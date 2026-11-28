Un véritable service de livraison clandestin à destination des détenus.

Entre le 7 juin et le 4 août 2026, la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône a été la cible d'un trafic particulièrement organisé.

Selon Le Progrès, les enquêteurs ont recensé pas moins de 1 826 colis transportés par drone en direction de l'établissement pénitentiaire, soit une moyenne de près de 36 livraisons par nuit d'activité.

Les opérations se déroulaient principalement entre 2h et 6h du matin, depuis plusieurs points de décollage situés à Villefranche-sur-Saône et à Arnas.

15 kilos de stupéfiants découverts lors de l'interpellation

L'affaire a débuté avec le démantèlement d'un point de deal à Beauregard, dans l'Ain. Les enquêteurs ont découvert que des colis destinés aux détenus étaient préparés et stockés dans un logement.

Après plusieurs surveillances, une opération menée le 4 août a permis l'interpellation des suspects.

Cette nuit-là, les forces de l'ordre ont notamment intercepté 15 kilos de stupéfiants conditionnés dans les colis.

Devant le tribunal, jeudi 26 novembre, les quatre prévenus ont assuré qu'ils ignoraient la présence de drogue dans les paquets transportés.

Le principal mis en cause a expliqué qu'il recevait des instructions et que les colis lui étaient remis déjà préparés. Il pensait également qu'ils contenaient de la nourriture.

Des explications qui n'ont pas convaincu le ministère public.

Un compte Snapchat au cœur du réseau

Malgré cinq heures de débats, l'identité des personnes qui dirigeaient réellement ces livraisons n'a pas été établie.

Les instructions étaient notamment transmises depuis un compte Snapchat dont les utilisateurs n'ont pas été identifiés.

Le tribunal a finalement prononcé quatre condamnations. Le principal prévenu a écopé de 20 mois de prison, dont 10 avec sursis probatoire. La partie ferme pourra être exécutée sous bracelet électronique. Le deuxième a été condamné à 8 mois de prison ferme, aménageables à domicile, avec une relaxe partielle. Le troisième s'en sort avec 8 mois de prison avec sursis probatoire, également assortis d'une relaxe partielle, tandis que le quatrième a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, avec une relaxe partielle.

Si les exécutants ont été jugés, les véritables organisateurs de ce trafic de livraisons aériennes restent, eux, non identifiés.