mais on peut constater que ce fut encore et encore du bla bla.Signaler Répondre
c'e ne serait pas plutôt SNAPSHIT ????Signaler Répondre
y a pas mal de corruption, c'est sûr !!!
Ça sert à rien en plus, à Villefranche ils ne restent jamais longtemps ;-)Signaler Répondre
Ils ont vraiment mis du temps pour s'en apercevoir ! ! ! !Signaler Répondre